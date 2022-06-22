Gelin kayalara tÄ±rmandÄ±: Evlenmeye doyamadÄ±lar

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11 AYLIK KIZLARI DA MUTLULUÄžU ORTAK OLDU

Bir dÃ¶nem Leonardo DiCaprio ile iliÅŸkisiyle konuÅŸulan Alman model Toni Garrn ile 2020 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Alex Pettyfer bir kez daha nikah kÄ±ydÄ±. Ã‡ift, minik kÄ±zlarÄ±nÄ±n da tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda Yunanistan'Ä±n Paros adasÄ±nda tekrar evlendi.

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Toni Garrn, sahildeki kayalÄ±klarÄ±n Ã¼zerinde kÄ±yÄ±lan tÃ¶rene giderken hem onun tÄ±rmanmasÄ±na hem de duvaÄŸÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmemesine yanÄ±ndakiler yardÄ±m etti.

'HAYATIMIN EN GÃœZEL RÃœYASI'

29 yaÅŸÄ±ndaki Garrn, tÃ¶renden bir gÃ¼n sonra yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda "DÃ¼n, hayatÄ±mÄ±n en gÃ¼zel rÃ¼yasÄ± gibiydi" diye yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ model, sosyal medya sayfasÄ±nda tÃ¶rende Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±na da yer verdi.

Ä°LK TÃ–REN Ä°KÄ° YIL Ã–NCE HAMBURG'DA YAPILDI

Toni Garrn ile yÃ¶netmen Alex Pettyfer, 2018 yÄ±lÄ±nda birbirlerini tanÄ±yÄ±p flÃ¶rt etmeye baÅŸlardÄ±lar. NiÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan 10 ay sonra da Garrn'Ä±n doÄŸum yeri olan Hamburg'da evlendiler.

O TÃ–RENDE GELÄ°NLÄ°K GÄ°YMEMÄ°ÅžTÄ°

Garrn, Ekim 2020'deki o tÃ¶renin ardÄ±ndan nikah sonrasÄ± Ã§ekilen bir pozlarÄ±nÄ± "ArtÄ±k beni gerÃ§ekten "karÄ±m" diye Ã§aÄŸÄ±rabilirsin" notuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Toni Garrn'Ä±n o tÃ¶rende gelinlik yerine aÃ§Ä±k renk askÄ±lÄ± bir gece elbisesi giymesi dikkat Ã§ekmiÅŸti.

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LEONARDO Ä°LE Ã‡OK KONUÅžULAN BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADI

Toni Garrn en medyatik iliÅŸkisini Ã¼nlÃ¼ oyuncu Leonardo DiCaprio ile yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, bir buÃ§uk yÄ±llÄ±k bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±lar. ArdÄ±ndan 2016'da tekrar bir araya geldiler. Ama bir yÄ±l sonra bu kez yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rdÄ±lar.

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