Yıldönümü kutlamasında gelen itiraf olay oldu: Eski kocam çok fakirdi, onu aldattım ve ayrıldım!

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Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Hollywood yıldızı eşi David Harbour geçtiğimiz günlerde üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için paylaştıkları romantik bir gönderinin ardından internet trollerinin hedefi oldu.
3. EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ ROMANTİK PAYLAŞIMLA KUTLADI
Lily Allen, Instagram'da 2020'de ünlü Graceland Düğün Şapeli'ndeki evlilik törenlerinden dakikalar sonra çekilmiş mutluluk dolu bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı bu paylaşımın altına da “Bu adamla 3 yıl, şimdiye kadar verdiğim en iyi 2. karar. Birincisi ise düğünümde o elbiseyi giymekti” diye yazdı.
ELBİSESİNİ SON DAKİKADA ALMIŞTI
Lily Allen düğünü için 1960'lardan esinlenen beyaz bir Dior elbise, iki kat halinde sırtına kadar inen elibiseyle uyumlu bir duvak ve siyah süet ayakkabılar giymişti. Ünlü çiftin hayranları bu yıldönümü kutlamasının altına sayısız tebrik yorumu yazdı.
HAYRANININ SORUSU ŞAŞIRTTI
Ancak bunların içinden bir tanesi dikkat çekici ve doğrusu biraz da inciticiydi. Takipçisi Lily Allen’a "Parası olmayan bir adamla evlenir miydin?” diye sordu. Ünlü şarkıcı da bu soruya samimi bir şekilde “Elbette. Hatta hiç parası olmayan bir adamla evlendim. 2011’de. Ne yazık ki yürümedi.”
"HİÇ PARASI OLMAYAN BİRİYLE EVLENİR MİSİN?"
Aktris, 45 yaşındaki inşaatçı Sam Cooper ile iki yıllık flörtün ardından 2011 yılında Gloucestershire'daki St James Kilisesi'nde evlenmişti. Ancak çiftin yedi yıllık evlilikleri 2018 yılında sona erdi ve şarkıcı daha sonra kocasını aldattığını da itiraf etti.
Lilly Allen’ın ilk eşi Sam Cooper’dan 9 yaşında Ethel ve 7 yaşında Marnie adında iki kızı var. Aldatmaya rağmen ayrıldıktan sonra dost kalan eski karı koca kızlarının bakımı konusunda da çok iyi anlaşıyor.
MUTSUZ EVLİLİK ALDATMA VE BOŞANMAYLA SONA ERDİ
Öte yandan Sam Cooper, Lily Allen’dan boşandıktan sonra İngiliz aristokrasisinden ve sosyetesinden ünlü bir sima olan India Windsor-Clive ile evlendi. Böylece ünlü ve zengin ilk eşinden sonra bir kez daha ünlü ve zengin bir eşi oldu. Sam Cooper ikinci evliliğinden sonra “Ben dünyanın en şanslı adamıyım” yorumunu yapmıştı.
Lily Allen daha önce şöhret ve servet kazandıktan sonra kimlik bunalımı yaşadığını ve kişiliğini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı ilk eşi Sam Cooper’ı da böyle bir bunalım süreci sırasında aldattığı söylemişti.
İLK EVLİLİĞİ YÜZÜNDEN DIŞLANMIŞTI
Yazdığı “My Thoughts Exactly” kitabında şöhret ve bunalımla mücadelesini ve kocasını aldattıktan sonra yaşadıklarını tüm samimiyetiyle anlatan ünlü şarkıcı Sam Cooper’la yaşadığı hesaplaşmanın nasıl neredeyse toplumdan ver gösteri dünyasından tecrit edilmesiyle sonuçlandığını gözler önüne sermişti.
Allen, Haziran 2018'de Loose Women'a verdiği röportajda da ise aradan geçen yılların ardından Sam Cooper’la çok dostane bir ilişki kurduklarını kızlarını büyütürken de rahatça iş birliği yaptıklarını söylemişti.
Lily Allen son aylarda alevlenen “nepo bebek” tartışmasıyla da gündeme gelmişti. Usta aktör Keith Allen ve sektörün en tanınmış yapımcılarından Alison Owen’ın kızı olan Lily Allen, sahip olduğu soyadı ve ailesinin bağlantıları yüzünden kolayca şöhrete ulaşmakla eleştirildi. Tanınmış oyuncu ya da şarkıcıların çocuklarının aileleri tarafından kayırıldıkları böylece kariyerlerinde kolayca ilerledikleri tartışması bir süredir devam ediyor. Bu kişiler haksız rekabetle suçlanıyor ve onlara “nepo bebek” deniyorLily Allen, nepo bebek denen kendisi gibi kişilerin kaygı yaratmasının saçma olduğunu iddia etmiş, kayırmacılık konusunda suçlanması gerekenlerin politikacı, banker gibi mesleklerden tanınmış aileleri olup da bu sektörlere girenler olması gerektiğini savunmuştu. Üstelik Allen’a göre gösteri dünyasından meslek seçen insanlar çocuklarıyla çok fazla ilgilenemedikleri için hem bu aileler hem de çocuklar aslında şanssızdı. Sevgiden yoksun büyümek zorunda kalan kendisi gibi çocukları savunana Lily Allen meslektaşlarının yanında durdu.