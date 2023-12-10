Ünlü oyuncunun model kızı erkek dergisine kapak olmuştu… ‘Kilolarım yüzünden beni obezite övmekle suçladılar’

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Bu anlayış yavaş yavaş kırılsa ve farklı beden ölçülerindeki oyuncular ve modeller gösteri dünyasında kendilerine yer bulmaya başlasalar da konuyla ilgili algıların kırılması daha uzun zaman alacak gibi görünüyor…

Bu konuyla ilgili gündeme gelen isimlerden biri de ünlü yıldız David Hasselhoff’un oyuncu ve model kızı, 31 yaşındaki Hayley Hasselhoff oldu. 2021 yılında Avrupa Playboy kapağına çıkan ilk büyük beden model olarak tarihe geçen Hayley Hasselhoff, bir süredir tartışmaların odağında.

Hayley Hasselhoff, Kara Şimşek ve Sahil Güvenlik gibi dizilerle yıldızı parlayan ünlü oyuncu David Hasselhoff'un kızı

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YILDIZ OYUNCUNUN KIZI BÜYÜK BEDNE MODEL VE PLAYBOY GÜZELİ OLDU

Babasıyla birlikte ünlü Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde 7 yaşındayken ilk kez kameralar karşısına geçen Hayley Hasselhoff’un annesi Pamela Bach da rol aldığı dizi ve filmlerle ünlenmiş bir Hollywood oyuncusu.

Genç yaşından beri sektörün içinde büyüyen ve kameralara yabancı olmayan Hayley Hasselhoff’un 10 yıldan fazladır sürdürdüğü modellik kariyerinde erkek dergisine kapak olmaktan çok daha fazla başarı var.

Ünlü markaların defilelerinde podyumda yürüyen yıldız isim bir süredir kıvrımlı hatları ve büyük beden bir model olması yüzünden obeziteyi güzel bir şeymiş gibi göstermekle hatta yüceltmekle suçlanıyor.

Hayley Hasselhoff 2021 yılında Avrupa Playboy kapağına çıkan ilk büyük beden model olarak tarihe geçmişti: 10 yıldan fazladır profesyonel olarak modellik yapan ünlü isim sürekli suçlamalara maruz kalıyor

Hasselhoff konuyla ilgili röportajında "Kıvrımlı modellerle ilgili en büyük yanılgı obeziteyi cazip hale getirdiğimiz yönünde," dedi.

SÜREKLİ AYNI SÖZLERİ DUYUYOR: NEDEN OBEZİYETİ CAZİP HALE GETİRİYORSUN?

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Sürekli olarak bu soruyla karşılaştığını söyleyen ünlü model "Bu muhtemelen dünya çapında bana en çok sorulan soru oldu: Obeziteyi cazip hale getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Ben de her seferinde hayır dedim. Ama bu suçlamayla karşılaşmaktan kurtulamıyorum” diyor.

Ünlü model anne ve babasının kariyeriyle ve modellik başarılarıyla gurur duyduğunu ve kendilerini desteklediklerini söylüyor

Ben sadece kendi bedenimin içinde kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bir yandan da bana benzeyen, sözde “ideal ölçülerde” olmayan kadınların seslerini duyurmaya yardımcı oluyorum diyen Hayley Hasselhoff, dünya çapındaki birçok genç kızdan ve kadından destek mesajları aldığını da ekliyor.

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Beden olumlama akımının da sözcülüğünü yapan ünlü model kendisiyle özdeşleşebilecek kadınlarla bağlantı kurarak güçlendiğini söylüyor. Hayley Hasselhoff, başta Hollywood yıldızı babası David Hasselhoff ve annesi Pamela Bach olmak üzere ailesinin kendisini desteklediğini ve onunla gurur duyduklarını da söylüyor.

Ünlü model sürekli olarak dünyanın dört bir yanındaki genç kızlardan ve kadınlardan kendisini destekleyen mesajlar aldığını söylüyor

"KİLOLU MODELLER TEMBELDİR" SÖZLERİNE ÇOK İNCİNDİ

Hasselhoff, kendisi gibi büyük beden modellerin başka “incitici” iddialarla da karşılaştığını ekliyor. Kilolu olduğu için bakımsız, tembel hatta pis olmakla suçlandığını, kendisine spor yapmadığının ve herkese kötü örnek olduğunun söylediğini anlatan Hayley için durum bundan ibaret değil elbette…

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Genç kadın “Bir model olarak hala sağlıklı ve fit olmak istiyorum. Fiziksel olduğu kadar ruh sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Ruh sağlığınız da bedeninizle bağlantılıdır. Büyük beden modellerin düz modeller gibi kendilerine bakmadıkları fikri modası geçmiş bir düşünce... Günün sonunda ben hala bir modelim. Kıvrımlı olsanız da olmasanız da kendinizi güçlü ve iyi hissetmek istersiniz" diyor.

Hasselhoff, Playboy'a modellik yaparak kendini kutladığını, kendi beden ölçülerindeki kadınlara cesaret vermek istediğini söylüyor

"DİĞER KADINLAR YALNIZ OLAMADIKLARINI BİLSİNLER"

Hasselhoff büyürken her zaman bedeniyle ilgili olarak böyle rahat değildi. Modelliğe 14 yaşında, medyanın onun gibi bedenleri asla temsil etmediği bir dönemde başladı. Gelişmekte olan kariyerini destekleyen ailesi, onu oyuncu seçmelerine ve çekimlere götürmek için ellerinden geleni yapmış.

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31 yaşındaki ünlü model erkek dergisi Playboy için çekim yaptığında amacının “kendini kutlamak” olduğunu söylüyor: "Diğer kızların ve kadınların yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyorum... Tüm deneyimlerim, yaşadığım her şey beni bugün olduğum yere getirdi” diyor.