Gönlünü başkasına vermişti ama onun aşkını hiç unutmadı… Ünlü çift yeniden bir araya geliyor

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Ünlü model ise yıllardır özel hayatı konusundaki ketumluğuyla nam salmış durumda. Kendall Jenner, ablaları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ve küçük kardeşi Kylie Jenner’ın aksine özel hayatını meraklı gözlerden saklamak konusunda tam bir usta.

ÜNÜ KARDEŞLERİNDEN EKSİK DEĞİL, KETUMLUĞU HEPSİNDEN FAZLA!

Aslında Kendall Jenner da ailenin geri kalan kardeşleri gibi ömrünün neredeyse tamamını onlarla birlikte hayatlarını anlatan realite şovunun bir parçası olarak geçirdi. Ve çocuk denecek yaştan beri de hep göz önünde oldu.

Kız kardeşlerinin yolundan gitmeyerek kendi yolunu modellik mesleğiyle çizen 28 yaşındaki yıldız isim uzun yıllardır podyumun en çok çalışan ve kazanan modellerinden biri. 14 yaşından beri modellik yapan ve 10 yıldan fazladır da dünyanın en büyük markaları ve modaevleriyle çalışan Kendall Jenner yeni neslin en başarılı süper modellerinden biri sayılıyor.

Kendall Jenner'ın Bad Bunny'yle ilişkisi bir yıl bile sürmeden sona erdi... Jenner, kasım ayı ortasında Instagram'da şifreli bir mesaj paylaşıp, bir gün batımı fotoğrafının altına "Benim için olan şey, beni bulacaktır" diye yazmıştı… Ünlü model acaba aşkını unutamadığı eski sevgilisinden mi bahsediyordu?

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ÜNLÜ ŞARKICIYLA AŞKI BAŞLADIĞI GİBİ HIZLICA BİTMİŞTİ

Ve tüm ününe, hayranlarının bitmek tükenmek bilmeyen sorularına ve peşini bırakmayan paparazzilere rağmen aşk hayatını da saklı tutmaya uğraşıyor. Kendall, geçen yıl asıl adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan ünlü şarkıcı Bad Bunny ile bir ilişki yaşamıştı.

Ancak ailesinin en gizemli üyesi bu aşk konusunda da ser verip sır vermemişti. Birlikte görüntülenmekten köşe bucak kaçan ünlü aşıklar şubat ayında başlayan ilişkilerini 10 ay içinde noktaladılar.

Adı bugüne kadar birçok ünlüyle anılan ancak bu konularda ser verip sır vermeyen Kendall Jenner, en büyük ve en ses getiren aşkını NBA yıldızı Devin Booker’la yaşamıştı... Söylenenlere göre ayrılmalarına rağmen birbirlerini unutamayan iki yıldız yeniden bir araya gelmek üzereler

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Magazin dünyasını saran yeni bir söylentiye göre Kendall Jenner bir süredir unutamadığı eski aşkı, ünlü NBA yıldızı Devin Booker’la yeniden görüşmeye başlamış. Yine iddialara göre Kendall'ın yakın çevresi, ünlü modelin Devin'den ayrıldıktan sonra çıkmaya başladığı 29 yaşındaki eski erkek arkadaşı Bad Bunny ile arasında bir gelecek görmüyordu.

Gözden Kaçmasın Saklanmaktan ilişkilerini yaşayamadılar... Yıl bitmeden büyük aşk bitti Haberi görüntüle

"İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR"

Kendall Jenner ve Devin Booker, son zamanlarda çıkan barışma söylentilerinin ardından “ilişkileri üzerinde çalışmaya” başlamışlar. Eski aşıklar şimdilik ilişkilerini yeniden resmileştirmediler ama hep birlikte oldukları ve sürekli birlikte zaman geçirdikleri söyleniyor.

Kendall Jenner, Devin Booker'la gözler önünde yaşadığı ilk ilişkisini tüm kurallarını bozarak sosyal medya hesabından da sık sık gösteriyor ve mutluluğunu milyonlarca takipçisiyle paylaşıyordu

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Bu söylentinin ortaya çıkma sebebi de Devin Booker’ın Super Bowl’da Kardashian – Jenner ailesinin süitinde yer alması oldu. Booker’ın Kendall'la yeniden bir şans yakaladığı için mutlu olduğu çünkü ünlü basketbolcunun da bu aşkı aslında hiç unutamadığı iddia ediliyor.

BİR TEK ONUN AŞKINI KİMSEDEN SAKLAMAMIŞTI

Kendall Jenner ve Devin Booker, 2020’den 2022’ye kadar büyük bir aşk yaşamış sonra da beklenmedik şekilde yollarını ayırmıştı. Booker, Kendall Jenner’ın sosyal medyasından bile aşk paylaşımları yaptığı, saklanmadan ilişki yaşadığı tek erkek oldu…

Ünlü çift ayrılmış ancak söylenenlere göre bu kararı aşkları bittiği için değil kariyerlerine odaklanmak için almıştı... Anlaşılan ikisi de birbirini unutamadı ve ilişkilerine yeni bir şans vermek istedi...

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Ayrılmalarının ardından People'a konuşan bir kaynak, Jenner ve Booker’ın dostane bir şekilde yollarını ayırdıklarını ve birbirlerine sevgi ve saygı duyduklarını, ancak zorlu kariyerlerine odaklanmaya karar verdiklerini söylemişti.

"Her ikisinin de şu anda kariyerleriyle ilgili inanılmaz yoğun programları var ve bunu bir öncelik haline getirmeye karar verdiler" diyenler eski aşıklar için “Birbirlerine karşı büyük bir sevgi ve saygı duyuyorlar ve sadece en iyisini istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

MERAKLI GÖZLERİN ÖZEL HAYATINA ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYOR