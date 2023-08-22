Ünlü model kendisinden 16 yaş küçük kocası hakkında konuştu: Siz sormadıkça aklıma bile gelmiyor

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YAŞ FARKI DENİNCE İLK OLARAK AKILLARA O GELİYOR

Öte yandan yaşça büyük tarafın erkekler olması daha normal karşılanıyor. Çiftlerin yaşça büyük olanı kadın olduğu zamansa bu durum daha çok sorgulanıyor ve uzun süre gündemde kalıyor. Son zamanlarda bu konuda en çok dikkat çeken ilişkilerden biri de dünyanın en ünlü süper modellerinden birininki.

Heidi Klum ve Tom Kaulitz aşklarını Cannes Film Festivali'nde ilan etmişti

Uzun yıllar podyumlarda fırtına gibi esen, Victoria’s Secret meleği olmayı başaran ilk Alman isim Heidi Klum, haziran ayında 50. yaş gününü kutlamıştı. Klum, ilerleyen yaşına rağmen hâlâ mevcut modelleri kıskandıracak bir fiziğe sahip. Bir yandan televizyon yıldızı olarak kariyerini sürdüren bir yandan da özel kampanyalar ve reklam anlaşmaları sayesinde modelliğe devam eden yıldız ismin emekli olmaya niyeti yok gibi.

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Ünlü çift 5 seneden fazladır büyük bir aşk yaşıyor

2018'DEN BERİ BÜYÜK BİR AŞK YAŞIYORLAR

Heidi Klum 2018’den beri ünlü müzik grubu Tokio Hotel’in gitaristi Tom Kaulitz’le büyük bir aşk yaşıyor. Gerek sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar gerekse o yıl Cannes Film Festivali’ne el ele katılarak ilişkilerini ilan eden çift Aralık 2018’de nişanlandı. Şubat 2019’da gizli bir törenle evlenen Heidi Klum ve Tom Kaulitz, ağustos ayında da İtalya’da demirlemiş bir yatta aileleri ve yakınlarının katıldığı bir düğün töreni yaptılar.

Ve ilişkilerinin başından beri hep aynı soruyla karşılaşmaya devam ediyorlar… Heidi Klum, büyük bir aşkla sevdiği kocasından tam 16 yaş büyük. Bu yaş farkı da hem herkesin dikkatini çekiyor hem de özellikle ünlü modele sürekli bu konuyla ilgili soru sorulmasına yol açıyor. Özel hayatını ve eşiyle olan mutluluğunu sosyal medyadan çekinmeden paylaşmasıyla bilinen Heidi Klum, bu kez de bu yaş farkı mevzusuyla gündemde. 33 yaşındaki Kaulitz, süper model karısının yaşı hakkında yorum yapmıyor; bunun yerine ona olan aşkını verdiği pozlarla dünyaya ilan ediyor

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"KOCANIN SENDEN 16 YAŞ KÜÇÜK OLMASI UMURUNDA DEĞİL Mİ?"

50 yaşındaki süper model, Instagram’ın hikayeler bölümü aracılığıyla düzenlediği doğaçlama bir soru-cevap oturumunda 33 yaşındaki Kaulitz'den yaşça büyük olmasına değindi. İsmini vermek istemeyen bir hayranı Heidi Klum’a "Tom'un annesiyle aynı yaşta olduğunuzu hissetmiyor musunuz ya da yaşın gerçekten önemli olmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Klum ise hayranlarına yaşın kendisi ve kocası için sadece bir sayı olduğunu ve ilişkilerini hiç etkilemediğini açıkladı.

Klum soruya basitçe "Dürüst olmak gerekirse sadece insanlar bana bunu hatırlattığında böyle hissediyorum" diye cevap verdi. Haziran ayında 50. yaş gününü gösterişli bir partiyle kutlayan "America's Got Talent" sunucusu Klum, Tokio Hotel rock'çısıyla arasındaki yaş farkından nadiren bahsetse de 2018 yılında InStyle'a verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Klum ve Kaulitz yaz başından beri Akdeniz sahillerinde bitmeyen bir tatil yapıyor

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KİMSE HATIRLATMAZSA O DA HATIRLAMIYOR...

O sırada 45 yaşında olan Klum dergiye verdiği demeçte, "Son zamanlarda yaşım benden başka insanlar tarafından daha fazla hatırlatılıyor," dedi. "Erkek arkadaşım benden çok daha genç ve birçok insan bunu sorguluyor ve soruyor". Klum sözlerine şöyle devam etti: "Yaşın yüzüme vurulduğu ve buna bir cevap vermem gerektiği tek zaman gerçekten de bu."

Heidi Klum, kocasının kendisinden 16 yaş küçük olmasını umursamıyor: Ünlü model bunu sadece konu yüzüne vurulursa aklına getiriyor

Klum o zamanlarda bile, başkaları tarafından konu açılmadığı sürece yaşları hakkında düşünmediğini söylüyordu. "Biri bunu söylemezse yaş konusunu pek fazla düşünmüyorum," diyordu Heidi Klum. Ve önemli bir konunun altını çiziyordu: "İnsanların ne düşündüğü hakkında çok fazla endişelenmeden mutlu bir hayat yaşamalısınız çünkü endişelenmek size sadece daha fazla kırışıklık verir ve böylece de daha yaşlı görünürsünüz."

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HER AN SARMAŞ DOLAŞ AŞK POZLARI VERİYORLAR

Kendisinden çok daha yaşlı bir kadınla evli olmak Tom Kaulitz'i de rahatsız etmiyor olacak ki, eski Victoria's Secret meleğiyle sürekli el ele görülüyor. İkili, sürekli olarak birlikte cilveli fotoğraflar paylaştıkları ve oldukça düzenli olarak toplum içinde birbirleriyle sarılıp öpüşme eğiliminde oldukları için birbirlerine karşı hissettikleri tutku zaten açıkça belli oluyor. 33 yaşındaki ünlü müzisyen Kaulitz de bu yaş meselesi konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor.

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Alman rock’çı bu yaş mevzusu hakkında konuşmak yerine Heidi Klum’a olan aşkını her fırsatta dile getiriyor ve onunla birlikte verdiği pozlarla ortaya koyuyor. Tom Kaulitz, Heidi Klum’un üçüncü kocası. Klum daha önce 1997-2002 yılları arasında Ric Pipino ile, 2005-2014 yılları arasında ise bir başka ünlü müzisyen Seal ile evliydi. Çiftin 17 yaşında Henry, 17, 16 yaşında Johan ve 13 yaşında Lou adında üç oğlu var.

Klum’un ayrıca eski sevgilisi, ünlü iş insanı Flavio Briatore'den de 19 yaşında Leni adında bir kızı var. Ancak Leni, annesinin eski eşi Seal tarafından büyütüldü ve annesinin soyadı olan Klum’u kullanıyor ve o da 17 yaşından beri modellik yapıyor. Tom Kaulitz de 2015'ten 2018'e kadar Ria Sommerfeld ile evliydi, ancak çiftin çocukları olmadı.