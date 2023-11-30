Ünlü oyuncu üst üste düşük yapmıştı... Annelik hayali bir kez daha yarım kaldı...

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Son günlerde taşıyıcı annelik denince akla gelen ilk isimse Paris Hilton olmuştu. Ocak ayında bu yolla kavuştuğu oğlu Phoenix’i kucağına alan sosyetik güzelin geçtiğimiz günlerde yine taşıyıcı anne kullanarak bir de London adını verdiği bir kız çocuğu oldu. Paris Hilton ve eşi Carter Reum taşıyıcı anne kullanarak bir yıl içinde önce bir erkek sonra da bir kız bebek sahibi oldular

TARTIŞMALARA YOL AÇSA DA BİRÇOK ÜNLÜ TAŞIYICI ANNE KULLANMAYA BAŞLADI

Kimi zaman tartışmalara yol açan bu yöntemi kullanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu yöntemi bazı yıldızların hamilelik yüzünden vücutlarının bozulmasını engellemek için tercih ettiği söyleniyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri ise bu iddiaları kabul etmiyor.

Son günlerde taşıyıcı anne tartışmasıyla gündemde olan bir başka ünlü isim de Whitney Port oldu... Bir oğlu olan ünlü oyuncu bir kez daha anne olmak istemiş ancak sürekli düşük yaparak bir türlü istediği evladına kavuşamamıştı

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Birçok yıldız isim de hamilelik ve doğum yapmakla ilgili travmaları nedeniyle ya da sağlık sorunları yüzünden bu yönteme başvuruyor. Kariyerlerine öncelik veren ve çocuk sahibi olmayı erteleyen ünlülerin bir kısmı da ileri yaşlarda gerçekleşecek bir hamilelik onlar için riskli olacağından bu yolu seçiyor. 8 yıldır evli olan Whitnet Port ve Tim Rosenman'ın 6 yaşında bir oğulları var... Ünlü çift ona bir kardeş vermek istediler ancak çok uğraşsalar da bunu bir türlü başaramadılar

O DA ANNE OLABİLMEK İÇİN BU ÇAREYE BAŞVURMUŞTU

Son günlerde bu durumla gündemde olan ve en çok konuşulan isimse ünlü oyuncu Whitney Port oldu. The Hills dizisinin 38 yaşındaki yıldızı, yakın zamanda çocuk sahibi olmak istemiş ancak üst üste düşük yaptığını açıklamıştı. Whitney Port ve eşi Tim Rosenman ailelerinin genişletmek için çareyi bu kez de taşıyıcı anne kullanmakta buldular.

Whitney Port son aylarda sık sık olduğu gibi yine Los Angeles sokaklarında tek başına ve oldukça üzgün şekilde dolaşırken görüntülendi

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2015'ten beri ünlü yapımcı 46 yaşındaki Tim Rosenman'la evli olan Whitney Port’un 2017’de doğan Sonny adında bir oğlu var... Ünlü çift tekrar çocuk sahibi olmayı ve ailelerini büyütmeyi çok istemiş ancak Whitney Port 2109, 2020 ve 2021 yıllarında art arda üç kez düşük yapmıştı.

TAŞIYICI ANNE DE TIPKI ÜNLÜ YILDIZ GİBİ ÜST ÜSTE DÜŞÜK YAPMIŞ

Çareyi taşıyıcı anne kullanarak çocuk sahibi olmakta arayan Whitney Port ne yazık ki kendi yaşadığı bu art arda gelen üzüntülerin ardından taşıyıcı annenin de düşük yaptığını açıkladı. Whitney Port ve eşi Tim Rosenman’ın embriyolarını taşıyan kadının da tıpkı kendisi gibi iki kez üst üste düşük yaptığını açıklayan ünlü oyuncunun annelik hayali bir kez daha yarım kalmış oldu.

Whitney Port ve eşi bir yandan yeni bir çocuk sahibi olmak isterken bir yandan da ünlü oyuncunun aşırı zayıflaması ve giderek bozulan sağlığı yüzünden de zor günler yaşıyor

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Whitney Port, her iki hamileliğinde 2 aylıkken sonlandığını açıklarken doktorların kendilerine %97 oranında başarı şansı olduğunu söylediklerini ifade etti. Bu haberle büyük bir beklenti içine giren ünlü oyuncu ve eşi aldıkları üst üste düşük haberleriyle bir kez daha yıkıldı. Ünlü yıldızın birkaç ay önce çekilen bu fotoğrafı zayıflama takıntısı nedeniyle içine düştüğü korkunç durumu gözler önüne sermişti... Gün geçtikçe adeta eriyen Whitney Port, durumun farkına varamadığını itiraf etti

BİR SÜREDİR SERGİLEDİĞİ GÖRÜNTÜ HERKESİ KORKUTUYORDU

Whitney Port’un ismi son aylarda sürekli olarak aşırı zayıfladığı ve sağlığının bu yüzden bozulduğu haberleriyle gündeme geliyordu. Gösteri dünyasının zayıflık baskısının altında ezilen ve sağlıksız şekilde kilo vererek tanınmaz hale gelen Port’un basına yansıyan fotoğrafları hayranlarını ve yakınlarını endişelendiriyordu.

Ünlü oyuncunun birkaç yıl önceki haliyle şimdiki görüntüsü arasında dağlar kadar fark var

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Yaşadığı durumu tartıya çıkıp kilosunu görene kadar kendisinin bile fark etmediğini itiraf eden ünlü oyuncu kendisi de bu kadar zayıflamanın artık sağlığını bozmaya başladığını ve giderek güçten düştüğünü söylemişti. Görüntüsü artık giderek endişe verici hale gelen Whitney port en sonunda sosyal medyadan açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Hayranları anne olmak isteyen ancak üst üste düşük yapan oyuncunun bu sorununun da zayıflığı yüzünden bozulan sağlığıyla ilgili olabileceğine inanıyor

ZAYIFLIK TAKINTISI EVLİLİĞİNİ DE SARSTI

Durumu kontrol altına aldığını ve sağlıklı beslenmeye başlayarak kilo alacağını söyleyen Port, durumu ilk fark edip kendisini uyaranın da eşi olduğu açıklamıştı. Son aylarda her görüntülendiğinde yüzünden düşüne bin parça olan Whitney Port’un bu zayıflama sevdası yüzünden evliliğinde bile sorun yaşamaya başladığı iddia edildi.

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Ünlü oyuncunun eşi katıldığı bir podcast programında bu konuyla ilgili fikrini beyan edince olanlar oldu. Tim Rosenman, eşinin sağlığıyla ilgili kaygılarını sile getirirken kişisel fikrini de ağzından kaçırıverdi. Yayının bir noktasında karısının bu derece zayıflamasının estetik bir sorun da ortaya çıkardığını söyleyen eşi onun bir 5-10 kilo alması durumunda çok daha seksi ve güzel görüneceğini düşündüğünü ağzından kaçırdı. Hatta “Kilo alırsan daha seksi olabileceğin konusu düşünüyorum ve belki de bunu düşünmem berbat bir şeydir." ifadesini de sözlerine ekledi.





YÜZÜ ARTIK HİÇ GÜLMÜYOR

Birkaç yıl önceki sağlıklı görüntüsünden eser kalmayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu zaten bu konuda büyük sıkıntı yaşarken eşinin ona yönelik sözlerinin ve ardından başlatılan eleştiri yağmurunun etkisinden çıkamadığını her fotoğrafında belli ediyor. Hayranlarını kaygılandıran ve konuyla ilgili sürekli olarak soru ve yorum yağmuruna tutulan Port’un yüzü bir süredir hiç gülmüyor.