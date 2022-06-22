Ünlü oyuncu hayranlarını üzdü: Bittim, tükendim... Mesleğe ara veriyorum  

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FİZİKSEL VE RUHSAL OLARAK BİTTİM'

Başarılı ve uzun kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat veren Sandra Bullock, son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. 57 yaşındaki Bullock, psikolojik ve ruhsal olarak tükendiğini, bu yüzden de bir süre oyunculuğa ara vereceğini söyledi.

'DAHA HAFİF BİR PROGRAM İSTİYORUM'

Evlat edindiği iki çocuğu bulunan Sandra Bullock, The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda yakın gelecekte, eskisinden çok daha hafif bir program sürdürmeyi umduğunu belirtti. 30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50'nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock, "sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını" sözlerine ekledi.

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'SAĞLIKLI KARAR VEREBİLECEK DURUMDA DEĞİLİM'

Bullock, daha önce de aynı yayın kurumuna verdiği röportajda "geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini" söylemişti. Bullock bu kez de "başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin" altını çizdi. Ünlü oyuncu ardından şunları da ekledi: "Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim."

Kariyeri boyunca elde ettiği başarıdan memnun olduğunu da gizlemeyen Sandra Bullock, ama bu durumun kişisel yaşamına etkileri konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Sahip olduğu şöhret ve kariyeri konusunda şanslı olduğunu belirten Bullock, "İşim benim için koltuk değneği gibi oldu" dedi.

ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRACAK

11 yaşında Louis adında bir oğlu ve 8 yaşında da Laila adında bir kızı olan Sandra Bullock onlar hakkında da "Güzel çocuklarım var. Onlara bakmayı tercih ediyorum. Onlarla anılar biriktirmeyi tercih ediyorum" diye konuştu. Yıldız, bu arada yine de hayranlarının yüreğine su serpen sözler de sarf etti. Emekli olmayacağını fakat bir süre için kameralardan uzakta bir yaşam sürdüreceğini belirtti Bullock.

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GENÇLİĞİNDEN BU YANA SANATLA İÇ İÇE

Alman bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olan Sandra Bullock, 1964 yılında dünyaya geldi. Sanat ile tanışması lise yıllarına dayanıyor. Önce öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken Washington Lee Lisesi'ne gitti. Oradan mezun olduktan sonra da üniversitede drama eğitimi aldı. Ama mesleğe başlayınca öğrenimini yarıda bıraktı.

KEANU REEVES İLE ÇOK İYİ DOST

Bullock, 1993 yılında Demolition Man adlı filmle dikkat çekti. Ardından Speed (Hız Tuzağı) filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Miss Congeniality, 28 Gün, Sen Uyurken, The Net, Adım Adım Cinayet, Göl Evi ve Sıradışı gibi filmlerle hafızalara kazındı Bullock. Hız Tuzağı (Speed) filmlerinin yanı sıra Göl Evi'ndeki partneri Keanu Reeves ile çok iyi dostluğuyla da biliniyor Sandra Bullock.

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'OSCAR'IN LANETİ ONU DA BULDU'

Mesleki başarılarına rağmen Sandra Bullock, özel hayatında uzun süre mutluluğu bulamadı. 2010 yılında Blind Side adlı filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Bullock, özel hayatındaki kargaşa yüzünden bunun mutluluğunu bile yaşayamadı. O sırada evli olduğu Jesse James, onu dövme sanatçısı Kat Von D ile aldattı. 205 yılında başlayan evlilik, Bullock'ın Oscar kazandığı yıl sona erdi. Bu yüzden de uzun süre "Oscar'ın laneti" diye adlandırılan tatsız gelişmeleri yaşayan ünlülerin yer aldığı listede kaldı.

Yeri gelmişken Oscar ödülü kazandıktan sonra eşleri ya da sevgililerinden ayrılan ünlü kadın yıldızları da bir hatırlayalım.

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Bunlardan biri Reese Witherspoon. 2005 yılında Walk The Line adlı filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Witherspoon o sırada Ryan Phillippe ile evliydi. Ödül sevincinin üzerinden bir yıl bile geçmemişti ki çift boşandı. Witherspoon ile Phillippe çok genç yaşta evlenmişti. Güzel oyuncu bu yaşadığıyla "Oscar'ın lanetlileri" listesinde yerini aldı.

TARİHE GEÇTİ AMA...

Halle Berry 2001 yılında The Monster filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödül kazandı. Bu şekilde hem kariyerinde önemli bir yol kat etmiş oldu hem de bu ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu olarak tarihe geçti. Fakat aynı mutluluk özel hayatına yansımadı. 2002 yılında Oscar gecesi onu yalnız bırakmayan ikinci kocası Eric Benet ile ilişkileri bozuldu. Benet tarafından defalarca aldatıldığı iddiaları ortada dolanmaya başladı. Sonunda çift boşandı.

İKİNCİDE O DA KAÇAMADI

Hilary Swank ilk Oscar ödülünü kazandığı 2000 yılında "Oscar'ın laneti"ne uğramadı. Ama aynı durum 2004 yılında kazandığı Oscar sonrası devam etmedi. Swank'ın bu ödülü kazanmasından çok kısa bir süre sonra Chad Lowe ile dokuz yıldır süren evliliği sona erdi.

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AYRILIĞIN İŞARETİ O ZAMAN VERİLDİ

2001'de "Erin Brockovich"le En iyi Kadın Oyuncu ödülünü kucaklayan Julia Roberts, dört yıldır birlikte olduğu Benjamin Bratt'e teşekkür konuşmasında neredeyse hiç yer vermedi. Ayrılığın sinyallerini böyle veren Robert, üç ay sonra bir daha yan yana gelmemek üzere Bratt ile yollarını ayırdı.