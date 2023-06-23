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Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı! Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı

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#Louis Tomlinson#One Direction#Dolu Yağışı
Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 12:14

İklim kriziyle birlikte değişen mevsimler, yaşanan tuhaf atmosfer olayları ve artık neredeyse sürekli olarak gerçekleşen afetler, hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu durumun son örneği de geçtiğimiz akşam ünlü şarkıcı Louis Tomlinson’ın konserinde yaşandı.

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Adını tüm dünyada fırtınalar estiren One Direction'la duyuran ve son yıllarda solo çalışmalarıyla kendine milyonlarca hayran edinen Louis Tomlinson, ABD’nin Colorado eyaletinde vereceği konseri duyurmuş, heyecan içinde hayranlarına kavuşmayı bekliyordu.

Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Red Rocks Amfitiyatrosu’nda akşam 21:30’da başlayacak konser için hayranları alanı doldurdu ve ünlü şarkıcıyı beklemeye başladı. Herkes Louis Tomlinson’ı sahnede görmeyi beklerken bir anda çok şiddetli şekilde dolu yağmaya başladı.
Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Bir anda başlayan şiddetli dolu yağışı konser alanını cehenneme çevirdi

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Şiddetli dolu yağışı nedeniyle Colorado’da bütün sokak ve caddeler beyaza bürünürken; araçlar, evler ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Eyaletin Morrison bölgesinde ise yüzlerce kişi dolu yağışına ünlü Red Rocks Amfitiyatrosu'ndaki konseri beklerken yakalandı.

Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Alandan çıkamayan ve kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağan çok sayıda kişi yaralandı: Bazı izleyiciler uyarının çok geç yapıldığını söyleyip konseri düzenleyenleri suçladı

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Yağışın aniden başlamasıyla birçok kişinin panikle etrafa kaçışması kaos yaşanmasına neden oldu. Sığınacak bir yer bulamayanlar ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden karton kutularla korunmaya çalıştı. Ancak yağış o kadar etkiliydi ki konser izleyicileri kaçmayı başaramadı.

Louis Tomlinson’ı izlemek için toplanan hayranlarından 90’ı çıkan arbedede ve ceviz büyüklüğündeki dolular yüzünden aldıkları darbeler yüzünden yaralandı. Yaralananların çoğu konser alanında bulunan tıbbi müdahale çadırında tedavi edildi ancak 7 kişi vücutlarındaki ezilmeler ve kırıklar yüzünden hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Konser alanındaki ekipler duruma müdahale etse de 90 kişi yaralandı, yaralananlardan 7'si de ciddi ezilme ve kırıklarla hastaneye kaldırıldı

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Şiddetli dolu yağışının konser alanını kullanılamayacak hale getirmesiyle birlikte konser iptal edildi. Louis Tomlinson, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Bu korkunç yağış yüzünden zarar gören herkese sevgilerimi yolluyorum. Umarım herkes evine sağ salim dönebilmiştir. Yaralananların da en kısa sürede iyileşmesini diliyorum” sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcının konserinde can pazarı Kafalarına ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 90 kişi yaralandı
Alandan çıkamayan seyircilerin panik hali kameralara böyle yansıdı

Louis Tomlinson, böyle olağanüstü koşullarda duruma hızlı ve etkili şekilde müdahale eden konser ekibine ve alandaki ilkyardım uzmanlarına da teşekkür etti. Ancak konsere gelip ceviz büyüklüğündeki dolular yüzünden kâbus gibi saatler yaşayan seyircilerin bir kısmı durumdan şikayetçi oldu. Konser organizatörlerinin yaklaşan felaketle ilgili uyarıyı son ana kadar yapmadığını söyleyen kimi izleyicilerin konsere gelmek için bindikleri araçları da kullanılamaz hale geldi.

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#Louis Tomlinson#One Direction#Dolu Yağışı

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