Ünlü oyuncunun mutlu günü… Bir yanında genç sevgilisi bir yanında kızı… Görenler abla kardeş sandı

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İngiliz yıldız Sienna Miller uzun yıllar Jude Law’la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Birlikte büyük bir mutluluk yaşayan ünlü çift bir anda ortaya çıkan ihanet haberleriyle aylarca manşetlerden inmedi. Sienna Miller'ın adı yıllarca Jude Law ve uğradığı ihanetle anılmıştı

UĞRADIĞI İHANET KALBİNİ ÇOK KIRMIŞTI

Jude Law Sienna Miller’ı, çocuklarının dadısıyla aldatırken yakalandı. İhanet acısıyla sarsılan Miller yakışıklı aktörden hemen ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra yeniden barıştılar.

Bu ikinci deneme de hayal kırıklığıyla sonuçlandı ancak iki ünlü yıldızın adları uzun süre birlikte anılmaya devam etti. Sienna Miiler daha sonrasında ünlü iş insanı, evli ve çocuklu Balthazar Getty’yle herkesin gözü önünde bir aşk yaşadı.

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YASAK AŞK SKANDALI YILLARCA UNUTULMADI

Bu yasak ilişkinin fotoğrafları basına sızınca büyük bir skandal patladı ve Sienna Miller evli bir erkekle birlikte olduğu için yuva yıkan kadın olarak anılmaya başladı. Ünlü oyuncu fotoğraflarını basan gazetelere dava açtı.

En sonunda bu ilişki de sona erdi. Üstelik Balthazar Getty bu ilişkiye asla sahip çıkmadı ve Sienna Miller’ı yarı yolda bırakarak karısını çok sevdiğini söyleyerek ondan binlerce kez özür diledi ve mutlu yuvasına geri döndü. Son filmi Cannes'da yarışan güzel yıldız kırmızı halıda sevgilisi Oli Green ve kızı Marlowe ile poz verdi

KIRMIZI HALIDA BİR YANINDA KIZI BİR YANINDA AŞKI VARDI

İlerleyen yıllarda daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Sienna Miller bir başka meslektaşı İngiliz aktör Tom Sturridge ile dört yıl süren bir ilişki yaşadı. Bu aşktan da çiftin kızları Marlowe doğdu.

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77 Cannes film Festivali’nde yarışan son filmi Bir Amerikan Destanı’nın galasına katılmak için kırmızı halıya çıkan Sienna Miller bu özel etkinliğe 11 yaşındaki kızı Marlowe ve genç sevgilisi, aktör ve model Oli Green’le geldi. Sienna Miller ve kızını görenler abla kardeş sandı

GENÇ SEVGİLİSİNDEN İKİNCİ KIZINI BİRKAÇ AY ÖNCE DOĞURDU

42 yaşındaki Sienna Miller ve 27 yaşındaki Oli Green’in aşkı aralarındaki yaş farkı yüzünden epey ses getirmişti. Bunu hiç sorun etmediklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyen çiftin kızları ocak ayında dünyaya gelmişti.

Sienna Miller ve sevgilsi Oli Green'in de ocak ayında bir kızları oldu

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Daha yeni doğum yapmasına rağmen eski formuna çabucak kavuşan Sienna Miller böylece iki kız annesi oldu. 40 yaşından sonra anne olmak konusunda çekinceleri olduğunu itiraf eden Sienna Miller, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etmişti.





ÇOCUK YAP BASKISI YÜZÜNDEN YUMURTALARINI DONDURMUŞTU

İleri yaşta hamile kalmasından dolayı tepki görmekten çekindiğini de verdiği bir röportajda itiraf eden güzel yıldız hamileliğini de neredeyse karnı burnunda bir halde ortaya çıkana kadar saklamıştı. Sienna Miller 30’lu yaşları boyunca yakın çevresi tarafından sürekli çocuk yapması konusunda baskı gördüğünü söylemişti.

Sienna Miller hamileliğini aylarca saklamış, geçen yaz karnı burnunda ortaya çıkmıştı... Güzel yıldız ikinci kızına ocak ayında kavuştu

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Bu yüzden yumurtalarını donduran Sienna Miller en sonunda birlikte çocuk yapmak isteyebileceği erkeği bulduğuna inanınca yeniden hamile kalmaya ikna olmuştu. Güzel yıldız aralarında yaş farkı olmasına rağmen Oli Green’le çok mutlu olduğunu söylüyor. Sienna Miller kızını meraklı gözlerden uzakta büyüttü ve bebekliğinden sonra, birkaç sene öncesine kadar yüzünü göstermedi

KIZINI MERAKLI GÖZLERDEN SAKLAYARAK BÜYÜTTÜ

Cannes’da kırmızı halıya kızıyla çıkan Sienna Miller onu meraklı gözlerden uzakta tutarak büyütmüştü. Annesinin ön tarafında kocaman bir kurdele olan, uçuk pembe bir elbise giydirdiği Marlowe saçlarını açık bırakmış, ayağına da yaşına uygun tatlı babetler giymişti.

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KIRMIZI HALIDA İLK POZ

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken küçük kızı görenler ünlü oyuncu ve kızı için anne kız değil anne kardeş gibiler yorumunu yaptılar. Marlowe böylece ilk kez kırmızı halıda annesiyle birlikte boy göstermiş oldu.

Ünlü oyuncu bebekliğinden sonra kızının yüzünü ilk kez Temmuz 2020'de Vogue için hazırlanan bir röportaj ve çekimde göstermişti.