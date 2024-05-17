Kalbi uğradığı ihanetin acısıyla yanıyor ama kocasının elini bırakamıyor… 'Sen onunla evlenince nelerden vazgeçtin...'

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Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary tahta çıkıp taçlarını takalı daha dört ay oldu. Ülkenin çiçeği burnunda hükümdarı ve eşi o zamandan beridir kral ve kraliçe olarak sürekli resmi görevlerini yerine getiriyor, gezilere gidiyor ve sürekli basının karşısına çıkıyorlar. Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary Norveç'e resmi ziyaretlerinde adeta gövde gösterisi yaptılar

EL ELE VERDİKLERİ FOTOĞRAFLAR ACI BİR SIRRI SAKLIYOR

Yakışıklı kral ve güzeller güzeli kraliçe bir yandan da şıklıkları ve aralarındaki uyumla dikkat çekiyor. Norveç’e ziyarette bulunan çift Oslo gezileri sırasında peşlerine takılan fotoğrafçılara bol bol poz verdiler.

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Karı koca giyim kuşamlarıyla adeta birer Hollywood yıldızını andırıyorlardı. Gezi boyunca boıl bol sohbet eden çift sürekli el ele kol kolaydı. Hatta Kral Frederik’in sık sık elini karısı Kraliçe Mary’nin omzuna, beline koydu, onu kendine çekti.





“KRAL VE KRALİÇENİN ROMANTİK GEZİSİ” DEDİLER AMA…

Kral ve kraliçenin bu fotoğrafları manşetlere taşınınca basın da “Kral ve Kraliçenin romantik gezisi” tarzı başlıklar attı. Ancak ikilinin basının karşısında verdiği bu görüntülerin ardında dedikodular, sırlar ve kalp kırıklıkları gizli…

Sadece Avrupa’nın değil dünyanın en çok tahtta kalan hükümdarlarından Kraliçe Margrethe, ilerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını öne sürerek ani bir kararla tahttan çekilmiş, herkesi şaşkına çeviren bu haberle birlikte en büyük oğlu ve tahtın da ilk sıradaki varisi olan oğlu Frederik Danimarka Kralı olarak tacını takmıştı. Frederik ve Mary'nin verdiği bu romantik pozlar aslında gerçekleri pek de yansıtmıyor

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20. EVLİLİK YILDÖNÜMÜNE İHANETİN GÖLGESİ DÜŞTÜ

Yakışıklı kral prenslik yılları boyunca hep çapkınlığıyla nam salmış, hızlı gece hayatı sayesinde de ona “parti prensi” lakabı takılmıştı. Prens Frederik 2000 yılında Sydney Olimpiyatları için ülkedeyken Avustralyalı olan Mary ile tanışmış, çift birkaç yıl içinde evlenmişti.

Mary böylece hem kıta dışından hem de soylu bir aileden gelmeyen, ilk halktan prenses olarak Frederik’in yanında yerini aldı. 55 yaşındaki Frederik ve 52 yaşındaki Mary birkaç gün önce 20. Evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı. Çift daha birkaç gün önce 20. evlilik yıldönümlerini kutladı ancak aslında üzerilerinde bu evliliği temelinden sarsan ihanetin gölgesiyle yaşamaya devam ediyorlar

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“SEN ONUNLA EVLENİNCE NELERDEN VAZGEÇTİN”

Çift bu özel günü özel bir şekilde kutlamak yerine Norveç Kralı V. Harald’ın onurlarına verdikleri yemeğe katılmıştı. Kral Harald bu yemek sırasında Kraliçe Mary’yi sözleriyle onurlandırdı ve onu bolca övdü.

Kral Harald Mary’ye “Sevgili Mary, gidip bu sportif Danimarkalıya aşık olduğunda büyük bir görev üstlendin. Güvenli ve tanıdık olan pek çok şeyden vazgeçtin. Danimarka'yı ve Danimarkalıları kendi kalp ve gönül ülken yaptın. Sevgili Kraliçemiz Margrethe için de büyük bir destek olduğunuzu biliyorum” diye seslendi. Mary, kocasının kral kendisinin de kraliçe olmasıyla birlikte mutsuz evliliğinin içine hapsolmuş oldu

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ÇAPKIN KRALIN İHANETİ BELGELENDİ!

Norveç kralı Mary’ye seslenirken üstlendiği büyük görevi vurgulaması manidardı çünkü uzun yıllar Danimarka tahtında oturan Kraliçe Margrethe’in tahttan bir anda vazgeçmesinin altında yatan sebebi herkes biliyordu ya da deyim yerindeyse dedikoduları sağır sultan bile duymuştu.

Kral Frederik, yani o zamanın Prens Frederik’i karısı Mary’ye ihanet etmiş, onu Meksikalı sosyetik güzel Genoveva Casanova’yla aldatmıştı. Bu ihanet sadece bir söylenti olarak kalmadı. Parti prensi Frederik yasak aşkıyla birlikte yaptığı İspanya kaçamağı sırasında objektiflere de yakalandı ve durumu inkar etme şansını da böylece kaybetti.





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ANNESİ OĞLUNA KIYAMADI, ONU KURTARMAK İÇİN TAHTINA VEDA ETTİ

Bu durum elbette resmi kaynaklarda yer almadı. Ancak tahtın varisi olan oğlunun adının karıştığı bu ihanet skandalını bir an önce kapatmak ve dikkatleri dağıtmak isteyen Margrethe tahtından vazgeçti. Böylece de oğlu Frederik’i bir anda kral yapmış oldu.

Kraliçenin bu hamlesi ihanet acısıyla sarsılan Mary’nin bu durumu öğrenince ani bir karar alıp kocasından boşanmasını engellemek içindi. Mary kraliçelik tacını taktıktan sonra sadakatsiz koçasından boşanmasının önü tıkanmış olacaktı. Eski kraliçe Margrethe’in oğlunu kurtarma planı işe yaradı...

KRALİÇE KAYINVALİDENİN PLANI TIKIR TIKIR İŞLEDİ…

Ve kraliyet de ihanet yüzünden gerçekleşen bu boşanmanın yaratacağı skandaldan ve utançtan kolayca sıyrılacaktı. Margrethe’in planı tam da istediği gibi işledi. Frederik ve Mary kral ve kraliçe olarak taçlarını taktılar ve yan yana duran tahtlarına oturmuş oldular…

Şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Kraliçe Mary de uğradığı ihanetin acısını kalbine gömdü. Tacını taktıktan sonra bırakın kocasından ayrılmayı ağzını açıp bu konuda tek söz bile edemedi, edemeyecek de. Ona düşen artık sevgi değil sadece kırgınlık ve kızgınlık hissettiği kral kocasına aşıkmış gibi rol yapıp elini tutarak gezmek oldu…