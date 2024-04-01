Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle el ele gece gezmesinde: Bak sevgilim, fotoğrafımızı çekiyorlar

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Spiderman serisinin yıldız oyuncusu Andrew Garfield, Phoebe Bridgers ve Bo Burnham ile çifte randevusunda yeni kız arkadaşı, internet sitesinde kendisine “Profesyonel Cadı” diyen Dr. Kate Tomas ile el ele tutuşarak gitti.

2 AY ÖNCE BİR BAŞKASIYLA SARMAŞ DOLAŞTI

Bu yılın başlarında, ocak ayında Londra'da model Olivia Brower ile görüntülenen 40 yaşındaki aktöre Cuma gecesi Malibu'da çifte randevu için ünlü çift şarkıcı Phoebe Bridgers ve komedyen Bo Burnham eşlik etti.

Garfield, uzun, turuncu ve yeşil çiçek desenli bir elbise giymiş olan yeni sevgilisi Dr. Tomas ile samimi bir görüntü sergiledi. Ünlü oyuncu kendisi de gri bir kazak ve siyah beyzbol şapkasıyla rahat bir görüntü sergiledi. Çift geçen hafta da birlikte alışverişte görüntülenmiş, Andrew Garfield'ın o zaman kimliği öğrenilmemiş olan bu gizemli kadının sırtına elini koyuşu manşetlere taşınmıştı

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YENİ AŞKI BİR “RUHANİ DANIŞMAN”

Andrew Garfield’ın yeni aşkı web sitesinde kendisini “ruhani danışman” ve esprili bir şekilde profesyonel cadı olarak tanımlayan Dr. Tomas, kendi sitesinde okumalar ve danışmanlıklar sunuyor ve çalışmalarından bugüne kadar Vogue ve NBC News dahil olmak üzere çok sayıda yayında bahsedilen ünlü bir isim.

Dr. Kate Tomas'ın ruhani danışmanlık verdiği ve birçok ünlü müşterisinin yer aldığı bir web sitesi var

Garfield, ocak ayında model Olivia Brower’la herkesin içinde birbirlerine sevgi gösterisi yaparken görüntülenince hayranları aralarında bir aşk olduğunu düşünmüştü. Ancak anlaşılan ünlü oyuncu Olivia Brower’la kısa süreli bir ilişkinin ardından hemen yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu fotoğraflarının çekilmesine aldırmadan keyifli şekilde poz verdi

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ÜNLÜ MODELLER VE YILDIZ OYUNCULARLA DOLU BİR GÖNÜL DEFTERİ

Andrew Garfield daha önce de bir başka ünlü model Alyssa Miller ile bir ilişki içindeydi ancak çift 2022'nin başlarında, birkaç aylık bir ilişkiden sonra yollarını ayırmıştı.

O dönemde yakın çevreleri bu ilişkiden bahsederken “Andrew ve Alyssa gerçekten güzel bir çiftti ve ilk başta işler harika gidiyordu. Aşklarını ilan etmeden önce uzunca bir süre birlikteydiler, ancak iş programları birbirlerini görmeyi gerçekten zorlaştırdı” demişti. Andrew Garfield en uzun süreli ve en ses getiren aşkını rol arkadaşı Emma Stone ile yaşamıştı

EMMA STONE İLE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAMIŞTI

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Andrew Garfield bugüne kadarki en ses getiren ilişkisini Oscar’lı yıldız Emma Stone ile yaşamıştı. İkili 2011 İnanılmaz Örümcek Adam filminin çekimlerinde birbirlerine aşık olmuştu. Bu ilişki 2015’te ikilinin sessiz sedasız şekilde kendi yollarına gitmesiyle son buldu.

Andrew Garfield - Alyssa Miller

Andrew Garfield, sinema kariyerindeki başarılarıyla Time dergisinin 2022 yılı listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında girmeyi başarmıştı. Geçen yıl, Bali'de tatildeyken üstsüz bir fotoğrafıyla hayranlarını heyecanlandırınca da kendisini bu kez Hollywood'un en ateşli erkekleri listesinde bulacaktı. Bu görüntüsüyle hayranları onu 2022’nin ek seksi erkekleri listesinde en üst sıraya yerleştirmişti bile.

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KARİYERİNE BİR ARA VERİYOR

Yıldız oyuncu geçen yıl Örümcek Adam serisindeki rolüne dönmeyeceğini açıkladıktan sonra bir süre aktörlüğe tamamen ara vereceğini ve biraz ‘normal’ bir hayat yaşamak istediğini söyleyince hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Gelen son haberlere göre Guillermo del Toro’nun “Frankenstein” Filminde rol alacağı söylenen Andrew Garfield yerini Jacob Elordi’ye devretti ve projeden ayrıldı…