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DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

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Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti
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Ekranın en ünlü dizilerinden biri Avangers'ın yanı sıra  Game of Thrones ve James Bond serisinde aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg (82) hayatını kaybetti.

Dame unvanı taşıyan ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg, 20 Temmuz 1938'te Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır.

Tam adı Enid Diana Elizabeth Rigg olan oyuncu iki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi.

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

İlk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuğa başladı. 1959'da İngiltere'nin prestjili tiyatro topluluğu Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı.

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Avengers adlı dizi 70'li yıllarda ülkemizde Tatlı Sert adıyla Türkiye'de TV ekranlarında gösterilmişti.

Uzun soluklu dizi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. 

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

Diana Rigg, 1969 tarihli James Bond On Her Majestys Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde George Lazanby ile birlikte kamera karşısına geçmişti. 

Ünlü İngiliz oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti


Rigg, 1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.

 Diana Rigg ilk evliliğini 1973'te Menachem Gueffen ile yaptı. Bu evlilik, 1976'da sona erdi. İkinci evliliğini ise 1982'de Archie Stirling ile yaptı. Bu evlilikten Rachael Stirling adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. Fakat evlilik 1990'da sona erdi. Diana Rigg'in tek çocuğu Rachael Stirling de meslek olarak oyunculuğu seçti. 

 

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