Ünlü oyuncu geçen yıl kanserden ölmüştü… Kızı annesinin kendisine ‘göründüğünü’ iddia ediyor

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Bir baykuş düzenli olarak gelip Chloe Lattanzi'nin penceresinin önünde sessizce oturuyor, kanatlarını açıp sessizce uzaklaşmadan önce tam bir saat boyunca huzur içinde onun yanına tünüyor. Geçen yıl ağustos ayında 73 yaşında hayata veda eden annesi, dünyaca sevilen şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton John'un ölümünden sonra hala sessiz bir keder içinde olan Chloe "Sanırım bu annemin ruhu" diyor.

Chloe Lattanzi hâlâ geçen yıl kanserden ölen annesi Olivia Newton John'un acısıyla mücadele ediyor

"Annemin bana son sözleri "gün ışığım" olmuştu. Şimdi ise beni korumaları için melekler gönderdi” diyor Olivia Newton John'un kızı Chloe Lattanzi. Annesinin kaybından dolayı hala duygusal olduğu belli olan 37 yaşındaki isim, annesinin ölümünden beri birçok fotoğrafta karşısına mavi renkli bir küre ya da yüzen bir ışık olarak çıktığını ve ona “göründüğünü” söylüyor.

John Travolta'yla birlikte oynadığı Grease filmiyle yıldız olan Olivia Newton John, uzun yıllar boyunca hem birçok filmde başrol oynadı hem de çok başarılı bir şarkıcılık kariyeri oldu

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Annesini kaybetmenin çok acı verici olduğunu söyleyen Chloe Lattanzi bunun aynı zamanda doğaüstü bir deneyim de olduğunu iddia ediyor. “Annem etrafıma melekler koydu ve birçok farklı şekilde karşıma çıktı” diyen kızı bunun kendisi için çok rahatlatıcı olduğunda ısrar ediyor.

90'lı yolların başında meme kanserine yakalanan Olivia Newton John 30 yıla yakın bu hastalıkla mücadele etti, gücü yettiğince mesleğine devam etti, kitaplar yazdı ve kanser mücadelesiyle ilgili birçok kuruluşla gönüllü olarak çalışmalar yaptı

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Olivia Newton John, meme kanseri olmuş, kanser daha sonra kemiklerine sıçramıştı. Hayatının son 30 yılı boyunca bu hastalıkla büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden ünlü yıldız çok bağlı olduğu, tek çocuğu olan kızı Chloe’nin hayatındaki desteğini de ondan hiç esirgememişti.

Chloe Lattanzi, annesinin hastalığına rağmen son günlerine kadar onun hep yanında olduğunu son nefesini vermeden önce de kendisine “Güneş ışığım” diye seslendiğini söyledi. Her zaman bir sanatçıdan daha fazlası olan Olivia Newton John, kansere yakalandıktan sonra uzun yıllar boyunca bu hastalıkla ilgili kampanyalarda gönüllü olarak çalıştı ve hastalığına rağmen dünyayı dolaştı.

Anne ve babasının kötü ayrılığında psikolojik olarak etkilenen Chloe Lattanzi özgüvensiz büyüdüğünü ve bu yüzden de anneini üzse bile genç yaşında kendini tanınmayacak hale getiren estetikler yaptırdığını söyledi

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Bu çalışmalarından dolayı da 2019’da Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet nişanı alarak “Dame” (şövalyelik unvanının kadınlar için olanı) unvanına layık görüldü. Yine de annesinin saygıyla anılmasına rağmen Chloe Lattanzi sonsuz mükemmelliğe sahip Olivia'nın kızı olarak büyümenin yarattığı baskının onu neredeyse kırılma noktasına getirdiğini itiraf ediyor.

Matt Lattanzi, Chloe'nin bakıcısıyla yasak aşk yaşamış ve eşi Olivia Newton John'u kanser olmasına rağmen terk edip gitmişti

Chloe Lattanzi’nin babası Matt Lattanzi, çift Xanadu filmini çekerken tanışıp evlenmişti. Olivia Newton John’dan 11 yaş küçük olan aktör 1995’te, kızının bakıcısıyla kaçtı. Bu sırada Chloe 9 yaşındaydı ve annesi Olivia da yakalandığı meme kanseriyle mücadele ediyordu. Bu kötü ayrılığın basında yarattığı ilgi çocuk yaştaki Chloe için travmatik bir dönemi daha da kötüleştirdi ve şimdi itiraf ettiği gibi bunun yıkıcı sonuçları oldu.

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Gözden Kaçmasın Geçen yıl kanserden ölen ünlü oyuncunun kızı: Annemin ruhu bize mavi bir küre olarak geri döndü Haberi görüntüle

"Annemle babam ayrıldığında insanlar beni tanımadan hakkımda yazıyor ve fikir yürütüyorlardı. Sosyal medya var olmadan önce sosyal medya deneyimi yaşamak gibiydi. Anoreksiya, obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon geçirdim. Zihinsel olarak hastalanıyorsunuz. Yemek yememeye, uyuşturucu ve alkol almaya başlıyorsunuz, kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz.”

37 yaşındaki Chole Lattanzi Olivia Newton John'un tek çocuğuydu

Özgüvenini kaybeden Chloe Lattanzi, genç yaşta estetik operasyonlar geçirmiş, bir yandan da alkol ve uyuşturucu batağına düşmüştü. Oldukça zor günler geçiren Chloe “Kamuoyunun ilgisi kesinlikle ruh halimi etkiledi. Başkalarını memnun etmek için gerçek benliğimi değiştirmem gerektiğini düşündüm” diye anlatıyor o günleri.

Ünlü yıldız 2008'de John Easterling'le evlenmişti... Eşi Olivia Newton John ölene kadar kızıyla birlikte onun baş ucundan ayrılmadı

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2013’te rehabilitasyona giren ve tüm kötü alışkanlıklarından arınan Chloe Lattanzi, o günden sonra hp annesinin yanında olmaya devam etmiş. İyileşme sürecinin bir parçası da yüzündeki, arkadaşlarının ve ailesinin onu zorlukla tanımasına neden olan ve doğal güzelliğe sahip annesini çok üzen yüz dolgularını çıkarmak olmuş.

Chloe, annesinin 2008 yılında Peru'da İnka ruhani töreniyle evlendiği üvey babası John Easterling ile birlikte Olivia Newton John’un bakımını üstlenmişti. Ünlü oyuncu geçen yıl 8 Ağustos'ta Santa Ynez, Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Chloe, "Annem ölmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca yanındaydım ve John'la birlikte ona baktık" diyor.

Chloe Lattanzi annesinin kanser hastalığı için sürdürdüğü gönüllü mücadeleyi üstelenmiş durumda

Chloe Lattanzi, artık kısa bir süre önce, annesi tarafından şehirde kurulan kanser araştırma ve sağlıklı yaşam merkezi için para topluyor ve onun öncüsü olduğu “Olivia's Walk for Wellness'ın” 10. yıldönümü yürüyüşüne de onu temsilen katıldı.