Ünlü şarkıcı doğum gününü sahnede kutlamıştı: Giydiği elbise tam 600 saatte yapılmış!

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Sadece sesi ve şarkılarıyla değil sahne şovuyla da sevenlerine benzersiz konserler yaşatan Beyonce dünya turundan ülkesine döndü ve California’da arka arkaya üç muhteşem konser verdi. Son konseriyse ünlü şarkıcının 42. doğum gününe denk geldi.

Sahne giysileriyle de dikkat çeken şarkıcı konser serisisin bu son ve en önemli şovu için sahneye iki ayrı muhteşem kostümle çıktı. Biri mavi ve altın rengi karşımı biri de metalik gri kostümler Versace modaevinin ve efsane modacı Donatella Versace'nin imzasını taşıyordu.

Beyonce, Los Angeles'ta verdiği konserlerle adeta olay yarattı... Doğum gününe denk gelen özel konser için hayranlarına giri giyinme çağrısı yapan yıldız şarkıcı kendisi de sahneye metalik gri bir kostümle çıktı

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Aynı desenden büyük bir şapka ve uzun çizmelerle tamamlanan bu mayo şeklindeki özel kostüm, konser Beyonce’nin 42. yaş gününe denk geldiği için özel olarak tasarlanmıştı. Altın sarısı ve mavinin uyumuyla göz kamaştıran bu özel sahne giysisiyle ilgili olarak tasarımcısı Donatella Versace açıklama yaptı.

Beyonce'nin iki konser kostümü de Versace'dendi... Ancak bu altın rengi mavi karışımı kostüm gecenin yıldızı oldu

Donatella Versace, Versace Barocco imzalı göz kamaştırıcı mavi ve altın rengi mini elbisenin yapımının 600 saat yani tam 25 gün sürdüğünü açıkladı. Modaevinde çalışan en yetenekli tasarımcıların kendi elleriyle hazırladığı ikonik elbisenin omuz askılarında Versace'nin altın Medusa '95 amblemleri de yer alıyordu. Yıldız şarkıcı boynunu da elbiseyle aynı renklerden parlak taşlarla hazırlanmış gösterişli bir kolye vardı.

Beyonce'nin giydiği, özel bir şapkası ve diz üstüne uzanan çizmelerle takım haline gelen bu elbisenin yapımı 600 saat yani tam 25 gün sürmüştü

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Donatella Versace, elbise için Beyonce’nin efsane haline gelmiş görünümünden esinlendiklerini söylerken tasarım ve onu başarıyla taşıyan ünlü şarkıcı için “Göz alıcı ve gücüyle saygı uyandırıyordu” yorumunu yaptı. Beyonce’nin Instagram sayfasında paylaştığı konser elbisesi hayranlarından milyonlarca beğeni topladı.

Beyonce’nin aynı zamanda doğum gününü de kutladığı pazartesi günkü stadyum konserine adeta yıldız yağmuru yaşandı. Adele, Justin Bieber, Hailey Bieber, Zendaya, Tom Holland ve Kardashian ailesinin tam kadro yer aldığı konserde Prens Harry ve eşi Megan Markle da vardı.

Uzun süredir aralarında aşk olduğu söylentisiyle gündeme gelen Kylie Jenner ve Timothee Chalamet de konserdeydi. Jenner ve Chalamet, aylardır gizli tutmak için paparazzilerle köşe kapmaca oynadılar. En sonunda da Beyonce konserinde herkesin içinde öpüşerek aşklarını dünyaya ilan ettiler.

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