Usta müzisyen Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

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Şanlıurfalı ünlü müzisyen Nuri Sesigüzel kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'in ölümüyle ilgili doktoru, kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel açıklama yaptı.

Sesigüzel'in tedavisiyle yakından ilgilenen kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

Sesigüzel'in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise, "Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

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Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta sanatçı Nuri Sesigüzel için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2023

İBRAHİM TATLISES'TEN DUYGUSAL VEDA

Sesigüzel'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan İBRAHİM TATLISES sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim"

CENAZESİ YARIN

Usta müzisyenin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sesigüzel 21 Mayıs Pazar günü (yarın) Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

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NURİ SESİGÜZEL KİMDİR

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.