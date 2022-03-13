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75'inci BAFTA Ödülleri'nde ünlülere 'saygılı giyinin' uyarısı

#BAFTA#BAFTA Ödülleri#Britanya Film Akademisi Ödülleri
75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Sinema dünyası son iki yılın ödül sezonunun sessiz sedasız ve sönük geçmesine neden olan pandemi sürecini geride bıraktı.  Şimdi yine kırmızı halıdan sahne şovlarına kadar eski günleri aratmayacak bir ödül sezonu başladı. Sinema sektöründe ABD'de dağıtılan Oscar ödüllerinin Avrupa'daki eşdeğeri olan BAFTA töreni bu gece Londra'da yapıldı.

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GİYİM KONUSUNDA UYARI GELDİ
Bu yıl 75'incisi düzenlenen tören,  Royal Albert Hall'de ünlü konukların katılımıyla gerçekleşti. Törenin kırmızı halısında ünlüler de pandemi öncesi günleriyle "hasret giderdi" kelimenin tam anlamıyla. BAFTA (British Academy Film Awards- Britanya Film Akademisi Ödülleri) kırmızı halısına ünlüler yine her zamanki gibi aylar öncesinden hazırlanan birbirinden şık kıyafetleriyle çıktı. Fakat bu yıl konukların giyimi konusunda öncekilerden farklı bir gelişme yaşandı.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

'SAYGILI GİYİNİN'
Ana sunuculuğunu Rebel Wilson'ın üstlendiği törene katılan ünlü yıldızlara bu yıl "saygılı giyinmeleri" konusunda uyarıda bulunuldu. Bunun nedeni de Ukrayna'da devam eden savaş. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Gösteri dünyasında uzun süredir çalışan birkaç kıdemli menajer tarafından, Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetler giyilmesinin tatsız bir görüntü sergileyeceği" konusunda konukların uyarıldığını belirtti. Kırmızı halıdaki görüntü ise genel olarak bu uyarının yerine getirildiğini gözler önüne serdi.

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75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

BU KEZ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR
Bu arada hem BAFTA komitesini hem de töreni izlemeyi heyecanla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir gelişme yaşandı geçen hafta. Ödülleri düzenleyen Akademi'nin yöneticisi olan Prens William, hemen hemen yer yıl eşi Kate Middleton ile birlikte törene katılıyordu. Bu yıl özellikle de James Bond No Time To Die filminin Londra galasında Middleton'ın ışıltısını hatırlayanlar yine benzer görüntüler bekledi. Fakat William ile Kate törene katılmayacaklarını geçen hafta açıklayarak bir hayal kırıklığı yarattı. Çift, en son 2020 yılında BAFTA törenine katılmıştı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

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ANA SUNUCU REBEL WILSON
BAFTA töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Rebel Wilson üstlendi. Wilson, son dönemde fazla kilolarından kurtulmasıyla gündeme geliyordu.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR
Gelelim bu yıl ki BAFTA töreninin kırmızı halısından yansıyan görüntülere.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Belfast'ın başrol oyuncusu Caitriona Balfe.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı


Daisy Ridley, geceye kabarık etekli siyah bir elbiseyle katıldı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

50 yaşında ilk kez anne olarak bütün dikkatleri üzerine çeken top model Naomi Campbell de gecenin konukları arasındaydı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

55 yaşındaki Salma Hayek, gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.

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75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Power of The Dog adlı filmiyle bu yıl Oscar adayı da olan Benedict Cumberbatch törene eşi Sophie Hunter ile katıldı. Oyuncunun, Ukrayna bayrağını sembolize eden rozeti de dikkatlerden kaçmadı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Ariana DeBose gecenin renkli giyinen konuklarından biriydi.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

House of Gucci filminin yıldızı Lady Gaga bu kez her zamanki gösterişli görünümünden farklı bir kıyafet seçti.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson, törene iki renk bir kıyafetle katıldı.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Sienna Miller, açık renk elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Ellie Bamber yarı şeffaf ayrıntıları bulunan kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı. 

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75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Haley Bennet gecenin en gösterişli kıyafetini giyen ünlüsüydü.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Genç oyuncu Millie Bobby Brown törene sevgilisi, Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile katıldı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Sadie Frost ilginç kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Jessica Plummer, kıyafetini Ukrayna bayrağının renklerinde bir rozetle tamamladı. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Fransız oyuncu Lea Seydoux da törenin şık konuklarından biriydi.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Lucy Boynton, 40'lı yılların çizgilerini taşıyan saç modeli ve kıyafetiyle dikkat çekti. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Belfast filminin yönetmeni Kenneth Brannagh.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

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Jessie Buckley tören için bu ilginç kıyafeti tercih etti.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Adrianne Cristee renkli giyinen ünlülerden biriydi.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Rebecca Hall'un kırmızı halı şıklığı.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Emma Appleton sade ama şık bir görüntü sergiledi.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Millie Mackintosh gece için açık pembe bir kıyafet tercih etti. 

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Laura Whitmore da gecenin sarı giyen ünlülerinden biriydi.

75inci BAFTA Ödüllerinde ünlülere saygılı giyinin uyarısı

Genç oyuncu Florence Pugh iki renk giyindi. 




 

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#BAFTA#BAFTA Ödülleri#Britanya Film Akademisi Ödülleri

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