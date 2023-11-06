Ünlü yıldızın dokunduğu altın oluyor: Giyim markası 1 saatte 1 milyon dolar kazandı

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Ancak Kardashian – Jenner ailesinin en küçük kardeşi Kylie Jenner sahip olduğu ünlü soyadını ve ününü o kadar başarılı şekilde kullandı ki adını şimdiden gösteri dünyasına altın harflerle yazdırdı. Hatta sadece gösteri dünyasının değil iş dünyasının ve ekonomi haberlerinin de gündeminde baş sıralara tırmanmasını bildi.

Üstelik bunların hepsini sadece 25 yaşındayken yapmayı başarmıştı! Ağustos ayında 26. yaş gününü kutlayan Kylie Jenner 400 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın da en büyük yıldızlarından biri. Bu büyük gücün farkında olan Kylie, iş girişimleri konusunda da sosyal medyadan destek alıyor.

Kylie Jenner başarılı girişimleri sayesinde sadece moda ve magazin değil haber ve ekonomi yayınlarının da kapaklarını süslüyor

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Ve onu dünyanın en zengin genç insanlarından biri yapan da aslında bu sosyal medya gücü. 2015’te kurduğu kendi adını taşıyan kozmetik şirketini büyütürken hep sosyal medyadaki takipçilerinden destek alan Kylie Jenner artık adeta iş dünyasında kendine dev bir imparatorluk elde etmiş durumda.

İlk olarak dudak parlatıcısı üretmeye başlayan Kylie Cosmetics markası aradan geçen 8 yılda giderek büyüyen Kylie Jenner, kendi adını taşıyan ürünlerin reklamını da kişisel Instagram hesabından yapıyor. Kylie Jenner'ın Ağustos 2023 itibariyle net serveti 680 milyon dolardı. Jenner, 2023 yılı itibariyle Forbes'un 40 Yaş Altı En Zengin Kadınlar listesinde üst üste altıncı kez yer alan en genç kişi olmayı da başardı.

Kylie, tıpkı makyaj ürünlerinde olduğu gibi giyim serisinin ürünlerini de kendisi tanıtıyor... Tanıtımları kendi sosyal medya hesabından yapan Jenner böylece çok büyük bir reklam gücüne de sahip

26 yaşındaki reality yıldızının elinde başarılı bir iş girişimi daha var gibi görünüyor; Jenner'ın yeni kurduğu giyim markası Khy açıldı ve satışlara başladı. Şirket temsilcilerine göre markanın yalnızca lansman günündeki ilk 1 saatinde 1 milyon dolarlık satış rakamına ulaşıldı.

Kylie Jenner tek bir dudak parlatıcısıyla başladığı kozmetik şirketini 8 yıl içinde deyim yerindeyse bir kozmetik imparatorluğuna dönüştürdü

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Jenner'ın yeni projesinin prömiyeri geçen hafta Berlin merkezli Namilia markasıyla iş birliği içinde hazırlanan trençkot (198 $), mini elbise (98 $), bomber ceket (118 $) ve daha fazlasını içeren uygun fiyatlı suni deri ürünlerden oluşan bir koleksiyonla yapıldı.

Kylie Cosmetics'in kurucusu başarılı iş kadını, tasarımcı Betsy Johnson tarafından, bir dizi Instagram paylaşımında kendi tasarımlarını kopyalamakla suçlandı. Ancak görünüşe bu suçlama Kylie hayranlarını kredi kartlarını kullanmaktan alıkoymadı, çünkü bazı Khy ürünleri çoktan tükendi; diğerleri ise yalnızca sınırlı sayıda mevcut.

İki kız kardeş arasında büyük bir rekabet olduğu konuşuluyor, Kim Kardashian’ın Kylie Jenner’ın başarısını kıskandığı da sıkça dile getiriliyor.

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Ailenin en küçük kardeşi, bu servetle ablası Kim Kardashian’ın bir hayli gerisinde. Kim Kardashian, 1,4 milyar dolarla ailenin en zengin üyesi. Üstelik Kylie’nin markası Khy'nin güçlü başlangıcına rağmen, Kylie'nin bu yaz 4 milyar dolar değerlemeye ulaşan kardeşi Kim Kardashian'ın Skims'ine yetişmek için önünde uzun bir yol var.

Ancak Kim Kardashian hem gösteri dünyasında 1990’ların sonundan beri tanınıyor. Hem de küçük kardeş Kylie daha ablasının yarı yaşındayken onun yarısı kadar zengin olmayı çoktan başardı. Hatta abla – kardeşin bu ün ve servet konusunda gizliden bir rekabet içinde olduğu ve Kim Kardashian’ın Kylie Jenner’ın başarısını kıskandığı da sıkça dile getiriliyor.

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