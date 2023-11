Ünlü oyuncudan itiraf... 'Sosyal medyayla büyüsem kendini bilmeyen biri olabilirdim'

Haberin Devamı

Mutsuz bir hayatın içine sıkışmış “umutsuz” bir ev kadını Gabrielle Solis karakterini canlandırdıktan sonra büyük bir yıldıza dönüşen 48 yaşındaki tanınan ve dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan Eva Longoria kariyerine oyunculukla birlikte yönetmen ve yapımcılığı da ekledi.

İlk yönetmenlik denemesi Flamin' Hot ile eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan Latin güzel Eva Longoria, yıllardır reklam yüzü olduğu L'Oréal Paris'in Women of Worth etkinliğinde yılın başarılı kadınlarına verilen ödülleri takdim etti.

Etkinlikte konuşma yapan Longoria, ilginç bir de itirafta bulundu. Kendisi de sosyal medya platformlarını etkin şekilde kullanan yıldız oyuncu bu platformların yarattığı artık görünür hale gelen baskıyı anlattı.

Günümüzde hayatımızın önemli bir kısmını kaplayan bu sitelerin ne kadar büyük bir baskı yarattığını, özellikle genç kadınlar ve gösteri dünyasının ünlü kadın yıldızlarının sosyal medya yoluyla maruz kaldığı zorlukları, zorbalıkları ve bir yandan da yine kadınlara yüklenen gençlik ve güzellik baskının zorluklarından dem vurdu.

Eva Longoria sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Gündelik hayatını ve makyajsız hallerini de paylaşmaktan çekinmeyen ünlü oyuncu bunu aslında sosyal medya olmadan büyümesine borçlu olduğunu söylüyor

Kendi büyüme çağında hayatımızda sosyal medya denen şeyin olmamasının büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Eva Longoria "Ben sosyal medya çağında büyümediğim için şanslıydım. Birçok genç kızın, özellikle de günümüzde, güzellik baskısı, kıyaslama ve çoğu zaman ulaşılamaz olan bu imajlara ayak uydurmaya çalışarak büyüdüğünü düşündüğüm güzellik ilişkisini hiç yaşamadım" dedi.

Eva Longoria, kız kardeşleriyle birlikte büyüdüğünü ve çevresindeki kadınlardan da güç aldığını hissetmiş: "Bağımsız, güçlü kadınlardan oluşan bir aileden geliyorum. Bu rol modelleri için uzağa bakmama gerek yoktu".

Longoria, biri gelişim geriliği gösteren üç kız kardeşiyle ve onları büyütmek için çok çabalayan güçlü bir anneyle büyümenin kendisini geliştirmesinde çok faydalı olduğunu söylüyor... Ünlü oyuncu hollywood'da isim yapmadan önce kasiyerlik dahil birçok işte çalışmıştı

Eva Longoria, eğer kendisi genç bir kızken Instagram gibi sosyal medya platformları olsaydı kendi özsaygısını kazanamayacağı, özgüvensiz biri olabileceğini de itiraf etti. Başarılı oyuncu "Annem biri özel ihtiyaçları olan dört kız çocuğu yetiştirdi, tam zamanlı bir işi vardı” diyerek nasıl yetiştiğini anlattı.

“Her gün saat altıda masada akşam yemeği vardı, annem her grup çalışmasında, amigo antrenmanında, her şeyde vardı," diye ekleyen Longoria, ailesinden bunları görerek büyüdüğü için güzelliğine, nasıl göründüğüne ya da insanların onu nasıl gördüğüne hiç önem vermeden büyümüş. “Bunları düşünmek yerine her zaman hayatta daha fazla ne yapabilirim diye düşündüm ve kendimi geliştirdim” diyor güzel yıldız.

Eva Longoria, aşkta aradığı huzuru ve mutluluğu üçüncü evliliğinde buldu. Ünlü yıldız ilk evliliğini Tyler Christopher ile, ikinci evliliğini de ünlü basketbolcu Tony Parker ile yaptı. İlki 2, ikincisi 4 yıl süren bu evliliklerin ardından 2016’da evlendiği Jose Baston'la nihayet aradığını bulan Longoria’nın 5 yaşında bir de oğlu var.