Boşandıktan sonra ‘Kalbim artık çocuklarıma ait’ demişti… Ünlü yıldız çoktan yeni aşkının ailesiyle bile tanışmış

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Bir dönemin tutkulu aşıklarının önce çocuklarının velayeti sonra da Fransa’da bulunan hatta düğünlerini de yaptıkları şato ve şarap bağları için mahkemede karşı karşıya geldiler.

Boşandıktan sonra çetin bir kavgaya tutuşan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin hayatına girecek yeni isimler yıllardır merakla bekleniyordu

Velayet davası çiftin 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik altı çocuğunun artık birer yetişkin olmasıyla unutulup gitti. Ancak Jolie ve Pitt mülklerini paylaşabilmek için hâlâ savaş vermeye devam ediyor.

HOLLYWOOD'UN EN BEĞENİLEN ÇİFTİYDİLER... AYRILIK SONRASI AŞK HAYATLARINI HERKES MERAK ETTİ

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Biri Hollywood’un en yakışıklı aktörlerinden biri de en güzel yıldızlarından sayılan ikilinin bekar kaldıktan sonraki aşk hayatları da hem magazin basınının hem de hayranların en çok merak ettiği şeylerin başında geliyordu.

Brad Pitt yaklaşık iki yıldır büyük bir aşk yaşıyor... Angelina ise "Kalbim artık çocuklarımın" diyerek hayatına kimseleri sokmamıştı

Brad Pitt çoktan yeni bir aşka yelken açtı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Ines De Ramon’la artık evliliğe doğru yol aldığı konuşuluyor.

YILLARDIR AŞKA KÜSMÜŞTÜ

Angelina Jolie cephesinde ise yıllardır güzel yıldızın artık aşka küstüğü haberleri vardı. Uzun yıllardır hayatına kimseyi sokmayan, oyunculuk çalışmalarını da eskisine göre ağırdan alan Jolie verdiği röportajlarda da artık kendini çocuklarına ve hayır işlerine adadığını söylüyordu…

Son filmi Maria ile yeniden Oscar'a göz kırpan güzel yıldız kalbini İngiliz şarkıcı Akala'ya kaptırdı iddiaları günlerdir manşetlerden inmiyor

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“Kalbim artık aşka değil sadece evlatlarıma ait” diyen Angelina Jolie son haftalarda yeni bir aşk söylentisiyle gündemden düşmüyor. Jolie’nin gönlünü kaptırdığı söylenen kişi ise son günlerde sürekli birlikte görüldüğü İngiliz rapçi Akala…

Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde ilk kez yan yana görülen ikili o günden beri sürekli birlikte fotoğraflanıyor. İlk kez eylül ayında Venedik Film Festivali'nde görüntülenen Jolie ve Akala artık adeta ayrılmaz bir ikili olmuş durumda

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ADI İLK KEZ BÖYLE CİDDİ AŞK İDDİALARIYLA ANILIYOR

Böylece Jolie uzun yıllardır ilk kez karşı cinsle böyle romantik bir yakınlaşma içine girmiş oldu. Güzel yıldız her ne kadar Akala ile sadece arkadaş olduklarını iddia etse de çift hakkındaki iddialar durumun biraz daha “ciddi” olduğunu ortaya çıkardı.

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Söylentilere göre 40 yaşındaki ünlü şarkıcı son günlerde her yerde birlikte göründüğü hatta bir örnek giyindiği “sevgilisi” 49 yaşındaki Angelina Jolie’yi çoktan arkadaşları ve ailesiyle tanıştırmış bile! Jolie ve Akala Londra'da bir araya geldiklerinde yanlarında güzel yıldızın oğlu Pax da vardı

HER YERDE BİRLİKTELER

İkiliyi tanıyanlar Angelina ve Akala’nın “ortak tarih sevgisi ve bilgi pınarı” üzerinden bağ kurduklarını iddia ediyor. Hatta Akala'nın Angelina'yı “Britanya'nın sömürgeci geçmişi ve ülkenin önde gelen siyahi figürleri konusunda eğittiği” bildirildi.

Dedikodulara konu olan çiftin kaynakları, “Akala, Angelina Jolie'ye filmler için yeni kaynak materyaller ararken Siyah Britanya tarihi hakkında çok şey öğretiyor,” diyor.

Arkadaş olduklarını iddia etseler de giyimleri bile bir örnek hala gelen çiftin aşk yaşadığı dedikoduları dinmiyor... Akala'nın Angelina Jolie'yi ailesiyle bile tanıştırdığı söyleniyor

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Geçtiğimiz perşembe günü Londra Film Festivali'nde de ayrı ayrı görüntülenen ikili için kaynaklar “Birbirlerini görüyorlar ve düzenli olarak takılıyorlar” diye ekledi.

AİLEYLE ÇOKTAN TANIŞMIŞ

Magazin kaynaklarına göre Angelina Jolie, Akala'nın kız kardeş İngiliz rapçi Ms. Dynamite ile de epey sıkı fıkı olmuş durumda.

Jolie ve ünlü rapçinin destek verdikleri bir hayır kurumu sayesinde tanıştığı söyleniyor.





OTELDE BİRLİKTE İKİ GECE... AYRI AYRI GİDİP GELDİLER

Basına yansıdığına göre Jolie, Akala'nın sadece ailesiyle tanışmakla kalmadı ikili Londra’daki otellerinde birlikte iki gece de geçirdi. Dün The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Angelina ve Akala geceleri gizlice Jolie’nin Londra'daki oteli The Corinthia'da birlikte kalıyorlar” dedi.

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Akala ve Jolie'nin “ilişkilerini gizli tutmak için ayrı arabalar ve gizli girişler kullandıkları” ortaya çıktı.