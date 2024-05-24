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Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm!

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#Celine Dion#Katı Kişi Sendromu#Stifff Person Syndrome
Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 12:43

Benzersiz sesi, yıllardır seslendirdiği milyonların dilene dolanan duygu dolu şarkılarıyla müzik sahnelerinin en büyük efsanelerinden biriydi. Kariyerinin olgunluk dönemini yaşayıp huzur içinde evlatlarını büyütecekken ne yazık ki büyük bir trajediyle karşılaştı.

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Celine Dion 2022’nin son günlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayranlarına kötü haberi uyurdu.

Milyonda bir görülen ve “katı kişi sendromu” adı verilen bir hastalığa yakalandığını açıklayan yıldız şarkıcı bir yandan da bu nadir hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığını söylüyordu…

ÇARESİZ HASTALIĞIN PENÇESİNE DÜŞTÜ

2 yıla yakındır hastalıkla büyük bir mücadele içinde olan Celine Dion yakında hakkında çekilen ve kariyerinin ilk yıllarından bugüne hayatı ve hastalık sürecini de anlatan “I Am: Celine Dion” belgeseliyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Celine Dion bir buçuk yıldan fazladır çaresi olmayan katı kişi sendromu adındaki hastalıkla boğuşuyor 

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Belgeselin tanıtım videolarında ağlarken çekilmiş görüntüleri bulunan efsane şarkıcı hayranlarını bu haliyle üzdü.

Ekrana gelmesine az bir süre kalan yapımın tanıtımı için ünlü sunucu Hoda Kotb’un yayınına katılan Celine Dion yaşadıklarını ve hastalığıyla ilgili son durumu da seyircilere anlattı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜĞÜNÜ İLK KEZ İTİRAF ETTİ

Celine Dion kaslarında çok şiddetli ve sancılı spazmlara yol açan ve ilerledikçe belki de onu harekete edemeyecek hale getiren bu hastalık yüzünden ölümün kıyısından döndüğünü de ilk kez itiraf etmiş oldu.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Dion katıldığı programda hastalıkla boğurken ölümden döndüğünü ve hayata zorlukla tutunduğunu itiraf etti

Otoimmün bir nörolojik hastalık olan katı kişi sendromuyla mücadelesinin ilk dönemlerinde ölmek üzere olduğunu ve doktorların çabasıyla hayatta kaldığını itiraf eden Celine Dion’un röportajı 11 Haziran’da yayınlanacak.

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Belgeselin tanıtım videosunda hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görülen Celine Dion “Her gün iyileşebilmek için çok çalışıyorum, çabalıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki bu çok çetin mücadele ve ben yorgun düştüm” derken görülüyor.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Yakın bir zaman sonra hayatını ve hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan bir belselle ekrana gelmeye hazırlanan Celine Dion belgeselin tanıtım videolarında gözyaşları içindeydi

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“İnsanları özlüyorum, hayranlarımı, sahnede olmayı çok özlüyorum” diyen Celine Dion ses tellerini de etkileyen ve onu şarkı söyleyemez hale getiren hastalığını açıkladığında büyük çaplı bir dünya turnesine hazırlanıyordu.

SAHNEYE ÇIKAMIYOR: HAYRANLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Hasta olduğunu açıkladıktan sonra elinden gelen her şeyi yapıp turneye çıkmak istediğini söyleyen Celine Dion kısa bir süre sonra hayranlarından özür dilemiş ve tüm konserlerini iptal etmişti.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Celine Dion'un hastalığının biline bir tedavisi yok... Ona bakan kız kardeşinin açıklamalarına göre kullanılan hiçbir ilaç da ünlü şarkıcıya çare olmadı

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Tedavi süreci boyunca ortalarda pek görünmeyen, evinde dinlenen şarkıcı Grammy Ödülleri töreninde büyük bir sürpriz yaparak sahneye çıkmış, ödül sunarak kendisini özleyen hayranlarını sevindirmişti.

Celine Dion’un hastalığı boyunca ona kardeşleri destek çıktı. Celine Dion’un kız kardeşi Claudette Dion hemen kendi evinden taşınıp ünlü şarkıcının evine yerleşti ve bakımını üstlendi.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Epeydir ortalarda görünmeyen Celine Dion şubat ayında Grammy'lerde sahneye çıkarak hayranlarını sevindirmişti

HİÇBİR İLAÇ ÇARE OLMUYOR AMA O SAHNELERE DÖNMEYE KARARLI

Claudette Dion, birkaç ay önce yaptığı açıklamada kız kardeşinin denenen bütün ilaçlara ve yenilikçi tedavi yöntemlerine rağmen hastalığına bir çare bulamadıklarını açıklamıştı.

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“Tek bildiğim şarkı söylemek. Hayatım boyunca yaptığım ve yapmayı en çok sevdiğim şey bu” diyen Celine Dion “Eğer koşamazsam, yürüyeceğim. Yürüyemezsem, sürünürüm. Ve durmayacağım. Durmayacağım” diyerek sahnelere dönmenin yolunu aradığını ve bunu başarmak için her şeyi yapacağını söylüyor.

Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen çaresiz hastalığın pençesinde… Gözyaşlarına engel olmadı: Ben neredeyse öldüm
Celine Dion hastalandığını Aralık 2022'de paylaştığı bu videoda hayranlarına kendisi duyurmuştu

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#Celine Dion#Katı Kişi Sendromu#Stifff Person Syndrome

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