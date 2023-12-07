Ünlü oyuncu artık film çekmekten yıldı… ‘Bu işten biraz nefret ediyorum ama bir sürü çocuğum var, bana para lazım!’

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Ancak bu kez artık yaptığı işten biraz yorgun biraz da bıkkın halde… Timothe Chalamet ve Olivia Colman gibi son dönemin en popüler oyuncularıyla kamera karşısına geçtiği Wonka adlı filmde turuncu suratlı, yeşil saçlı hayali bir minik Elf olan Oompa Loompa'yı canlandıran Hugh Grant, 80’li yıllarda başladığı oyunculuk kariyerinde hâlâ oldukça aktif.

Hugh Grant son filmi Wonka için kamera karşısına tanınmayacak halde çıktı ve turuncu suratlı, yeşil saçlı bir Elf'i canlandırdı... Usta aktör artık bu tür rolleri oynamaktan hatta oyunculuk yapmaktan da bıktığını ama çalışmaktan vazgeçemediğini itiraf etti

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63 yaşındaki usta oyuncu filmin tanıtım kampanyaları sırasında katıldığı bir basın toplantısında deyim yerindeyse ağzından baklayı kaçırdı ve filmde canlandırdığı rolden ne kadar nefret ettiğini itiraf etti. Rolü için geçirdiği değişimden hiç hoşlanmadığını söyleyen Hugh Grant bunlara neden katlandığını da açık yüreklilikle anlattı.

Usta aktörün 2018'de evlendiği televizyon yapımcısı eşi Anna Eberstein'dan üç çocuğu var

Grant "Başıma taktığım şey dikenli bir taç gibiydi, çok rahatsız ediciydi. Bu konuda büyük bir yaygara kopardım... Hiçbir şeyden bu kadar fazla nefret edemezdim!" dedi ve en sonunda itirafını yaptı. Yıldız oyuncu ailesinin geçimini sağlamak için fedakarlık yapmak zorunda kaldığını söyledi ve "Artık film yapmaktan biraz nefret ediyorum ama bir sürü çocuğum var ve paraya ihtiyacım var” itirafında bulundu.

Hugh Grant'ın 2011'de kaçamak bir ilişki yaşadığı Hong Konglu Tinglan Hong’dan da peş peşe bir kızı bir de oğlu olmuştu: Usta aktör 12 yaşındaki kızını bir süre önce ünlü K-Pop grubu Blackpink'in konserine götürmüştü

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Perdede her göründüğünde adı aşkla ve romantizmle anılan Hugh Grant 13 yıl boyunca aşk yaşadığı Elizabeth Hurley’den 2000’de ayrılmıştı. Uzun yıllar da ciddi bir ilişkisi olmadı. 2011’de ise Londra’da bir Çin lokantasında çalışan Hong Konglu Tinglan Hong’dan bir kızı oldu. Bu gizli ilişki ancak hamilelik ve doğum haberiyle gündeme gelince ve basının çok ilgisini çekince peşine gazeteciler takılan ünlü aktör kızının doğumu için hastaneye bile yetişemedi.

Hugh Grant ve Anna Eberstein'ın, İsveçli yapımcının pasaport sorununu çözmek için anlaşmalı evlilik yaptıkları söylenmişti ancak yıldız oyuncu karısını çok sevdiğini ve bunun bir aşk evliliği olduğunu söylüyor

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Hugh Grant’in hayatına 2012’de bu kez de İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein girdi. Ve küçük çaplı bir skandal yaşandı. Hugh Grant ve Anna Eberstein’in oğlu John Mungo Grant Eylül 2012’de doğdu. Ancak Tinglan Hong ve Anna Eberstein’in hamileliklerinin arasında sadece birkaç ay olduğu ortaya çıktı.

Hugh Grant’in eşi Anna Eberstein, düğünlerinde küçük kızlarını böyle kucağında tutuyordu

Hugh Grant’in ilk çocuğunun annesi olan Tinglan Hong’dan bir oğlu daha olmuştu. Hem de iki kadın 3 ay arayla doğum yaptılar. Yani Grant, Anna Eberstein’dan çocuğu olduğu ilişkisini yaşarken eski sevgilisi Tinglan Hong’u da hamile bırakmıştı. Ancak Anna Eberstein’ın Hugh Grant’in çocuğunu doğurduğu bir yıl daha ortaya çıkmadı.

Sadece 8 yıllık bir süreçte bir anda 5 çocuk babası olan Hugh Grant gelen film tekliflerini "Çok çocuğum var, paraya ihtiyacım var" diyerek kabul ettiğini itiraf etti

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Artık pek gönüllü olmasa da “çok çocuğum olduğu için paraya ihtiyacım var diyen Hugh Grant’ın Tinglan Hong'dan 12 ve 9 yaşında iki ve eşi Anna Eberstein’dan da 11, 6 ve 5 yaşlarında üç çocuğu var. İleri yaşta baba olan Hugh Grent bir süre önce “Keşke aile kurmaya e çocuk sahibi olmaya daha erken başlasaydım” itirafında bulunmuştu.

Hugh Grant art arda doğan çocukları sayesinde sadece 8 senede 5 çocuk babası oldu…