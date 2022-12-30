Ünlü sanatçı oğlunu evlendiriyor... Düğün tarihi belli oldu!

Haberin Devamı

Geçen yaz nişanlanan genç çiftin ocak ayında nikâh masasına oturacağı öğrenildi. Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz’daki bir mekânda gerçekleşecek.

Genç çift, yaşayacakları evin dekorasyonu ile ilgilenirken bir yandan da düğün için son hazırlıkları yapıyor. Çift, Savaş Zafer’in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurtdışında yapacak.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BEYAZ KARAR AŞAMASINDA

Beyazıt Öztürk, önceki gün Etiler’deydi. Ünlü şovmen, yeni projeleri sorulunca “Beyaz Show ve birkaç proje daha var, karar aşamasındayım” dedi. Öztürk, “2022 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da “Güzel bir yıldı ama herkes için güzel geçmesi lazım. Genel mutluluk olmayınca ne sen keyifli olursun ne ben. İnşallah seneye” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Dışarıya çok çıkmadığını dile getiren Beyazıt Öztürk, “Ben çok evciyim. Arada bir balıkçıya çıkarsam çıkıyorum, o kadar” dedi. Öztürk, tam bir futbol tutkunu olduğunu da söyledi: “Lig başladığı zaman koltuğa kapatıyorum kendimi. İkinci lig fikstürünü bile ezbere biliyorum.” (Deniz BOY)

MORALSİZ CEM

Cem Yılmaz önceki akşam Levent’teki Kiliza adlı restorandaydı. Ünlü komedyene çıkışta eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka davası soruldu. Keyifsiz olduğu gözlenen Yılmaz, “İyi akşamlar” demekle yetindi.

Cem Yılmaz, oğlu Kemal için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı 70 bin liraya düşürtmüş, İstinaf Mahkemesi kararı bozarak nafakayı yeniden 10 bin dolara çıkarmıştı. Yılmaz da kararı Yargıtay’a taşımıştı. (Sayit DURMAZ)

AFİŞ GELDİ

Haberin Devamı

Ata Demirer’in yeni filmi “Bursa Bülbülü”nün afişi hazırlandı.

Ünlü komedyen afişi sosyal medya hesabında “Afişimiz de geldi. Bülbülüm de geldi dile! 80’ler, tavernalar, gazinolar. Geçmişe, müzik dolu bir yolculuğa geri sayım başladı” notuyla paylaştı. “Bursa Bülbülü”

13 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

ÇOK ŞANSLI BİRİYİM

YÖNETMEN Onur Ünlü’yle 5 yıllık ilişkisini aralık ayının başında bitiren Hazar Ergüçlü, yılbaşı için Kıbrıs’a gitti.

Geçtiğimiz akşam 2022’nin son oyunu “Timsah Ateşi”ni sahneleyen Ergüçlü, yeni yıla ailesiyle birlikte girecek. Aynı zamanda tatil yaparken kendisine gelen dizi tekliflerini bu süreçte değerlendirecek olan oyuncu, 2023’te ekranlara döneceğini de haber verdi: “Çalışmayı çok seviyorum, zaman zaman da çok mükemmeliyetçi ve kontrolcü olabiliyorum. Bu yüzden fırsatım varken Kıbrıs’ta dinlenip, yeni gelen projeleri değerlendireceğim.” Anne ve babasıyla da ilişkisinin iyi olduğunu her fırsatta dile getiren Ergüçlü, “Ben çok şanslıyım. Çünkü mutlu bir ailede ve arkadaş gibi ebeveynlerle büyüdüm. 2023’e onların yanında gireceğim” dedi. (Cansu TOPÇU)

Haberin Devamı

SERVET HARCADILAR

Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, geçen yaz Cihangir’den 2 katlı villa satın almıştı.

Evin iç tasarımını Şensoy’un zevkine göre yaptırma kararı alan çiftin, minik bir servet harcadığı öğrenildi. Sabırsızlıkla evlerinin bitmesini bekleyen çiftin, Ekim 2023’te evleneceği de öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

ÖZEL FOTOĞRAFÇISIYLA GEZİYOR

E bru Şallı önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Şallı, fotoğraf sanatçısı Bora Gökhan’la alışveriş merkezini turlayarak, çeşitli noktalarda fotoğraf çekimi yaptı.

Model, “Bir iş için fotoğraf çekimi yapıyoruz” dedi. Şallı, fotoğrafçısının objektifine poz verdikten sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Haberin Devamı

HANGİSİNE YAKIŞMIŞ

Defne Samyeli, geçen akşam bir davette giydiği elbisesi ile Kendall Jenner’le pişti oldu.

Jenner’ın MET Gala’da giydiği kıyafetin neredeyse aynısını tercih eden Samyeli için “Hangisine yakışmış” anketi yapıldı.