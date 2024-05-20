Ünlü oyuncu anne oldu… Kızını evinin salonunda doğurdu!

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2023’ün bitimine yakın beredeyse karnı burnunda olmuş fotoğraflarını paylaşarak hamilelik müjdesini duyuran ünlü oyuncu doğum yaptı ve bebeğini nihayet kucağına aldı.

2018’den beri birlikte olduğu ve 2019’da aralık ayında evlendiği eşi Simon Tikhman'la birlikte bu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Erin Foster 2019'da evlenen çift ilk çocukları olan kızları Noa'yı pazar günü kucaklarına aldılar

BABASI KENDİSİNDEN BİLE ÜNLÜ…

Haberi dün akşam saatlerinde duyuran Foster Noa adını verdiği küçük kızını evde doğurdu.

Birçok ünlü gibi son yılların popüler uygulamasını seçen Son teknolojiyle donatılmış ve her türlü acil müdahale imkanına sahip modern bir hastane yerine evinin salonuna yerleştirilmiş genişçe bir havuzun içinde suda doğum yapan Erin Foster bunun çok muhteşem bir deneyim olduğunu yazdı.

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HASTANEYE GİTMEDİ, KIZINI EVİNDE DOĞURDU

Ünlü oyuncu kızı Noa'yı evde doğururken çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflarının altına “Gerçekten hayatımın en çılgın deneyimi, en iyi sonla bitti” notunu düştü.

Erin Foster’ın kızı beklenen tarihten tam 2 hafta önce gelerek anne ve babasını şaşırttı.

Ünlü isim tüm maddi imkanlara sahip olsa da doğumunu en doğal şekilde yapmak istediği için evde ve suda doğum yolunu seçti

Foster kızının doğumunu takipçilerine duyururken “Noa Mimi Tikhman her zaman geç kalan annesine hiç benzemiyor, 17 Mayıs'ta sabah 4:41'de yani doğması gereken tarihten iki hafta erken geldi” yazdı.

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“ONU EVİMİZDE VAHŞİCE DOĞURDUM”

Yeni doğan minik kızını övmelere doyamayan heyecanlı anne onu “Tamamen tarafsız olarak söyleyebilirim ki o şimdiden mükemmel ve süper gelişmiş ve beni Simon'a tercih eden tanıştığım ilk kişi olabilir” sözleriyle anlattı.

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“Onu evimizde vahşice, doğal bir şekilde doğurdum ama biri teklif etseydi o anda canım yanmasın diye bütün ilaçları içmeye razıydım” diyerek suda doğum yapmış olsa da aslında ne kadar zorlandığını belli etti.

ÜVEY ANNESİNİ KISKANDI DEDİLER

41 yaşındaki taze anne, hamilelik fotoğraflarını ilk kez paylaştığında hakkında genç üvey annesini kıskandığına dair söylentiler çıkmıştı.

Erin Foster’ın kendisinden kat kat ünlü babası David Foster, 2019’da şarkıcı Katharine McPhee ile evlenmişti. Erin Foster evde doğum yapmanın muhteşem bir his olduğunu söylüyor

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BABASI KENDİSİNDEN 34 YAŞ KÜÇÜK BİR EŞ SEÇTİ

Erin Foster’ın üvey annesi Katharine McPhee kendisinden 1 yaş küçük. 74 yaşındaki ünlü bestecinin kendinden 34 yaş küçük biriyle evlenmesi o dönemde epey tartışma yaratmıştı.

Katharine McPhee, David Foster’la evlendikten hemen sonra hamile kalmış, çiftin bir oğulları olmuştu.





SON EŞİNDEN BİR ERKEK EVLAT SAHİBİ OLDU

Katharine McPhee David Foster’la evlendikten sonra servet avcılığıyla suçlanmış, ünlü müzisyenler parası için evlendiği söylenmişti.

Hem o hem de David Foster bu iddiaları şiddetle reddettiler ve bunun bir aşk evliliği olduğu konusunda ısrar ettiler.

Ünlü müzisyenin yarı yaşında biriyle evlenmesi tepki çekti... 5 kızı David Foster'ı düğününde yalnız bırakmadı ancak bu evliliği pek de onaylamadıkları söyleniyor

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David Foster’ın Erin Foster da dahil 5 yetişkin kızı var. Ünlü ismin son evliliğinden doğan oğlu ise üç yaşında.

5 ÇOCUKTAN 8 TORUN… KÜÇÜK OĞLUYLA TORUNU KARDEŞ GİBİ BÜYÜYECEK

David Foster oğlu doğduktan sonra kızlarını çok sevdiğini ancak bunca yıldan sonra bir oğul babası olmanın hiçbir şeye değişilemeyeceğini söyleyerek tepki çekmişti.

David Foster bir yandan torun sahibi olurken bir yandan da oğlu oldu

Erin Foster’ın doğum yapmasıyla birlikte David Foster’ın 8 torunu olmuş oldu. Ünlü müzisyenin en küçük çocuğuyla torunu arasında da sadece 3 yaş var…