'Şarkı söylemeyi çok özledim' demişti... Ünlü yıldız sesini kaybetme tehlikesi yaşıyor: Bu hastalığın beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim

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1988’de Eurovison’u kazanarak dünyaca ünlenen Fransız şarkıcı sadece Fransızca ve İngilizce değil, İspanyolca, İtalyanca ve hatta Japonca bile kusursuzca seslendirdiği şarkılarla yıllardır milyonların gönlünü kazanmıştı.

ÜZÜCÜ HASTALIK HABERİNİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

Dion, Aralık 2022’de kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla “Katı Kişi Sendromu” (Stiff Person Syndrome) olarak bilinen ve çok nadir görülen bir nörolojik hastalığa yakalandığını duyurup sevenlerini üzmüştü.

Bu açıklamanın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra kimi zaman kız kardeşi kimi zaman da Dion’un kendisi hastalık sürecini ve son sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

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Ünlü sanatçının kaslarını kontrol etmesini engelleyen hastalığı ses tellerini de etkilemeye başladı. Kız kardeşi Claudette, Celine Dion’un artık ses tellerini de kullanamamaya başladığını anlatmıştı. Dion hem şarkı söylemeyi hem de hayranlarını çok özlediğini söylüyor

TEKERLEKLİ SANDALYEDE BİLE OLSA YENİDEN SAHNEYE ÇIKMAK İSTİYOR

Dion’un kendisi de yakın zamanda hastalığının onu çok zorladığını, sahneleri ve şarkı söylemeyi çok özlediğini söylemiş, gerekirse tekerlekli sandalyeyle bile olsa yeniden çok sevdiği sahnelere dönebilmeyi istediğini söylemişti.

Celine Dion, bir kez daha Instagram hesabından açıklama yaparak hayatını ve bu zorlu hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan "I Am: Celine Dion" (Ben Celine Dion) adındaki belgeselin müjdesini verdi.

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“BAŞKA HASTALARA DA UMUT OLMAK İSTEDİM”

Dijital platformda yer alacak ve Oscar adayı ünlü yönetmen Irene Taylor'ın yönettiği belgeselin yayın haklarının satıldığını sevinçle duyuran Celine Dion içten duyurusunda "Sahnelerden uzak kaldığım sürede hayatımın bu bölümünü belgelemek, bu az bilinen durum hakkında farkındalık yaratmaya çalışmak ve bu teşhisi alan diğer hastalara yardımcı olmak istediğime karar verdim" sözlerini kullandı.

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Yıldız şarkıcı mesajında "Son birkaç yıl benim için çok zorlu geçti; durumumu keşfetmemden onunla yaşamayı ve onu yönetmeyi öğrenmeme, ama onun beni tanımlamasına izin vermememe kadar uzanan bir yolculuktu" satırlarını kaleme aldı. Celine Dion belgeselinin yayınlanacağı haberini de Instagram hesabından kendisi duyurdu

SAVAŞMAYI BIRAKMAYACAK: HAYRANLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Celine Dion, hastalığının bilinen bir tedavisi olmasa da savaşmayı asla bırakmayacağını ve şarkı söylemeye devam etmek istediğini söylerken hayranlarına da seslendi ve "Sahne kariyerime devam etme yolunda ilerlerken, hayranlarımı görebilmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim" dedi.

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Merakla beklenen "I Am: Celine Dion" belgeseli de "Bu belgesel, onun kişisel yaşamı ve kariyeri açısından çok önemli bir dönemin gerçek ve samimi bir tasviridir ve düşünülemez bir teşhisin üstesinden gelirken yaptığı yolculuğunun üzerindeki perdeyi kaldırmaktadır” sözleriyle tanıtıldı.





DÜNYA TURNESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Celine Dion, yakalandığı hastalığı duyururken “Cesaret” adını verdiği dünya turnesine hazırlanıyordu.

Aldığı teşhise rağmen turneyi gerçekleştirmek isten Dion bir süre sonra belirtiler iyice ilerlemeye başlayınca hayranlarına seslenmiş ve çok üzülmesine rağmen tüm tüne programını iptal ettiğini duyurmuştu.

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DENENEN İLAÇLAR ÇEKTİĞİ SIKINTILARA ÇARE OLAMADI

Bir tedavisi olmayan, sadece ilaçlarla hastanın hayat kalitesinin yükseltilmeye çalışılan hastalık için ünlü şarkıcının kız kardeşi Claudette birkaç ay önce “Ne kadar denersek deneyelim çare olacak ya da onun sıkıntılarını hafifletecek bir ilaç bulamadık” demişti. Celine Dion 1988'de Eurovision'u kazanarak dikkatleri çekmişti, yıllar içinde dünyanın en büyük yıldızlarından olmayı başardı

MİLYONDA BİR KİŞİDE GÖRÜLEN ÇOK NADİR BİR HASTALIK

Milyonda bir kişide görülen ve tedavisi bulunmayan Stiff Person Sendromu ya da Katı Kişi Sendromu, kaslarda giderek ilerleyici katılığa yol açan nörolojik bir hastalık. Hastalık öncelikle gövde kaslarını etkiliyor ve spazmların da oluşmasıyla vücutta deformitelere (şekil bozulması) yol açabiliyor.

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Hastalıkta spazmlar şiddetlendikçe bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşabilir. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir.

Katı Kişi Sendromu, tıpkı Celine Dion’da olduğu gibi ses tellerini de etkiler ve kişinin değil şarkı söylemesini konuşmasını bile ileri derecede etkileyebilecek hale gelebilir…