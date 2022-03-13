75'inci BAFTA Ödülleri'nde ünlülere 'saygılı giyinin' uyarısı

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GİYİM KONUSUNDA UYARI GELDİ

Bu yıl 75'incisi düzenlenen tören, Royal Albert Hall'de ünlü konukların katılımıyla gerçekleşti. Törenin kırmızı halısında ünlüler de pandemi öncesi günleriyle "hasret giderdi" kelimenin tam anlamıyla. BAFTA (British Academy Film Awards- Britanya Film Akademisi Ödülleri) kırmızı halısına ünlüler yine her zamanki gibi aylar öncesinden hazırlanan birbirinden şık kıyafetleriyle çıktı. Fakat bu yıl konukların giyimi konusunda öncekilerden farklı bir gelişme yaşandı.

'SAYGILI GİYİNİN'

Ana sunuculuğunu Rebel Wilson'ın üstlendiği törene katılan ünlü yıldızlara bu yıl "saygılı giyinmeleri" konusunda uyarıda bulunuldu. Bunun nedeni de Ukrayna'da devam eden savaş. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu konuda "Gösteri dünyasında uzun süredir çalışan birkaç kıdemli menajer tarafından, Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetler giyilmesinin tatsız bir görüntü sergileyeceği" konusunda konukların uyarıldığını belirtti. Kırmızı halıdaki görüntü ise genel olarak bu uyarının yerine getirildiğini gözler önüne serdi.

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BU KEZ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

Bu arada hem BAFTA komitesini hem de töreni izlemeyi heyecanla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir gelişme yaşandı geçen hafta. Ödülleri düzenleyen Akademi'nin yöneticisi olan Prens William, hemen hemen yer yıl eşi Kate Middleton ile birlikte törene katılıyordu. Bu yıl özellikle de James Bond No Time To Die filminin Londra galasında Middleton'ın ışıltısını hatırlayanlar yine benzer görüntüler bekledi. Fakat William ile Kate törene katılmayacaklarını geçen hafta açıklayarak bir hayal kırıklığı yarattı. Çift, en son 2020 yılında BAFTA törenine katılmıştı.

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ANA SUNUCU REBEL WILSON

BAFTA töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Rebel Wilson üstlendi. Wilson, son dönemde fazla kilolarından kurtulmasıyla gündeme geliyordu.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

Gelelim bu yıl ki BAFTA töreninin kırmızı halısından yansıyan görüntülere.

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Belfast'ın başrol oyuncusu Caitriona Balfe.

Daisy Ridley, geceye kabarık etekli siyah bir elbiseyle katıldı.

50 yaşında ilk kez anne olarak bütün dikkatleri üzerine çeken top model Naomi Campbell de gecenin konukları arasındaydı.

55 yaşındaki Salma Hayek, gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.

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Power of The Dog adlı filmiyle bu yıl Oscar adayı da olan Benedict Cumberbatch törene eşi Sophie Hunter ile katıldı. Oyuncunun, Ukrayna bayrağını sembolize eden rozeti de dikkatlerden kaçmadı.

Ariana DeBose gecenin renkli giyinen konuklarından biriydi.

House of Gucci filminin yıldızı Lady Gaga bu kez her zamanki gösterişli görünümünden farklı bir kıyafet seçti.

Harry Potter serisiyle ünlenen Emma Watson, törene iki renk bir kıyafetle katıldı.

Sienna Miller, açık renk elbisesini siyah eldivenlerle tamamladı.

Ellie Bamber yarı şeffaf ayrıntıları bulunan kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

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Haley Bennet gecenin en gösterişli kıyafetini giyen ünlüsüydü.

Genç oyuncu Millie Bobby Brown törene sevgilisi, Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile katıldı.

Sadie Frost ilginç kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.

Jessica Plummer, kıyafetini Ukrayna bayrağının renklerinde bir rozetle tamamladı.

Fransız oyuncu Lea Seydoux da törenin şık konuklarından biriydi.

Lucy Boynton, 40'lı yılların çizgilerini taşıyan saç modeli ve kıyafetiyle dikkat çekti.

Belfast filminin yönetmeni Kenneth Brannagh.

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Jessie Buckley tören için bu ilginç kıyafeti tercih etti.

Adrianne Cristee renkli giyinen ünlülerden biriydi.

Rebecca Hall'un kırmızı halı şıklığı.

Emma Appleton sade ama şık bir görüntü sergiledi.

Millie Mackintosh gece için açık pembe bir kıyafet tercih etti.

Laura Whitmore da gecenin sarı giyen ünlülerinden biriydi.

Genç oyuncu Florence Pugh iki renk giyindi.







