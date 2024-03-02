Ünlü oyuncu gerçek aşkı 70 yaşından sonra buldu: Onu gördüm ve yıllarca aklımdan çıkmadı

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Peki öyle mi?



Elbette herkes için "aşkın saati" farklı olabilir. Kimi ruh eşini, kendisini tamamlayan diğer yarısını gencecik yaşında bulur.



Kimi de hayatının ikinci hatta belki de üçüncü baharında. Tıpkı ünlü oyuncuya olduğu gibi.

İlk anda kulağa inanılmaz gelse de ünlü oyuncu, tam da aradığı gibi bencillikten uzak, koşulsuz aşkı 70 yaşından sonra buldu.

Hem de beklemediği bir anda o aşk karşısına çıktığında bir başkasıyla evliydi. Sonradan evlendiği sevgilisi de!

Aslında ikisi de tanıştıkları o ilk dönemde birbirleri için aşka düşeceklerinin farkında bile değildi. Çünkü olaylar zinciri, tanışmalarından yıllar sonra, beklemedikleri bir anda tamamlandı.

Gelin bakalım bu ileri yaşında aşka düşen oyuncu kim ve başından neler geçti, neler yaşadı.

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İKİ EVLİLİKTEN SONRA KOŞULSUZ AŞKI BULDU

Kalbinin bir başka çarpmasına neden olan gerçek aşkı 70 yaşından sonra bulan bu ünlü oyuncu, rol aldığı Happy Days (Mutlu Günler) adlı yapımla tanınan Anson Williams.

Oyuncu, geçen yıl kendisinden 8 yaş daha küçük olan yazar ve emlakçı Sharon Scott MaHarry ile hayatını birleştirdi. Ama onların öyküsü öyle kısaca geçiştirilecek türden değil.

Oyuncu Anson Williams ile Sharon Scott, aslında bundan 14 yıl önce tanıştı. O sırada Anson, o sırada evli olduğu karısıyla birlikte Ojai'de bir ev satın almayı planlıyordu. Zaten sonunda o evi aldı da.

İşin ilginç yanı ona evi satan kişi de sonradan aşka düştüğü Sharon Scott MaHarry idi. Gelin öyküyü ünlü oyuncunun ağzından dinleyelim.

'BU İLGİNÇ BİR HİKAYE'

Anson Williams, kendisini ve Sharon'ı evliliğe götüren serüveni Fox Digital'e anlattı: "Bu ilginç bir hikaye" sözleriyle başladı konuşmaya.

Sonra da şöyle devam etti: "Bundan neredeyse 14 yıl önce Ojai'deki evimi satın aldım. Bana ve o sırada evli olduğum karıma bu evi satan kişi, emlakçılık yapan Sharon oldu."

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Anson Williams, o evi satın aldıktan yıllar yıllar sonra karısından boşandı. Hayatının o çalkantılı döneminde de kafasını dinlemek için Ojai'deki evinin yolunu tuttu.

ÖNCE BOŞANMA SONRA KOLON KANSERİYLE MÜCADELE

Buna gerçekten ihtiyacı vardı çünkü o dönemde gerçekten karmaşık olaylar yaşamıştı. Önce 2019 yılında karısı Jackie Gerken'den boşanmak için dava açtı. Ama bir sonraki ay boşanma davasının iptalini istedi.

2020 yılı geldiğinde ise dava tekrar açıldı ve Williams ile Gerken'in iki çocuklu 30 yıllık evliliği bitti.

Boşanmanın ardından bir süre kolon kanseriyle mücadele etti. İyileşme sürecinde hayatının muhasebesini yapmaya başlayan Williams'ın aklına birden yıllar önce tanıştığı o emlakçı geldi. Yani Sharon.

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'YILLARDIR AKLIMDAN ÇIKMIYORDU'

Aslında söylediğine göre onu düşünmesi de tesadüf değildi: "O kadın yıllardır aklımdan çıkmıyordu" diye anlattı oyuncu. "Sanki hep oradaydı. Günün birinde onu aradım."

