ÃœnlÃ¼ oyuncu William Hurt doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne bir hafta kala hayata veda etti

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DOÄžUM GÃœNÃœNE BÄ°R HAFTA KALMIÅžTI

1970'lerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± oyunculuk kariyerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli filmlerde sÃ¼rdÃ¼ren William Hurt, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 Mart'ta doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Ailesi, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun 72 yaÅŸÄ±na sadece bir hafta kala evinde, sevdikleri yanÄ±ndayken huzur iÃ§inde hayata veda ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡OCUKLUK YILLARI FARKLI ÃœLKELERDE GEÃ‡TÄ°

Tam adÄ± William McChord Hurt olan oyuncu 20 Mart 1950'de Washington'da dÃ¼nyaya geldi. Annesi Claire Isabel, Ã¼nlÃ¼ bir medya ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BabasÄ± Alfred McChord Hurt ise Amerika BirleÅŸik Devletleri UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±'nda gÃ¶revliydi. Hurt'Ã¼n doÄŸumundan beÅŸ yÄ±l sonra anne ve babasÄ± boÅŸandÄ±. BabasÄ±nÄ±n gÃ¶revi nedeniyle Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Somali, Pakistan ve Sudan gibi Ã¼lkelerde geÃ§irdi.

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KARÄ°YERÄ°NE TÄ°YATRO Ä°LE BAÅžLADI

William Hurt, Ã¼nlÃ¼ Juilliard School'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ ve 70'li yÄ±llarda tiyatro sahnesinde kariyerine baÅŸladÄ±. Sinemaya geÃ§iÅŸi ise daha sonra oldu. Sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde 1977 ile1989 arasÄ±nda Circle Repertory Company'nin bir Ã¼yesiydi. Hurt yeteneÄŸiyle Ã§ok dikkat Ã§ekti ve bu grubun sergilediÄŸi My Life adlÄ± oyundaki performansÄ±yla Obie Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Hurt sinemadaki ilk Ã¶nemli rolÃ¼nÃ¼ Altered States adlÄ± filmde Ã¼stlendi. Bunun ardÄ±ndan da Body Heat (VÃ¼cut IsÄ±sÄ±) iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu film onun Hollywood'daki kariyerinde hÄ±zla yÃ¼kselmesini saÄŸladÄ±. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±. Onun birÃ§ok sinemaseverin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ise Ã–rÃ¼mcek KadnÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansÄ±yla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

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ARDI ARDINA Ã–NEMLÄ° YAPIMLARDA OYNADI

Daha sonra ise William Hurt'Ã¼n sinema tarihinin unutulmazlarÄ± arasÄ±na girmesine neden olan bir baÅŸka film "BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± (Children of a Lesser God) geldi.Â Broadcast News, A History Of Violence, Tuck Everlasting, The Incredible Hulk, Into the Wild, The Coldest Game gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ± Hurt.

EÅžÄ°NÄ° ALDATINCA EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° SONA ERDÄ°

William Hurt, ilk evliliÄŸini 1971 ile 1982 arasÄ±nda Mary Beth Hurt ile yaptÄ±. Onunla evli olduÄŸu dÃ¶nemde Sara Jennings ile bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Jennings hamile kalÄ±nca Wililam Hurt'Ã¼n evliliÄŸi de sona erdi.Â William Hurt, BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Marlee Latlin ile iki yÄ±l sÃ¼ren bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Fakat bu iliÅŸkinin bitmesine, Hurt'Ã¼n daha sonra kendisinin de itiraf ettiÄŸi alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± neden oldu. Hurt, eski sevgililerine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yÄ±llar sonra kabul etmiÅŸti.

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HASTALIÄžINI AÃ‡IKLAMIÅžTI

Oyuncu, 2018 yÄ±lÄ±nda prostat kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±n kemiklerine sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hurt'Ã¼n yaÅŸlarÄ± 39 ile 28 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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