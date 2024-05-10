Ünlü çiftten güzel haber geldi… Bebek göründü!

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Kimi zaman gençlikleri, kimi zaman da ikisinin de ayrı ayrı sahip olduğu büyük şöhret ve geçmişleri bu evliliğin yürümeyeceğine işaret sayıldı. Onlarsa bu konularda pek söz söylemeyip aşklarını yaşamayı tercih ettiler.
HAYRANLARI YILLARDIR BU HABERİ BEKLİYORDU
Herkesin uzunca bir süredir beklediği haberse dün akşam geldi. Üstelik bu haberi evlilik yeminlerini yeniledikleri, kendi aralarındaki çok özel ve romantik törenle birlikte geldi.
Justin ve Hailey Bieber’ın ilk bebeklerini bekledikleri ünlü modelin büyümüş karnıyla verdiği pozlarla birlikte ortaya çıktı! Hayranlarının yıllardır beklediği haberi veren çift bunu oldukça romantik bir şekilde yaptılar.
BEBEK HABERİNİ EVLİLİK YEMİNLERİNİ YENİLERKEN VERDİLER
Ünlü çift Hawaii'de evlilik yeminlerini yeniledikten sonra o anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştılar. Justin Bieber yine başında şapkası, spor giysileriyle bu iki kişilik törene gelmişti.
Hailey Bieber ise Yves Saint Laurent tasarımı zarif dantel bir gelinlik giymiş, gerçekten de ikinci kez gelin olmuştu.
Çiftin hem profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş pozları vardı hem de Justin Bieber karısının büyümüş karnını tutup kendisine aşkla bakarken fotoğraflarını çekmişti.
BEBEK YAZ SONU GELİYOR!
Hailey Bieber’ın karnının ne kadar büyümüş olduğuna bakılırsa çiftin bebeklerinin yaz sonuna doğru doğabileceği söylendi.
30 yaşındaki Justin ve 27 yaşındaki Hailey Bieber evlendiklerinden beri sık sık hamilelik söylentileriyle gündeme gelmişlerdi.
Çiftin verdikleri fotoğraflar, sosyal medyaya düşen videoları hayranları tarafından sürekli didik didik edildi, Hailey elini yanlışlıkla karnının üzerinden bile geçirse hamile olduğu iddia edildi.
EN SONUNDA İSYAN ETTİ… NEREDEYSE HER GÜN HAMİLE OLDUĞU HABERİ ÇIKIYORDU
Bir dönem Hailey Bieber bu haberlerin her gün magazin sayfalarına taşınmasına isyan etmiş “Bir insan nasıl her gün hamile kalır, yeter!” diyerek rahat bırakılmak istediğini söylemişti.
Hatta Instagram hesabından paylaşım da yapan ünlü model en sonunda “Hamile değilim, beni rahat bırakın” yazmak zorunda kalmıştı.
“ANNE OLMAKTAN KORKUYORUM” DEMİŞTİ
Hailey Bieber bunun ardından verdiği bir röportajda aslında anneliği çok arzu ettiğini ancak kocasının ve kendisinin ünü yüzünden çocuk sahibi olmanın ve onu sağlıklı bir şekilde büyütmenin zorlaşacağından korktuğunu itiraf etmişti.
Ünlü model o günlerde birkaç yıl içinde bebek denemelerine başlayacaklarının işaretini de vermişti. Henüz çok genç olduğunu ve annelik için biraz daha beklemek istediğini söyleyen Hailey Bieber için bu bekleyiş nihayet bitmiş oldu…
“ÇOCUK KARARI KARIMA AİTTİR”
Karısına olan aşkını dilinden hiç düşürmeyen Justin Bieber da baba olmak istediği konusunda açık sözlüydü. Ünlü şarkıcı karısının öncelikle başarmak istediği hedefleri olduğunu, annelik kararının tamamen ona ait olduğunu ve kendisinin de bunu sabırla bekleyeceğini söylemişti.
Jusitn Bieber ve Hailey Baldwin ilk olarak 2016’da bir araya gelmiş, bir dargın bir barışık aşklarını sürpriz bir şekilde 2018’de nikah masasına taşımışlardı. 2018’de belediye binasında evlenen çift ertesi yıl da düğün yapmıştı.