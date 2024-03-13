Ünlü şarkıcı isyan etti... 'Çocuklarımı çok seviyorum ama anne olmak kariyerimi mahvetti!'

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Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da dışarıdan görünenle gerçekte yaşananlar birbirinden oldukça farklı olabiliyor.

Bunun bir örneği de yaptığı çarpıcı açıklamayla bu hassas konuyu gündeme taşıyan ünlü şarkıcı ve oyuncu Lily Allen…

HAYATTA İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYE SAHİP OLAMAZSINIZ...

Allen pop yıldızlığı yerine anneliği seçtikten sonra “Hayatta istediğiniz her şeye sahip olamazsınız” diye ısrar ediyor: “Çocuklarımı seviyorum ama kariyerimi mahvettiler!”

Lily Allen, eşi David Harbour ve iki kızıyla mutlu bir yuva sahibi... Ancak bu mutlu tablonun ardında görünmeyen gerçekler de var

Londra'da yaşadığı yıllarda gece hayatıyla ve “parti kızı” olarak anılmasıyla hatırlanan Lily Allen 2011’de büyük şehirden staşınıp daha sakin bir hayata başlamış ve evlenip çocuk sahibi olmuştu.

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O yıllarda yaptığı bu seçimden mutluluk duyan yıldız isim şimdi ise iki kızının pop kariyerini “tamamen mahvettiğini” itiraf etti.

İşi yerine çocuklarına öncelik vermeyi seçen Allen son yıllarda sıklıkla söylenen “İsteyen kişi hayatta her şeyi başarır, her şeye sahip olur” sözüne de katılmadığını söylüyor.

Ünlü şarkıcının kızları inşaatçı ve dekoratör olan ve 2011'le 2018 arası evli kaldığı eski eşi Sam Cooper'dan

Kariyerine oyunculukla başlayıp sonradan müziğe yönelen 38 yaşındaki ünlü şarkıcı kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin çocuklarını seçtiğini söyledi.

“Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları çok seviyorum, onlarsız bir hayat düşünemiyorum” diyor ve evlatlarına duyduğu sonuz sevginin altını çiziyor.

BENİM MESLEĞİMİ YAPIYORSANIZ SEÇİM YAPMAK GEREK: YA KARİYER YA ÇOCUK

Öte yandan “İnsanlar her şeye sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız” diyerek çocuk sahibi olduktan sonra kariyeri ve annelik arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Lily Allen anneliği ve kızlarını çok sevdiğini ancak kariyerinin çocukları olduktan sonra tamamen yok olduğunu söylüyor

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"Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların ayrıcalığıdır, ancak benim ailem ben çocukken kariyerleri yüzünden yanımda yoktular” diyen Lily Allen ünlü oyuncu Keith Allen ve film yapımcısı Alison Owen’ın kızı.

Ailesinin kariyerleri ve çocukken yaşadıkları için “Bunun bende tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum” diyen Allen’ın babası annesini o dört yaşındayken terk etmişti.

"İnsan isterse hayatta her şeyi başarabilir" anlayışına katılmadığını söyleyen yıldız isim özellikle gösteri dünyasındaki kadınlar için annelik ya da kariyer arasında bir tercih yapmanın şart olduğunu anlatıyor

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SON ALBÜMÜNÜ ÇIKARALI YILLAR OLDU

Lily Allen, kariyerini geri plana ittiğini ve çocuklarına konsantre olmayı seçtiğini söylüyor. Kızlarının çok yönlü ve yetenekli çocuklar olduğunu söyleyen Lily Allen bundan dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu da saklamıyor.

Ünlü şarkıcının 12 yaşındaki Ethel ve 10 yaşındaki Marnie adındaki kızlarının babası eski eşi Sam Cooper. 2011’de evlenen çift 2018’de boşanmıştı.

Lily Allen şarkıcılık kariyerinin son albümünü de 2018’de çıkardı ve daha sonra albüm yayınlayamadı.

İKİ KIZINI YENİ EŞİYLE BÜYÜTÜYOR

Smile şarkıcısı, 45 yaşındaki eski kocası inşaatçı Sam Cooper ile 12 yaşındaki Ethel Mary ve 10 yaşındaki Marnie Rose adlı iki kızını paylaşıyor ancak son stüdyo albümü No Shame'i 2018'de yayınladı.

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Allen 2019’da aşk yaşamaya başladığı Stranger Things dizisinin yıldızı David Harbour’la 2020’de evlenmişti. İngiliz olan yıldız şarkıcı şimdi kocası ve iki kızıyla birlikte New York’ta yaşıyor. Şarkıcılık kariyerini geride bırakan Allen artık oyunculuğa yönelmiş durumda.