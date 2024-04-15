Usta oyuncu hem evladını hem de eşini kaybetmişti… 16 yıldır dinmeyen acı… ‘Seni düşünmeden geçen bir günüm yok’

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Spot ışıklarının altında yaşadığı pırıltılı hayatı birçok acı barındıran usta aktör yıllar önce kaybettiği oğlunun doğum gününü duygu dolu bir mesajla kutladı.

John Travolta ve oyuncu eşi Kelly Preston'ın oğulları Jett 2009 yılında Bahamalar'da bir aile tatilindeyken hayatını kaybetmişti.

John Travolta, dışarıdan büyük bir servet ve şöhretle dolu ışıltı bir hayat yaşarken hayattaki en büyük acılarla sınandı

YAŞASA 32. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

John Travolta yaşasa 32. yaş gününü kutlayacak olan oğlunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Travolta, oğulları Jett’in kendisi ve annesi Kelly Preston'la birlikte verdiği tatlı bir pozu paylaşarak “Mutlu yıllar Jetty'm. Seni yanımda hissetmediğim bir gün bile geçmiyor!" yazdı.

John Travolta ve Kelly Preston'ın ilk doğan çocuğu Jett 16 yaşındayken çıktıkları bir aile tatilinde hayatını kaybetmişti

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2009 yılında Travolta ve Preston'ın 16 yaşındaki oğulları Bahamalar'da bir aile tatilindeyken hayatını kaybetti.

Otizimli olan Jett sık sık nöbet geçiriyordu. Jett, küvette geçirdiği nöbetin ardından başı kötü şekilde çarpmış, aldığı kafa travması sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Ünlü çift oğullarını kaybetmenin acısıyla başa çıkabilmek için onun ölümünden bir yıl sonra bir kez daha çocuk sahibi oldu

Travolta ve Preston, Jett'in yanı sıra şimdi 24 yaşında olan kızları Ella ve 13 yaşında olan oğulları Ben'i de büyüttüler.

Ella babasının paylaşımına "Mutlu Yıllar Jetty," yorumunu yaptı.

"BAŞIMA GELEN EN KÖTÜ ŞEY" DEMİŞTİ... YILLAR SONRA EŞİNİ DE KAYBETTİ

Travolta 2014 yılında verdiği bir röportajda oğlunun kaybından bahsetmiş ve Jett'in ölümünü "hayatımda başıma gelen en kötü şey" olarak tanımlamıştı.

Travolta oğlu Jett'in 32. doğum gününü bu fotoğrafla kutladı

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Jett'in ölümünden on yıldan biraz fazla bir süre sonra, Travolta ailesi Temmuz 2020'de Preston'ın meme kanseriyle iki yıllık bir savaşın ardından 57 yaşında ölmesiyle bir büyük acı daha yaşadı.

KARISINI KAYBETTİKTEN SONRA HAYATINDA KİMSEYİ İSTEMEDİ

1991 yılında evlendiği Kelly Preston'ın ölümünden sonra Travolta hayatına kimseyi almak istemediği, bunun ölmüş karısına ihanet olacağını söylemişti.

John Travolta eşi Kelly Preston'ın ölümünden sonra kendini tamamen çocuklarına adadı... Yıldız oyunucu hyatına bir başka insanı sokmayı eşine ihanet olarak gördüğünü söylemişti

Travolta, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston'la The Experts filminin setinde tanışmıştı. Çift oğulları Jett'in ölümünden sonra hayata yeniden tutunmak için Benjamin adını verdikleri bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti.

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