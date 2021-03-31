Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Berdan Mardini'nin avukatı Nezir Burak Beliktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

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