Wililams, Ojai'de dinlenip kafasını toplamaya çalıştığı sırada aradığı Sharon'ın medeni durumu hakkında bir bilgi sahibi değildi.

Yıllar sonra tekrar iletişim kurduklarında kocasının hayata veda ettiğini öğrendi. Zaten sonrası da çorap söküğü gibi geldi.

DAHA BAŞTA İLİŞKİLERİ SAĞLIK SORUNLARIYLA SINANDI

Anson, Sharon'ı aradıktan sonra bir öğle yemeği için buluştular. O öyle yemeği tam üç saat sürdü. Oyuncunun ifadesiyle muhteşem bir üç saatti. Aralarında inanılmaz bir iletişim ve uyum olduğunu fark ettiler.

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Fakat o gün bir talihsizlik oldu. Sharon talihsiz bir şekilde düştü. Sonrasında bir ay kadar hastanede kaldı.

Dizinden operasyon geçirdi. Zamanı geldiğinde de tekerlekli sandalyeyle hastaneden taburcu oldu. Bütün bu süreç içinde yanında Anson vardı elbette.

O kazanın ve operasyonun ardından Sharon bir süre de İtalya'da tedavi gördü. Yürümesiyle ilgili zorlukların aşılabilmesi için gerekli olan uzun bir süreçti bu.

İlk bakışta insanları birbirinden soğutacak gibi görünen bütün bu gelişmeler onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Sonunda da geçen yılın yaz mevsiminde hayatlarını birleştirdiler zaten.

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ASLINDA DUL BİR KADIN OLARAK ÖLMEYİ KABULLENMİŞTİ

Sharon, geçen yılı temmuz ayında People dergisine verdiği röportajda, uzun bir hastalık sonucu kaybettiği 35 yıllık kocasının ardından bir daha aşkı bulma konusunda umudunu kestiğini anlattı. "Sandım ki hepsi bu kadar. Ben bir dulum ve bundan sonra da böyle kalacağım."

Ama hayatın ona sunduğu sürpriz bambaşkaydı. Yıllar önce ev sattığı Anson Williams, tekrar karşısına çıktı, zor günlerinde yanında oldu ve sonunda da 73 yaşındaki Wililams ile 65 yaşındaki Sharon, evlendi.

Sharon, Anson'ın yıllar sonraki öğle yemeği davetine kızının cesaretlendirmesiyle gittiğini anlatmıştı o röportajda.

Onun sayesinde de kendini "ölene kadar dul bir kadın" olarak görmek yerine özgürleştiğini hissetti ve o ilk buluşmaya gitti. "O an bilmiyordum ama kızım bana o kadar güzel bir hediye vermişti ki" diye konuştu Sharon.

BİRBİRLERİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİLER

Anson Williams, Fox Digital ile yaptığı söyleşide Sharon ile birbirlerinin hayatını değiştirdiklerini anlattı.

Aralarında tanımlanamayacak kadar uyumlu bir kimya olduğunu söyledi. Bu durumun da kendisini üne kavuşturan Happy Days adlı yapımdaki ekip arkadaşlarıyla arasındaki iletişime benzediğini anlattı.

Zaten o yapımdaki rol arkadaşlarından biri olan Don Most da düğünleri sırasında sağdıç oldu. Dizideki diğer rol arkadaşları da yıllar içinde kocaman bir ailenin üyeleri gibi oldukları Anson'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Sharon ile Anson, geçen yaz yıllar önce Ojai'de tanışmalarına vesile olan evde düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Anson Williams, ilk evliliğini 1978 ile 1986 yılları arasında Lorrie Mahaffey ile yaptı. Ardından da 1988'de Jackie Gerken ile evlendi. (yukarıda) İki kız çocuğu sahibi oldukları bu evlilik 2020 yılında bitti. Başından iki evlilik geçen Williams, söylediğine göre aradığı aşkı 70 yaşından sonra buldu.