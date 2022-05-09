Ünlü iş insanı 120'den 185 kiloya çıkınca midesinin yüzde 90’ını aldırdı!

Haberin Devamı

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal’ın damadı, aldığı kilolardan kurtulmak için bıçak altına yattı.



Haberin Devamı

Ahu-Ünal Aysal çiftin kızları Ala Aysal ile evli olan iki çocuk babası Cem Şirin , 120 kilo girdiği kapanmadan 185 kiloyla çıkınca çözüm aramaya başladı. Yaptığı diyetlerde başarısız olan Cem Bey çözümü mide ameliyatında buldu.Hem kayınpederi hem de patronu olan Ünal Aysal ile ticari hayatına son veren Cem Şirin, şirket kurmuş ve Ünal Aysal ile yollarını ayırmıştı. İş hayatında umduğunu bulamayan Şirin, kayınpederi Ünal Aysal’ın şirketi Unit Group’a geri dönmüştü.Aşırı kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve yürümekte bile zorluk çekmeye başlayan Cem Şirin, geçtiğimiz günlerde olduğu mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulmayı hedefliyor. Şimdilerde evinde dinlenen Şirin, ilk etapta korona öncesindeki kilosu 120’ye, daha sonra da 90 kiloya inmeyi hedefliyor.

Yeni yaşını Paris’te kutladı

İş ve siyaset dünyasının ünlü ismi Cavit Çağlar, yeni yaşını eşi Nursel Hanım ve çocuklarıyla beraber Paris’te kutladı.



Bayram tatili vesilesiyle Paris’e giden Çağlar’ı, oğlu Mustafa Çağlar ve gelini Başak Çağlar ile kızı Yasemin Çağlar da yalnız bırakmadı. Yakın dostlarının da katılımıyla organize edilen yemekle hem bayramı hem de yeni yaşını kutlayan Cavit Çağlar’ın 76 yaşına girdiği öğrenildi.

Wanders tasarımları Türkiye’de

BMS Design Center, Marcel Wanders Studio imzalı tasarım ürünlerinden bir seçkiyi Türkiye’de sunmaya başladı. Hollanda merkezli Marcel Wanders Studio bünyesinde Marcel Wanders ve Gabriele Chiave tarafından yaratılan tasarımlar, uzun zamandan beri tasarım tutkunlarının radarında.



Haberin Devamı

Koleksiyonerlerin ilgisini çeken tasarım mobilyaları, markanın Nispetiye’deki mağazasında deneyimleyebilirsiniz.

Restoran açtılar

Amerika’nın emlak kralı Michael Shvo ile evlenerek New York’a yerleşen Seren Shvo, sık sık eşinin yatırımlarıyla ilgili paylaşım yapıyor.



Shvo, önceki gün de Manhattan’da yeni bir restoran açtıklarını açıkladı. Amerika’nın ünlü şeflerinden Daniel Boulud’un La Gratin isimli yeni restoranına yatırım yapan çift, açılışta dostlarını ağırladı. Restoran, ilk günden New York gastronomi dünyasında adından söz ettirmeye başladı.