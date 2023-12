Madde bağımlısı oğlunu adam tutup kaçırdı! 'Eline geçen her kuruşu oraya harcar' dedi, dava açtı

Haberin Devamı

Vesayet davası denince herkesin aklına hâlâ Britney Spears’ın 2007’de babası tarafından mahkemeye verilip hayatını 13 yıl boyunca onun kontrolünde yaşaması ve ruh sağlığını kaybettiği iddiasıyla hayatının babasının kontrolüne geçmesi hatırlanıyor. Efsane şarkıcı Cher ve bağımlılık batağına düşen küçük oğlu Elijah Blue Allman arasında yaşananlar aylardır manşetlerden inmiyor

OĞLUNU VESAYET ALTINA ALDIRMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Müziğin efsane sesi, 77 yaşındaki yıldız şarkıcı Cher de bir süredir küçük oğlu Elijah Blue Allman’la ilgili benzer şeyler yaşıyor. Ünlü şarkıcının Allman’ı kendi vesayeti altına aldırmak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Basının ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre Cher, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği, kendisine düzgün bir şekilde bakamayacağı veya "kendi mali kaynaklarını yönetemeyeceği" endişesiyle oğlunun tüm gelirinin ve mirasının tek koruyucusu olmayı talep etti.

Cher, mahkemeye sunduğu dilekçede "Elijah'ın geçici bir vasinin atanmasına ilişkin tercihlerini tartışamadığını" çünkü "mevcut zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının" onu mirası için bir vasinin atanmasına ilişkin "bir tercih oluşturamayacak veya ifade edemeyecek" hale getirdiğini iddia etti. Cher'in küçük oğlu Elijah Blue Allman, tıpkı annesi ve babası Gregg Allman gibi müzisyen oldu... Ancak ne yazık ki çok küçük bir yaşta uyuşturcu bağımlısı olan Elijah Blue, ne yazık ki deyim yerindeyse artık mahvolmuş halde

“ONA PARA VERİRSENİZ HEMEN UYUŞTURUCUYA HARCAR”

Belgelerde ayrıca Cher'in 47 yaşındaki oğlunun mali durumunu idare edemeyeceği yönündeki endişeleri de detaylandırılıyor ve "Elijah'a verilecek herhangi bir paranın derhal uyuşturucuya harcanacağı, Elijah'ı kendi geçimini sağlayacak hiçbir mal varlığı olmadan bırakacağı ve Elijah'ın hayatını riske atacağı" iddia ediliyor.

Cher, mahkemeye başvurarak oğlunu vesayet altına aldırmak istedi: Ünlü şarkıcı, oğlunun eline geçecek en ufak parayla bile uyuşturucu satın alacağını ve hayatını idame ettiremeyeceğini iddia ediyor

Cher başvurusunda oğlu Elijah Blue Allman’ın yılda 120.000 dolar kazandığını ve babası tarafından kendi yararına kurulan bir tröstten düzenli para alma hakkına sahip olduğunu" belirtti. Elijah Blue Allman, Cher’in ünlü müzisyen Gregg Allman’la olan evliliğinden doğan oğlu.

Ünlü şarkıcının Sonny Bono’yla olan ilk evliliğinden de 54 yaşında Chaz Bono adında bir oğlu var. Cher’in oğlunu vesayeti altına aldıracağı mahkemenin tarihinin 6 Mart 2024 olarak belirlendiği açıklandı. Cher’in, oğlunun hayatından endişe ederek onu yaşadığı otelden kaçırtması birkaç önce gündem olmuştu. Elijah Blue Allman, 10 yıl önce şarkıcı Marieangela King’le evlenmişti: Cher'in oğlunun kendisine haber vermeden kaçarak evlenmesine çok sinirlenmişti ve geliniyle de araları yıllardır bozuktu

OĞLUNU KAÇIRMAK İÇİN 4 ADAM TUTTU!

Elijah Blue Allman, 2013 yılında evlendiği şarkıcı Marieangela King’le ayrılmıştı ve evliliklerinin 9. yıldönümünde, yani Kasım 2020’de, çift, aralarını düzeltmek için bir otelde buluşmuşlardı. Ünlü şarkıcı Cher, oğlunun uyuşturucu kullanıp bayıldığını duymuş, bunun üzerine harekete geçmişti.

Elijah Blue Allman son olarak eylül ayında aylardır kaldığı söylenen otelde böyle görütülenmişti: Cher2in 4 adam tutarak oğlunu kaldığı otelden kaçırttığı ve bir rehabilitasyon merkezine yatırdığı söyleniyor

Allman’ın, bu olaylar yaşandıktan sonra boşanma davası açan eşi Marieangela King, kayınvalidesi Cher’in otele 4 adam yollayıp oğlu Elijah Blue Allman’ı otelden apar topar kaçırdığını iddia etti. Bu olay günlerce konuşuldu; Cher oğlunu kaçırmaları için adam tuttuğunu yalanladı.

HER ŞEYİ GELİNİ ANLATMIŞTI

Cher inkar etse de bu kaçırma olayı Marieangela King’in boşanma davası için mahkemeye verdiği dilekçede de yer aldı. Hatta Elijah Blue Allman’ın, muhtemelen uyuşturucu etkindeyken otelden götürülmeden önce çekilmiş fotoğrafları da basına yansıdı.

Otelin önüne Elijah Blue Allman'ı kaçırmak için gelen araç... Cher bu iddiaları reddetti ancak oğlunun durumunu ve bu yüzden yaşadığı üzüntüyü itiraf etti

Cher bu olaydan sonra oğlunu bir rehabilitasyon kliniğine yatırdı. İddialara göre Elijah Blue Allman, kaçırıldığı otelde 4 ay kaldı. Daha öncesinde de arasının bozuk olduğu eski eşi Marieangela King’le, Beverly Hills'teki evlerinde, elektrikleri bile kesilmiş halde yaşıyordu.

ÇOK İYİ BİR İNSAN, YETENEKLİ BİR MÜZİSYEN

Yakın çevresi Elijah Blue Allman’ı “Çok sevimli, çok iyi bir adam" olarak tanımlıyor ve onun annesinin mizah anlayışına sahip gerçekten yetenekli bir müzisyen olduğunu söylüyordu. Allman, 2014 yılında Daily Mail'e verdiği röportajda uyuşturucu bağımlılığının çok küçük yaşlarında başladığını ve hayatı boyunca bununla mücadele ettiğini itiraf etmişti. Cher'in oğlunu kaçırttığı iddiasını gelini Marieangela King dile getirdi: Bu iddialar çiftin boşanma davasında da konu edildi

“ANNE OLARAK İŞİM ÇOCUKLARIMA YARDIM ETMEK”

Her ne kadar Cher oğlunun kaçırılmasını planladığını reddetse de, bu çarpıcı iddialar gündeme geldikten bir süre sonra konuyla ilgili açıklama yapmış, "Ben bir anneyim. Bu benim işim - öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak" demişti.





KALP ACISI BİLE MUTLULUK…

Oğlunu kaçırdığını reddeden ancak onun yaşadığı bu korkunç durumu itiraf eden Cher "Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebileceğiniz her an bunu yaparsınız çünkü anne olmak budur." demiş, Elijah Blue Allman’dan bahsederken de "Ama kalp acısıyla bile olsa bu bir mutluluk" sözlerini kullanmıştı.