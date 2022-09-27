Ünlü isim güzel haberi duyurdu: Sakın 'ben evlenmem' demeyin!

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Oyuncu Meriç Özkaya uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Asude Atik ile nikah masasına oturdu.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Bayram' karakteriyle yıldızı parlayan Meriç Özkaya evlendi. Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Düğünden özel anları yayınlayan Özkaya paylaşımının altına şu notu düştü: "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler"

Meriç Özkaya'nın paylaşımına ünlü dostları yorumda bulunup iyi dileklerini ilettiler.

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Gizemli sevgili

Fadik Sevin Atasoy ilk kez geçen hafta birlikte görüntülendiği sevgilisiyle önceki gün de Nişantaşı’ndaydı. Daha önce soruları elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak yanıtsız bırakan oyuncu yine konuşmadı. (Sayit DURMAZ)

Sosyalleşme günü

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Seversin”in yıldızı İlayda Alişan, önceki akşam Cihangir 21 adlı mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Genç oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bugün sosyalleşme günüm. İnanın çok çalışıyorum, bu tempoya küçük bir ara verdim” dedi. (Sayit DURMAZ)

1984’te MFÖ

Özkan Uğur, Instagram sayfasında nostaljik bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner’le 1984 yılında çektirdikleri bu kareyi yayınladı. Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

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Hem sevgili hem arkadaş

Ecem Çırpan, bir süredir beraber olduğu Lider Şahin’e olan aşkını bu fotoğrafı paylaşarak dile getirdi. Ünlü manken sevgilisine “En iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim” diye yazdı. Şahin de “Sen, benim her şeyim” mesajıyla yanıt verdi.

Sabah rutini

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Her sabah düzenli olarak spor yapan çift, tempolu yürüyüşün ardından evlerine döndü. (Deniz BOY)

Hafta sonu keyfi

Cem Yılmaz hafta sonunu oğlu Kemal’le geçirdi. Baba-oğul önceki gün Levent’te objektife takıldı. Evinin önüne park ettiği arabasından inen, ardından arka kapıyı açarak oğlunu indiren Yılmaz, onunla birlikte evine girdi. (Deniz BOY)

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Daha temiz bir dünya için

Yasemin Allen geçtiğimiz pazar günü atık toplama etkinliğine katıldı. Ünlü oyuncu, 30 kişiyle birlikte Rumeli Feneri Kalesi’nin hemen yanında bulunan koyda çöp topladı. Sadece yarım saatlik bir sürede 101 kilo atık toplandı.

