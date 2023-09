Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı: Artık bir mucize için dua ediyor

Haberin Devamı

Celine Dion, mayıs ayında hayranlarına, Courage (Cesaret) adını verdiği dünya turundaki 40 konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Hastalığı ilerleyen şarkıcı rehabilitasyon şansını artırmak için bu kararı almanın zorunluğu olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı "Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Gücümü geri kazanmak için gerçekten çok çalışıyorum, ancak bir dünya turnesi sağlığınız yüzde 100 yerinde olduğunda bile çok zor olabiliyor," diye yazmıştı o sırada Instagram üzerinden.

Celine Dion önce hastalığını sonra da dünya turnesini iptal ettiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı: 55 yaşındaki ünlü şarkıcı milyonda bir görülen ve bir tedavisi olmayan "katı insan sendromu" hastalığına yakalandı

Haberin Devamı

“Konserlerimi erteleyip durmak sizin için adil değil ve bu kalbimi kırıyor. Ama tekrar sahneye dönmeye gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmemiz en iyisi" diyen Dion, o günlerden beri sağlık durumuyla ilgili pek açıklama yapmadı ve ortalarda görünmedi.

Celine Dion’un sağlığıyla ilgili son gelişmeleri dünyaya 74 yaşındaki ablası Claudette Dion duyuruyor. Geçtiğimiz ay kardeşinin durumu hakkında açıklama yapan Claudette "Alanındaki en iyi araştırmacılarla çalışıyoruz ancak kardeşimin durumunda çok az iyileşme gördük” demişti.

Dion, hastalığını geçen aralık ayında Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla duyurmuştu... Şarkıcının ablası Claudette Dion, tedaviye yardımcı olacak ileça bulmakta zorlandıklarını ancak umutlarını kaybetmediklerini söylüyor

Hastalığın ilerlemesini durduracak bir ilaç bulmakta zorlandıklarını ancak umutlu olmaya devam ettiklerini anlatan abla Claudette Dion, “HELLO!” dergisine yaptığı son açıklamada Celine Dion’un durumuyla ilgili son durumu anlattı. Ablasının anlattığına göre Celine Dion, tedavisi olmayan “katı insan sendromu” hastalığıyla savaşmaya devam ederken elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve artık bir mucize için dua ediyor.

Celine Dion dünya turnesi erteledi ancak hayranlarına "Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum... ve sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum!" mesajını verdi

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü model hastalığı yüzünden mesleğine ara vermişti: 15 yıldır her gün acı çekiyorum Haberi görüntüle

Claudette Dion, 55 yaşındaki kız kardeşinin çok güçlü olduğunu ancak ona yardım etmek ve "acısını hafifletmek" için kendisinin ve ailesinin yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi. "Araştırmacıların bu korkunç hastalığa bir çare bulmaları için dua ediyoruz" diyen abla Claudette, hastalığın seyri konusunda da bilgi verdi:

"Hakkında çok az şey bildiğimiz bir hastalık. Spazmları var. Kontrol edilmesi imkânsız. Hani insanlar geceleri bacaklarına ya da baldırlarına kramp girdiği için sıçrayarak kalkarlar ya? Bu biraz buna benziyor ama tüm kaslarda var ve bu sürekli oluyor."

Celine Dion'un 22 yaşında René-Charles ve 13 yaşında Eddy ve Nelson adında ikiz oğulları var

Haberin Devamı

Celine Dion’un kız kardeşi Linda ve kocası hastalık teşhisi konduğundan beri ünlü şarkıcının Las Vegas'taki evinde yaşıyorlar ve onun bakımıyla ilgileniyorlar. Abla Claudette "Onların Celine'in yanında olması hepimiz için rahatlatıcı" diyor.

Claudette Dion, kardeşinin yıllardır kendini çok yorduğunu düşünüyor: "Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O her zaman her şeyin ötesine geçmeye, her zaman en iyi ve en üst seviyede olmaya çalışıyor. Ama bir noktada kalbiniz ve vücudunuz size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Önemli olan da onları dinlemek".