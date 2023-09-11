Yıldönümü kutlamasında gelen itiraf olay oldu: Eski kocam çok fakirdi, onu aldattım ve ayrıldım!

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Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Hollywood yıldızı eşi David Harbour geçtiğimiz günlerde üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için paylaştıkları romantik bir gönderinin ardından internet trollerinin hedefi oldu.

3. EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ ROMANTİK PAYLAŞIMLA KUTLADI

Lily Allen, Instagram'da 2020'de ünlü Graceland Düğün Şapeli'ndeki evlilik törenlerinden dakikalar sonra çekilmiş mutluluk dolu bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı bu paylaşımın altına da “Bu adamla 3 yıl, şimdiye kadar verdiğim en iyi 2. karar. Birincisi ise düğünümde o elbiseyi giymekti” diye yazdı.

Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan usta aktör David Harbour 2020'de evlenmişi: Çiftin evlilik yıldönümünde Allen o günden romantik bir kare paylaşarak kutlama yaptı

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ELBİSESİNİ SON DAKİKADA ALMIŞTI

Lily Allen düğünü için 1960'lardan esinlenen beyaz bir Dior elbise, iki kat halinde sırtına kadar inen elibiseyle uyumlu bir duvak ve siyah süet ayakkabılar giymişti. Ünlü çiftin hayranları bu yıldönümü kutlamasının altına sayısız tebrik yorumu yazdı.

Lily Allen evlenirken giydiği Dior marka elbiseyi düğünden sadece birkaç saat önce aldığını anlatmıştı: Ünlü çift 3. evlilik yıldönümlerini kutladı

HAYRANININ SORUSU ŞAŞIRTTI

Ancak bunların içinden bir tanesi dikkat çekici ve doğrusu biraz da inciticiydi. Takipçisi Lily Allen’a "Parası olmayan bir adamla evlenir miydin?” diye sordu. Ünlü şarkıcı da bu soruya samimi bir şekilde “Elbette. Hatta hiç parası olmayan bir adamla evlendim. 2011’de. Ne yazık ki yürümedi.”

İki kez evlenen yıldız şarkıcı Lily Allen'ın net servetinin 3,2 milyon sterlin olduğu, David Harbour'un ise başarılı oyunculuk kariyerinden 4,8 milyon sterlin kazandığı biliniyor: Çift New York'ta yaşıyor

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"HİÇ PARASI OLMAYAN BİRİYLE EVLENİR MİSİN?"

Aktris, 45 yaşındaki inşaatçı Sam Cooper ile iki yıllık flörtün ardından 2011 yılında Gloucestershire'daki St James Kilisesi'nde evlenmişti. Ancak çiftin yedi yıllık evlilikleri 2018 yılında sona erdi ve şarkıcı daha sonra kocasını aldattığını da itiraf etti.

Lily Allen ilk evliliğini Sam Cooper'la yapmıştı: Çiftin iki kızı oldu ancak evlilikleri yürümedi; ünlü şarkıcı eşini aldattığını da itiraf etmişti

Lilly Allen’ın ilk eşi Sam Cooper’dan 9 yaşında Ethel ve 7 yaşında Marnie adında iki kızı var. Aldatmaya rağmen ayrıldıktan sonra dost kalan eski karı koca kızlarının bakımı konusunda da çok iyi anlaşıyor.

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MUTSUZ EVLİLİK ALDATMA VE BOŞANMAYLA SONA ERDİ

Öte yandan Sam Cooper, Lily Allen’dan boşandıktan sonra İngiliz aristokrasisinden ve sosyetesinden ünlü bir sima olan India Windsor-Clive ile evlendi. Böylece ünlü ve zengin ilk eşinden sonra bir kez daha ünlü ve zengin bir eşi oldu. Sam Cooper ikinci evliliğinden sonra “Ben dünyanın en şanslı adamıyım” yorumunu yapmıştı.

Lily Allen ilk evliliğinde yaşadığı sorunları kazandığı şöhretin ardından yaşadığı kişilik sorunlarına bağlamıştı

Lily Allen daha önce şöhret ve servet kazandıktan sonra kimlik bunalımı yaşadığını ve kişiliğini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı ilk eşi Sam Cooper’ı da böyle bir bunalım süreci sırasında aldattığı söylemişti.

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İLK EVLİLİĞİ YÜZÜNDEN DIŞLANMIŞTI

Yazdığı “My Thoughts Exactly” kitabında şöhret ve bunalımla mücadelesini ve kocasını aldattıktan sonra yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlatan ünlü şarkıcı Sam Cooper’la yaşadığı hesaplaşmanın nasıl neredeyse toplumdan ver gösteri dünyasından tecrit edilmesiyle sonuçlandığını gözler önüne sermişti.

38 yaşındaki Lily Allen ve 48 yaşındaki David Harbour, gösteri dünyasında parmakla gösterilen mutlu bir evlilik sürdürüyorlar

Allen, Haziran 2018'de Loose Women'a verdiği röportajda da ise aradan geçen yılların ardından Sam Cooper’la çok dostane bir ilişki kurduklarını kızlarını büyütürken de rahatça iş birliği yaptıklarını söylemişti.

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