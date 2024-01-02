Ünlü sunucu muradına erdi... Kim derdi ki 61 yaşında evleneceğimi!

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Hayatının ikinci baharında yani 61 yaşında bir kez daha gelinlik giyen bu ünlü, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin hava durumu sunucusu Carol Kirkwood.

İlk evliliğini 2008 yılında sona erdiren Carol Kirkwood kendisinden 13 yaş daha genç emekli polis memuru Steve Randall ile 2023 yılının son günlerinde hayatını birleştirdi.

Carol Kirkwood mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Hem kendisinin hem eşinin ayaklarının yerden kesildiğini belirtti ünlü sunucu.

Kirkwood mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Ünlü sunucu " Mükemmel, romantik ve samimi bir düğündü. İkimiz de inanılmayacak kadar mutluyuz" satırlarıyla sosyal medya takipçileriyle hayatındaki büyük değişimi paylaştı.

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Carol Kirkwood ilk evliliğini kriket oyuncusu Jimmy Kirkwood ile 1990- 2008 yılları arasında yapmıştı. İlk eşinden boşandıktan sonra da bir daha kimseyle evlenmedi ünlü sunucu. Ta ki Steve Randall ile tanışıncaya kadar bu konuyu aklına bile getirmedi.

Kirkwood'un sosyal medya hesabından paylaştığına göre de hem kendisi hem çiçeği burnunda eşi Steve Randall gayet mutlular.

Ünlü sunucu evlilik haberine gelen iyi dilek ve tebrik mesajlarına da şöyle teşekkür etti: " Sevgi dolu mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hayatımızın en harika gününü geçirdik. Asla unutamayacağımız bir gün oldu. İkimiz de mutluluktan uçuyoruz."

Carol Kirkwood, basında yer alan "gizli düğün" nitelendirmesine de karşı çıktı. Ünlü sunucu "Gizli bir düğün değildi. Sadece özel bir düğündü" diye not düştü sosyal medya sayfasından.

Kirkwood, kendisinden genç olan emekli polis memuru eşini "Dünyanın en yakışıklı erkeği" diyerek tanımladı.

Kirkwood, düğünden önce de yaptığı bir açıklamada evlendiği Steve Randall'ı dünyanın en yakışıklı erkeği olarak tanımlamıştı.

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Onun kendisini her zaman güldürdüğünü anlatan ünlü sunucu, Randall'ın ince bir insan olduğunu da eklemişti.

Kendisinin sabah yayını için her gün saat 2.45'te kalkmak zorunda olduğunu hatırlatan Kirkwood " O saatte her zaman ben işe gitmeden önce bana bir fincan kahve hazırlar" diyerek Randall'ın kendisine ne kadar değer verdiğini ifade etmişti.

Carol Kirkwood'un anlattığına göre o günlerde sevgilisi olan Steve Randall'ın incelikleri bununla da bitmiyor. "İşten eve döndüğümde her zaman benim için yazdığı bir aşk notunu buluyorum. Bu benim için milyonlarca kırmızı gülle eşdeğer" diyerek aralarındaki ilişkinin romantizm düzeyini de ifade etti ünlü sunucu.

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Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "O benim başıma gelen en güzel şey. Net bir biçimde bunu söyleyebilirim."

Çift, romantik ilişkiye başlamadan önce arkadaştı. Sonra beklemedikleri bir anda aralarında aşk doğdu.

Ünlü sunucu Carol Kirkwood'un evlendiği Steve Randall emekli bir polis memuru. Çift, romantik ilişkiye başlamadan önce bir süre arkadaşlık yaptılar. Sonra arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Kirkwood, Closer dergisine verdiği röportajda bu konuda şunları söylemişti. "İkimiz de romantik bir ilişki aramıyorduk. Sadece kendiliğinden oldu."

61 yaşında yeniden evlenmesi hakkında ise Carol Kirkwood'un sözleri şöyle: " Bu olgun yaşta yeniden evleneceğimi kim düşünürdü? Ben kesinlikle düşünmezdim."

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Ünlü sunucu Kirkwood, nişanlandığını geçen yıl katıldığı Chelsea Çiçek Şovu sırasında açıklamıştı... Kirkwood parmağındaki yüzüğü göstererek " Sol elimde dev bir kaya varken nasıl ayakta durabileceğim konusunda endişeliyim" diyerek şakayla karışık nişanını duyurmuştu.

Carol Kirkwood ilk evliliğini kriket oyuncusu Jimmy Kirkwood ile yaptı. Çiftin 2008 yılında biten bu 18 yıllık evlilikten çocuğu bulunmuyor.