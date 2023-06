Ünlü şarkıcı ilaç reklamı yaptı, hayranları tepki gösterdi: Paraya bu kadar mı ihtiyacın var?

Haberin Devamı

Stefani Joanne Angelina Germanotta ya da herkesin onu tanıdığı adıyla Lady Gaga… 2008’de çıkan ilk albümünden beri listeleri sallamaya devam ediyor. Müziğe getirdiği yeni soluk, o günlere kadar pek kimsede rastlanmayan ilginç tarzı, özgünlüğü ve sektördeki başarısıyla adını çoktan tarihe altın harflerle yazdırmış durumda.

Lady Gaga şu sıralarda Joker: Folie à Deux filminin çekimleri için ter döküyor

2010’lardan itibaren, o zamana kadar Madonna için kullanılan “pop müziğin kraliçesi” unvanını da kapan Lady Gaga, bir süredir müzik çalışmalarına devam etse de dümenini oyunculuğa kırdı ve üst üste ses getiren yapımlarda rol aldı. Oyunculuğu kimleri tarafından eleştirilse de A Star is Born filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’na aday bile oldu.

Haberin Devamı

Bu Oscar’ı kazanamadı ancak aynı film için yaptığı şarkıyla heykeli kucakladı. Dünyanın en çok albüm satan şarkıcılarının başında gelen Lady Gaga’nın kazandığı ödüllerin sayısı artık sayılamayacak kadar çok. Yıldız isim şimdilerde harıl harıl yeni Joker filmi Joker: Folie à Deux için çalışıyor. Film bir müzikal olacağı için rolün Gaga için anlamı daha da büyük.

Lady Gaga'nın hayranları kendilerine "Little Monsters" diyor ve Gaga'yı da "Mother Monster" olarak anıyor: Yıldız şarkıcı da bu hayranlarının uğruna, yıllar önce, mikrofon tuttuğu koluna Little Monsters dövmesi yaptırmıştı

Lady Gaga’nın her adımını takip eden ve onu her koşulda destekleyen, kendilerine “Little Monsters” hyranları ise bugünlerde ünlü şarkıcıya epey kızgın. Bu kızgınlığın sebebi de Lady Gaga’nın bir Instagram fenomeni ya da şimdilerde daha çok kullanılan adıyla bir influencer gibi hesabına reklam alması. Üstelik de bir ilaç reklamı…

Lady Gaga'nın bu konser fotoğrafına ilaç adı ve markasını yerleştirip paylaşarak reklam yapması hayranları tarafından ayıplandı

Haberin Devamı

Özetle, Lady Gaga, hayatı boyunca migrenden çok çektiğini söyleyip, konserde şarkı söylerken çekilmiş bir fotoğrafının üzerine ilaç logosunu yerleştirerek paylaşan ve bu reklam karşılığında para alan şarkıcıya hayranları büyük tepki gösterdi. Hatta Gaga bununla da yetinmeyip ilacın reklamında da oynadı.

“Ağrı çekerken sahnede olmak nedir iyi bilirim. Siz de benim gibi bu migren ağrısını çeken milyonlardan biriyseniz bu ilaç çok iyi gelecek. Migreni tam saldırdığında, yani tam ağrınız başladığında kesen ve migren ataklarını engelleyen tek ilaç bu.” yazarak ücretli reklamını yapan Lady Gaga, beklenmedik bir eleştiri yağmuruyla karşılaştı.

Yıldız isme "Lady Gaga" yerine "Lady Capitalism" (Bayan Kapitalizm) diyenler de oldu

Haberin Devamı

37 yaşındaki şarkıcının hayranları eskiden paradan nefret ettiğini söyleyen Gaga’nın şimdi para için böyle bir hamle yapmasına öfkelendi. İlaç reklamının ardından Lady Gaga’ya en çok yöneltilen soru ise “Bu kadar mı parasız kaldın ve bu reklamda oynadın?” oldu.

Kimileri ünlü isme sağlık hakkının parayla satılması konusundaki fikirlerini sordu ve zor durumda olup ilaçlara ve tedavilere ulaşamayan insanları hatırlattı. Bu yoğun eleştirilerin ortasında onu hâlâ destekleyen ateşli takipçileri de ünlü ismin yaşadığı sağlık problemlerini hatırlattı.

Lady Gaga daha önce fibromiyalji hastası olduğunu ve çok acı çektiğini itiraf etimişti. Fibromiyalji vücuttaki belirli noktalarda oluşan kronik ağrıyla tanımlanan bir yumuşak doku romatizması

Haberin Devamı

Lady Gaga, geçmişte tüm bir albümünü büyük acılar çekerek tamamladığını ve albüm konseri turlarını sağlık sorunları yüzünden iptal ettiğini söylemişti. Ünlü şarkıcının sürekli ağrı çekmesine sebep olan kronik fibromiyalji hastalığından muzdarip olduğu biliniyor.