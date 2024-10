Ünlü yıldız Türk sevgilisiyle düğününde 4 farklı gelinlik giymişti… Taze evliler düşman çatlattı!

Haberin Devamı

Çiçeği burnunda karı koca dün akşam Pride Of Britain Ödülleri'nde evli bir çift olarak ilk kez kırmızı halıda boy gösterdi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA EVLİLERDEN İLK KIRMIZI HALI POZLARI

Vicky Pattison ve Ercan Ramazan pazartesi akşamı Pride Of Britain Ödülleri'ne katılırken her zamankinden daha mutlu görünüyorlardı. Ünlü çiftin, özellikle de Vicky Pattison’ın şıklığı büyük beğeni topladı.

Etkinlik, yeni evlilerin ağustos ayında Marylebone Town Hall'da nikah masasına oturmalarından ve İtalya’da da görkemli bir düğün yapmalarından bu yana ilk kez bir kırmızı halı etkinliğine katılmaları anlamına geliyordu.

Vicky Pattison ve Ercan Ramazan çok konuşulan iki düğünlerinin ardından ilk kez kırmızı halıya çıktılar... Ünlü çiftin şıklığı büyük beğeni topladı

36 yaşındaki yıldız isim, inanılmaz fiziğini gözler önüne seren beyaz elbisesi ile baş döndürdü. Çarpıcı elbise, gümüş yapay elmaslarla kaplı file bir korseyle ve derin sırt dekoltesiyle süslüydü.

Pattison’ın 30 yaşındaki kocası Ercan Ramazan ise klasik beyaz düğmeli gömlek üzerine gri takım elbisesi ve siyah ayakkabılarıyla karısıyla şıklık yarıştırdı.

Vicky ve Ercan ağustos ayında Londra'daki Marylebone Town Hall'da evlendikten sonra kutlamalarına eylülde de Puglia'da büyük bir İtalyan düğünüyle devam etmişti.

Beş yıllık aşkın ardından evlenen çiftin İtalya’daki düğününe aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

ÇİFTE DÜĞÜN YAPTI, DÖRT FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Büyük günlerini planlamakla geçen stresli bir yılın ardından, Vicky Pattison nihayet göz alıcı tasarım gelinliklerini giyerek hep hayal ettiği şekilde gelin olmuştu.

Ünlü oyuncu düğününden önce sürekli olarak yaptığı “Düğün yapmak çok pahalı ve bu durum çok kalbimi kırıyor” açıklamalarıyla gündem gelmişti.

Vicky Pattison düğününden önce “Ercan'ın beni gelinliklerimin içinde gördüğünde ağlamasını umuyorum” demişti.

Vicky Pattison düğünü için çok masraf yaptığını ve bu parayla ev bile alabileceklerini söyleyip şikayet etmişti ama hayallerindeki gibi bir gelin oldu

"BENİ GELİNLİKLE GÖRÜNCE AĞLASIN İSTEDİM"

Türk sevgilisi Ercan Ramazan için “Çok duygusal bir adam değildir ve bunun benim için büyük bir zafer olacağını hissettim. Sonunda verdiği tepki mükemmeldi” diyen ünlü yıldız Ramazan’ın gerçekten de onu gelinliklerinin içinde görünce ağladığını böylece itiraf etmiş oldu.

Vicky Pattison İtalya’daki görkemli düğününü hayatının “en özel ve büyülü” günü olarak anlatmıştı.

En sonunda muradına eren Vicky Pattison, düğünlerinde toplamda dört farklı gelinlik giyerek ve düğünün detaylarının televizyon programına konu olmasını sağlayarak reklamlardan gelen parayla masraflarını azaltmayı başardı ve bunu da büyük bir zafer saydı.

Ünlü çift 2019 yazında, Dubai’de bir sahilde Ercan Ramazan’ın dizlerini üzerine çökerek Vicky Pattison’a evlenme teklif etmesiyle nişanlanmıştı.

Vicky Pattison, Ercan Ramazan'la tanıştıktan hemen sonra onunla bir gün evleneceğini anladığını söylemişti

TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE GÖÇMÜŞTÜ... HEM İŞTE HEM AŞKTA KAZANDI

Türkiye’den İngiltere’ye göçen Ercan Ramazan Vicky Pattison ile tanışmadan önce inşaat işçisi olarak çalışıyordu. 2016’da şans yüzüne gülen Ramazan İngiltere'de TV ekranlarının en çok izlenen şovlarından biri olan The Only Was is Essex'te göründü. Daha sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sayısız takipçi toplayan ve ününü artıran Ercan Ramazan da tıpkı Vicky Pattison gibi reality şovların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı.

