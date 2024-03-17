Ünlü varis ‘Ablama annelik dersini ben verdim’ demişti… İki yaşındaki oğlunun ismini daha yeni açıkladı

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Oysa küçük kardeşi ondan çok daha önce, deyim yerindeyse “turnayı gözünden vurduğu” bir evlilik yapmış, çocuk sahibi olmak konusundan da elini çabuk tutmuştu.

ÜNLÜ KIZ KARDEŞLER ANNELİĞİN TADINI ÇIKARIYOR

Bahsettiğimiz kişi belki de tahmin ettiğiniz gibi Nicky Hilton. Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olan Nicky uzun yıllar ablasının gölgesinde kaldı.

Kardashian ailesi bir yana Paris ve Nicky Hilton dünyanın en ünlü kız kardeşleri...

Daha doğrusu onun kadar öne çıkmadı, adı Paris Hilton kadar duyulmadı; skandallar, çarpıcı ilişkiler ve gösteri dünyasının parlayan yıldızlarından bir olmayı seçmedi.

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Yine de mensubu olduğu aile sayesinde hep magazin sayfalarını süsleyen bir figür olmaya devam etti.

KENDİSİNDEN DAHA ÜNLÜ VE ZENGİN BİR BAŞKA VARİSLE EVLENMİŞTİ

Nicky Hilton, kendi ailesinden bile ünlü ve zengin olan bir başka ailenin, Rothschild ailesinin varislerinden James Rothschild ile 2011 yılında ortak bir arkadaşlarının düğününde tanıştı.

Nicky, ablası Paris'in aksine daha sakin bir hayat yaşadı ve evlenip yuva kurmak konusunda da elini daha çabuk tuttu

Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift 2015’te şanlarına yakışır bir düğünle evlenmişti. Ancak iki ünlü ailenin birleştiği bu evlilik Nicky Hilton’un ilk evliliği değildi….

Ünlü varis 2004’te, gencecikken bir çılgınlık yapmış, çocukluk arkadaşı ve iş adamı Todd Meister ile Las Vegas’ta kaçarak evlenmişti. Nicky Hilton, kendisinden bile zengin bir başka ünlü varis James Rothschild'la 2015'te evlenmişti

ÜÇ AYLIK EVLİLİK MACERASI: BİR HEVES ETTİK, ÇABUCAK GEÇTİ

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Bu evlilik üç aydan kısa bir süre sonra iptal edildi, Hilton ve Meister sık sık ayrı seyahat ettiklerini ve "bir hevesle" evlendiklerini açıkladılar.

Nicky Hilton ve James Rothschild, İngiltere'deki Kensington Palace Gardens'ta evlendi. Ablası Paris’in baş nedime olarak görev yaptığı düğünde Nicky 77 bin dolarlık, göz kamaştırıcı Valentino marka bir gelinlik giymişti. Çiftin 5 ve 6 yaşlarında iki kızıları ve 2 yaşında da bir oğulları var

ANNELİK KONUSUNDA ELİNİ ÇABUK TUTMUŞTU

Ünlü çiftin 9 senelik mutlu evliliği üç çocuklarıyla taçlandı. Temmuz 2016’da Lily-Grace ve Aralık 2017’de Teddy adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan varisler Temmuz 2022’de de üçüncü çocuklarına, iki yaşını bitirmesine az bir zaman kalan oğullarına kavuştular.

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2023 yılı içinde taşıyıcı anne yoluyla iki kez anne olan ve herkesi şaşkına çeviren ablası Paris için “Ona anneliği ben öğrettim, alt değiştirmeyi bile benden öğrendi” diyen Nicky Hilton doğumundan yaklaşık iki yıl sonra nihayet oğlunun sır gibi sakladığı adını açıkladı.

40 yaşındaki Hilton, küçük oğlunun adını 2 senedir sır gibi gizlemişti...

2 YAŞINA GELEN OĞLUNUN ADINI ANCAK AÇIKLADI

Sosyetik güzel Us Weekly'ye verdiği röportajda yeni yürümeye başlayan oğlunun adının Chasen olduğunu söyledi.

"Bu ismi her zaman sevdik ve alışılmadık bir isimdi," diyen 40 yaşındaki Hilton, ismi neden bu kadar uzun süre gizli tuttuğunu ise söylemedi.

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Hilton ayrıca Chasen'in "konuşmaya çalıştığını" paylaştı ve "Birçok kelime söylüyor ama henüz tam cümleler kurmuyor" diye ekledi. Nicky Hilton'a göre iki kızı kendisine, oğlu ise aynı babası James Rothschild'a benziyor

ÜÇ ÇOCUKLARIYLA ÇOK HUZURLULAR

Üç çocuk annesi Nicky Hilton aynı zamanda 6 ve 5 yaşındaki kızlarının oğlu Chasen’a “bayıldığını” ve onu çok sevdiklerini, sürekli onunla oynadıklarını da gururla anlattı.

"Onu seviyorlar. Sıfır kıskançlık. Onun üzerine titriyorlar" diyen Nicky “Çocuklarımın hepsi son derece iyi anlaştığı için çok şanslıyım. Kızların ara sıra didişmeleri oluyor ama herkes iyi geçiniyor" diyerek üç çocuğa rağmen evlerinin son derece huzurlu olduğunun da altını çizdi.

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Oğlu Chasen'i "çok çok ciddi" ve tıpkı "babası gibi" olarak tanımlayan Nicky Hilton kızlarının ise kendisine çok benzediğini itiraf etti.

KÜÇÜK KARDEŞ ABLASINI GEÇTİ

2015'ten bu yana 38 yaşındaki Rothschild ile evli olan Hilton yıllardır ailesini genişletirken, ablası Paris nihayet geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi oldu.

Paris Hilton ve eşi Carter Reum, Ocak 2023'te taşıyıcı anne yoluyla Phoenix adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Paris Hilton Ocak ve Kasım 2023'te bir erkek bir de kız bebek sahibi olarak bir yıl içinde iki çocuklu bir kadına dönüştü

Her ikisi de 43 yaşında olan sosyetik güzel ve girişimci kocası daha sonra bu yılın başlarında yine taşıyıcı anne yoluyla London adında bir kızları oldu.