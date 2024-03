Uğruna Hollywood şöhretini elinin tersiyle itmişti...Ünlü yıldız kocasının ölüm acısını yıllardır atlatamadı: Onu düşünmeden geçen günüm yok

Haberin Devamı

Lynda Carter, pelerinli süper kahramanların egemen olduğu Hollywood’da yenilmezliği, bitmek tükenmek bilmeyen büyük gücüyle milyonları ekran başına toplayan Wonder Woman dizisiyle bir anda dünya çapında şöhret oldu.

Aslında 1972’de güzellik yarışmasında kraliçe seçilmiş, Miss America tacını takınca büyük bir ün kazanmıştı. 1975’ten 1979’a kadar Wonder Woman olarak ekranlara gelince ise bu ün kıtaları bile aşmıştı. Lynda Carter, Amerika'nın en güzel kızı seçilerek ünlenmiş, bir süre sonra da Wonder Woman olarak ekranlara gelmeye başlayıp dünya çapında bir yıldız olmuştu

AŞK HER ŞEYE GALİP GELDİ AMA ÖLÜMÜ YENEMEDİ

Lynda Carter, bir süre sonra oyunculuğu yavaş yavaş bırakıp müziğe yöneldi ve oyunculukta olduğu kadar şarkıcılıkta da büyük başarılar elde etti. Ama onun için 1984’te evlendiği ve ölene kadar evli kaldığı eşi Robert Altman dünyadaki her şeyden, büyük şöhretinden bile önce geliyordu.

Carter, yeni yayınladığı şarkısını 3 yıl önce ölen ve hâlâ unutamadığı kocasına adadı. 1984'te evlendiği ve birlikte iki çocuk büyüttüğü ünlü avukat ve video oyunu yöneticisi Altman için "O hayatımın en büyük aşkıydı" diyor ünlü yıldız… Ünlü oyuncu en şöhretli olduğu yıllarda her şeyi geride bırakıp evlenmiş ve kocası Robert Altman uğruna Hollywood'u da terk etmişti

BÜYÜK ACISINI DİNDİREMİYOR

People dergisine özel bir röportaj veren Wonder Woman, 2021 yılında nadir görülen bir kan kanserinden ölen kocası Robert Altman'ı unutamadığı gibi bu büyük kaybın verdiği acının da hâlâ azalmadığını itiraf etti.

Lynda Carter, Wonder Woman'ı kendisinden yıllar sonra beyaz perdede canlandıran Gal Gadot'la birçok etkinliğe katılmıştı

72 yaşındaki Carter şimdi Altman için yazdığı "Letters From Earth" (Dünyadan Mektuplar) adlı şarkıyla onu onurlandırıyor. Carter hislerini "Onu her gün düşünüyorum. Gün içinde kendimi 'Ah Robert bilecek' diye düşünürken bulduğum o kadar çok şey var ki. Ya da bir uçuştaysam, hala onun mesaj atıp "Sağ salim indin mi? Her şey yolunda mıydı?" diye sormasını bekliyorum” diyerek anlatıyor. 72 yaşındaki Carter bir yandan müzikle, bir yandan da hayır işleriyle ilgilenmeye devam ediyor, iki çocuğunun hayatını doldurduğunu yine de ölen eşinin eksikliğini hiçbir şeyle gideremediğini itiraf ediyor

KOCASINI KAYBEDİNCE KANSER ARAŞTIRMALARI İÇİN VAKIF KURMUŞTU

Şarkısını kaybettiklerimize bir aşk mektubu diye tanımlayan yıldız isim 50 yılı aşkın bir süredir şarkı söylüyor. Hatta anlattığına göre daha 14 yaşındayken kulüplerde şarkı söyleme başlamış ve oyuncu olmadan önce bile müzikle ilgileniyormuş.

Carter, eşi Altman'ın ölümünden bu yana, onunki gibi karmaşık kan kanserleri araştırmalarına fon sağlamak için City of Hope ile ortaklık kurdu. Altman'a ilk olarak kemik iliğindeki hücrelerde bir bozukluk olan ve tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu ikincil miyeloid lösemiye dönüşen miyelofibrozis teşhisi konmuştu.





ONUN AŞKI UĞRUNA GÖZÜNÜ KIRPMADAN HOLLYWOOD’U TERK ETMİŞTİ

Lynda Carter, 1984’te şöhretinin zirvesindeyken Robert Altman’la evlenmiş, sonra da eşinin işleri başkent Washington DC.’de olduğu için buraya taşınmış, hiç tereddüt etmeden Hollywood’u terk etmişti. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya da buradan devam etti.

Yıllar sonra iki çocukla şenlenen yuvasında mutlu mesut yaşarken verdiği bu kadardan ne kadar memnun olduğunu anlatmıştı. Eşinin ölümünün üzerinden üç yıldan fazla zaman geçti ancak Carter onu çok özlemeye devam ediyor. Lynda Carter sık sık sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını paylaşıyor ve her özel günü ona seslenerek kutlamayı ihmal etmiyor

OYALANIYOR AMA YETMİYOR…

Lynda Carter, müziğin, ailesiyle vakit geçirmenin ve hayır işleri yapmanın kendisini meşgul ettiğini, ancak yine de bir hayat arkadaşı olmasını derinden özlediğini itiraf ediyor: "Hayatım onunla bir maceraydı. Sürekli seyahat ediyor ve eğlenceli şeyler yapıyorduk ama yalnız kaldığınızda her şeyi tek başınıza yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu hiç eğlenceli değil." "Çok sakin, harika, dengeli bir insandı ve benim kişiliğimi ve ortaya koyduğum şeyleri seviyordu. Birlikte ilginç bir hayatımız oldu. Eğlenceli şeyler yaptık ve güldük, güldük. Çocuklarımız, harika arkadaşlarımız oldu. Bazı ciddi şeyler yaşadık ama hayat onunla bir maceraydı"

37 YILLIK ANILARI AŞKINI CANLI TUTUYOR

37 yıllık kocasıyla yaşadığı her anının aşkını hâlâ canlı tuttuğunu söyleyen Wonder Woman yine de sürekli gökyüzüne bakıp ölen eşine “Nereye gittin?” diye seslenmeye devam ediyor. Şarkısında bahsi geçen mektupların sevdiklerimize bir dua gibi olduğunu söyleyen yıldız isim “Umarım insanlar bunu anlayacaktır. Yürek parçalayıcı olduğu kadar bir sevgi kutlaması da" diyor.