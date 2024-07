Ünlü şarkıcının kardeşi de hayranları da isyan etti: Anısına hakaret etmeyin!

Haberin Devamı

Geçen yıl 26 Temmuz'da, Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan İrlandalı şarkıcı O'Connor'ın anısına Dublin Ulusal Balmumu Müzesi'ne bir heykeli yerleştirildi. Heykelin açılışına şarkıcının kardeşi John da katıldı.

Fakat ünlü şarkıcının heykelini ilk olarak internette gördüğünü söyleyen John'un eleştirisi olumsuz oldu. "Bu heykel kardeşime hiç benzemiyor. Korkunç derecede çirkin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın kardeşi, bu balmumu heykelin uygunsuz olduğunu da belirtti.

Sadece Sinead O'Connor'ın kardeşi değil hayranları da balmumu heykele tepki gösterdi.. Ortak fikir ise heykelin O'Connor'n anısına hakaret gibi olduğuydu.

HEYKELİN YENİSİ YAPILACAK

Bu eleştiriler üzerine Dublin Ulusal Balmumu Müzesi de heykelin kaldırılıp yerine yenisinin yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Tepkileri yakından dinleyip takip ettik. Heykelin, Sinéad'in eşsiz varlığını ve özünü tam olarak yansıtmadığı konusunda hemfikiriz" denildi.

Açıklamada, O'Connor'ın müzik üzerindeki etkisinin çok büyük ve ölçülemez olduğu belirtildi. Yeni yapılacak balmumu heykelde Sinead O'Connor'ın en uygun ve saygılı şekilde onurlandırılacağı satırları da yer aldı.

Müzenin açıklamasında ""Bunu aklımızda tutarak, Sinéad O'Connor'ın gerçek ruhunu ve ikonik imajını daha iyi yansıtan yeni bir balmumu figürü yaratmaya kararlıyız" denildi.

İRLANDA'NIN EN ÜNLÜ SESLERİNDEN

Tam adıyla Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966'da Dublin, Glenageary'de doğdu.

1987'deki ilk albümü The Lion and the Cobra büyük bir başarı yakaladı ve O'Connor'a en iyi kadın rock vokal performansı dalında Grammy adaylığı kazandırdı.

Onun dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan ise 1990 tarihli Nothing Compares 2 U oldu.

Aslına bakılırsa bu şarkı yine bir dönemin ünlü şarkıcısı olan Prince'e aitti. Ama O'Connor'un yorumu şarkının asıl sahibini bile geride bıraktı.

MÜSLÜMAN OLDU, YENİ BİR İSİM ALDI

Bir yandan müzik çalışmalarını sürdüren Sinean O'Connor, 2018 yılında İslam dinine geçerek bir kez daha dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti. O'Connor, Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştirdi.

Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor" demişti.

Zorlu bir çocukluk geçiren, sonraki hayatında da trajik deneyimler yaşayan şarkıcı, 26 Temmuz 2023'te Londra'daki evinde cansız bir şekilde bulundu.

EN BÜYÜK ACIYI YAŞAMIŞTI

Onun ölümünü daha da trajik kılan ise kısa süre önce yaşadığı büyük acıydı. O'Connor, en küçük oğlu Sean'ı henüz 17 yaşında kaybetti.

Sineod O'Connor'ın ölümü müzik dünyası için kötü bir sürpriz oldu. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı. Son Twitter paylaşımında da bu yönde bir mesaja yer vermişti O'Connor.

Ünlü şarkıcı, tedavi gördüğü hastaneden kaçan, polisin yaptığı arama sonucunda cansız bedeni bulunan olun Shane'in bir fotoğrafına yer verdiği o paylaşımında " O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. O benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı.

O'Connor o paylaşımında gencecik yaşında kaybettiği oğluyla iki ayrı parçada bir ruh gibi olduklarını belirtti. Sonra da "O beni koşulsuz seven tek canlıydı" diye ekledi.

Şarkıcı, oğlu artık yanında olmadığı için ölüm ile yeniden doğuş arasında kaybolmuş hissettiğini de satırlarına eklemişti.

İSLAMİ USULLERE UYGUN OLARAK TOPRAĞA VERİLDİ: Ünlü şarkıcı, geçen yıl ağustos ayında İrlanda'da İslami usullere uygun bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Basına kapalı olarak yapılan törene İrlanda Cumhurbaşkanı ve U2 grubunun solisti Bono da katıldı.