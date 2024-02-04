Ünlü şarkıcı oğluyla girdiği hukuk savaşını kaybetmişti… Kendini yeniden genç sevgilisinin kollarına attı

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Cher, ünlü müzisyen Gregg Allman'dan doğan oğlu, 47 yaşındaki Elijah Blue Allman’ın yıllardır pençesine düştüğü uyuşturucu bağımlılığından kurtulamadığını, hayatının tehlikede olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

ÖZ OĞLUYLA SAVAŞA GİRDİ

Mahkemenin oğlunun vesayetini kendisine vermesini talep eden ünlü şarkıcı onun eline geçen her bir kuruşu uyuşturucuya harcayacağını söylemişti. Oğlu Elijah Blue Allman’ın hayatını kontrol edemediğini ve adım adım yıkıma hatta ölüme sürüklendiğini söyleyen Cher bu kararı tamamen onun iyiliği ve annelik görevi olarak üstlenmek istediğini iddia ediyordu.

Cher, oğlu Elijah Blue Allman'la hukuki bir savaşa girmiş, onu vesayet altına aldırmak isterken açtığı mahkemeyi kaybetmişti...

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Hatta ünlü şarkıcının oğlunu kaldığı otelden 4 adam tutarak kaçırttığı ve Meksika’da bir yerde kilit altında tuttuğu haberleri bile basına yansımıştı. Tüm bunlar yaşanırken yıllardır evli olduğu karısıyla kavgalı ve boşanma aşmasında olan Elijah Blue Allman ise karısı Marieangela King'e geri döndü.

KARISIYLA BİRLİKTE ANNESİNE CEPHE ALDI

Karı koca Cher’e birlikte cephe alarak mahkemeye gidip boşanma davalarını geri çektiler. Ve ikisi de Cher’in onları baskı ve kontrol altında tutmak, ellerinden paralarını almak için bu yola gittiğini iddia ettiler. Mahkeme de geçenlerde bu konuda son sözü söyledi…

Cher'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu aslında eşiyle ayrılmıştı ve boşanma aşamasındaydılar... Ancak çift Cher'in açtığı dava karşısında güçlerini birleştirip yeniden bir araya geldi... Efsane şarkıcının oğlunun eşini hiç sevmediği, bu evliliği onaylamadığı ve oğlunun uyuşturucu batağına düşmesinden gelinin sorumlu tuttuğu biliniyor

MAHKEME SON SÖZÜ SÖYLEDİ

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Cher’in tıpkı bir zamanlar Britney Spears’a yapıldığı gibi oğlunu kendi vesayeti ve kontrolü altına alma çabaları sonuçsuz kaldı. Elijah Blue Allman ve karısı Marieangela King, evliliklerine kaldıkları yerden devam ederken Cher de bu hukuk savaşından mağlup ayrılmış oldu.

Oğluyla girdiği mücadeleyi kaybeden ünlü şarkıcı teselliyi yine bir seneden fazladır birlikte olduğu, kendisinden tam 40 yaş küçük, ünlü müzik yapımcısı sevgilisi Alexander Edwards’ın kollarında buldu.

Efsane şarkıcı davayı kaybettikten sonra bir süre ortada ögrünmedi sonra genç sevgilisi Alexander Edwards'la birlikte gecelerde yeniden gözükmeye başladı

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DAVAYI KAYBEDİNCE TESELLİYİ YİNE ONUN KOLLARINDA BULDU

Önce birlikte sahne aldığı Sonny Bono’yla ardından da yine bir başka ünlü müzisyen Gregg Allman’la nikah masasına oturan 77 yaşındaki Cher’in kendisinden yaşça epey küçük Edwards’la yaşadığı aşk çok konuşulmuştu.

Daha önce Amber Rose ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren, bu birliktelikten bir de 4 yaşında oğlu olan 38 yaşındaki Alexander Edwards, müzik piyasasının önde gelen yapımcılarından biri. Cher’le ortak arkadaşlarını araya sokarak tanışan ve yolladığı mesajlarla onu kendine aşık eden Alexander Edwards, bu yaş farkı çok konuşulsa da ilişkisinden oldukça memnun ve de çok mutlu.

Ünlü çiftin aşkları çok ses getirmiş, aralarında 40 yaş olması magazin basınının diline düşmüştü... Cher, her iki oğlundan da yaşça küçük olan sevgilisi ve ilişkisi için "Aşk matematik bilmez" demişti

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40 YAŞ FARK İÇİN "AŞK MATEMATİK BİLMEZ" DEMİŞTİ

Aslında daha önce genç erkeklerle birlikte olmamaya kendine söz verdiğini söyleyen Cher de bu beklenmedik aşka kendini kaptırmış durumda. “Biriyle bana yolladığı mesajlardan etkilenip sevgili olacağımı söyleseler asla inanmazdım” diyen efsane şarkıcı, sevgilisiyle yaş farkı içni de “Aşk matematik bilmez” diye açıklama yapmıştı.

Bir süredir oğlu ve açtığı davayla uğraşan ve ortalarda görünmeyen Cher, Grammy öncesi verilen partide yine sevgilisiyle el eleydi. Şarkıcı ilişkileri hakkında "Kağıt üzerinde biraz saçma biliyorum. Ama gerçek hayatta çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri nitelikleri vermem bilirsiniz" demişti.

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"BENİ UYARMAYIN, SADECE AŞIĞIM KÖR DEĞİLİM"

Cher sevgilisiyle yaş farklarıyla ilgili şaka yapıp “Bazen onunla konuşuyorum ve kimden bahsettiğim hakkında hiçbir fikri olmuyor” diyerek kimi zaman bu kuşak farkının aralarında anlaşmazlığa yol açtığını kabul ediyor. Ünlü şarkıcının yakın çevresi de bu aşkla ilgili endişelere sahip...

Cher: "Aşığım ama gözüm kör değil"

Alexander Edwards'ın Cher'in kalbini kıracağından korkan yakınları onu sürekli bu ilişki konusunda uyarıyor. Cher ise son derece keyifli vakit geçirdiğini söylediği bu ilişki için "Aşığım ama gözüm kör değil. Durumun farkındayım. Kimse merak etmesin evlilik hayalleri kurmuyorum" diyor.