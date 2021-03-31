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Magazin
DHA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 01:35 | Son Güncelleme:

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

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Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Ünlü türkücü Berdan Mardini 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini'den boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denildi. 

Berdan Mardini'nin avukatı Nezir Burak Beliktay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır. Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29 Mart 2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır. Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz"

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