Ünlü çiftten güzel haber geldi… Bebek göründü!

Haberin Devamı

Kimi zaman gençlikleri, kimi zaman da ikisinin de ayrı ayrı sahip olduğu büyük şöhret ve geçmişleri bu evliliğin yürümeyeceğine işaret sayıldı. Onlarsa bu konularda pek söz söylemeyip aşklarını yaşamayı tercih ettiler.

HAYRANLARI YILLARDIR BU HABERİ BEKLİYORDU

Herkesin uzunca bir süredir beklediği haberse dün akşam geldi. Üstelik bu haberi evlilik yeminlerini yeniledikleri, kendi aralarındaki çok özel ve romantik törenle birlikte geldi.

Justin ve Hailey Bieber evlilik yeminlerini yenilemek için Hawaii'ye gittiler

Justin ve Hailey Bieber’ın ilk bebeklerini bekledikleri ünlü modelin büyümüş karnıyla verdiği pozlarla birlikte ortaya çıktı! Hayranlarının yıllardır beklediği haberi veren çift bunu oldukça romantik bir şekilde yaptılar.

Haberin Devamı

BEBEK HABERİNİ EVLİLİK YEMİNLERİNİ YENİLERKEN VERDİLER

Ünlü çift Hawaii'de evlilik yeminlerini yeniledikten sonra o anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştılar. Justin Bieber yine başında şapkası, spor giysileriyle bu iki kişilik törene gelmişti.

Ünlü çift bu özel anların fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaştı... Ancak hayaranları için bir de sürprizleri vardı

Hailey Bieber ise Yves Saint Laurent tasarımı zarif dantel bir gelinlik giymiş, gerçekten de ikinci kez gelin olmuştu.

Çiftin hem profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş pozları vardı hem de Justin Bieber karısının büyümüş karnını tutup kendisine aşkla bakarken fotoğraflarını çekmişti.

BEBEK YAZ SONU GELİYOR!

Hailey Bieber’ın karnının ne kadar büyümüş olduğuna bakılırsa çiftin bebeklerinin yaz sonuna doğru doğabileceği söylendi.

Yıllardır hakkında hamile olduğu söylentileri çıkan Hailey Bieber en sonunda bebek beklediği müjdesini bu fotoğraflarla hayranlarına duyurmuş oldu

Haberin Devamı

30 yaşındaki Justin ve 27 yaşındaki Hailey Bieber evlendiklerinden beri sık sık hamilelik söylentileriyle gündeme gelmişlerdi.

Gözden Kaçmasın Hayranları artık çocuk müjdesi bekliyor: Ünlü çift dostlarının bebeğiyle ısınma turu atıyor Haberi görüntüle

Çiftin verdikleri fotoğraflar, sosyal medyaya düşen videoları hayranları tarafından sürekli didik didik edildi, Hailey elini yanlışlıkla karnının üzerinden bile geçirse hamile olduğu iddia edildi. Hailey Bieber dantel gelinliği içinde kocası Justin'e böyle poz verdi

EN SONUNDA İSYAN ETTİ… NEREDEYSE HER GÜN HAMİLE OLDUĞU HABERİ ÇIKIYORDU

Bir dönem Hailey Bieber bu haberlerin her gün magazin sayfalarına taşınmasına isyan etmiş “Bir insan nasıl her gün hamile kalır, yeter!” diyerek rahat bırakılmak istediğini söylemişti.

Haberin Devamı

Hatta Instagram hesabından paylaşım da yapan ünlü model en sonunda “Hamile değilim, beni rahat bırakın” yazmak zorunda kalmıştı.





“ANNE OLMAKTAN KORKUYORUM” DEMİŞTİ

Hailey Bieber bunun ardından verdiği bir röportajda aslında anneliği çok arzu ettiğini ancak kocasının ve kendisinin ünü yüzünden çocuk sahibi olmanın ve onu sağlıklı bir şekilde büyütmenin zorlaşacağından korktuğunu itiraf etmişti.

Ünlü model o günlerde birkaç yıl içinde bebek denemelerine başlayacaklarının işaretini de vermişti. Henüz çok genç olduğunu ve annelik için biraz daha beklemek istediğini söyleyen Hailey Bieber için bu bekleyiş nihayet bitmiş oldu… Hailey Bieber anneliği çok arzuladığını ancak korktuğunu, Justin Bieber da bu konudaki kararların tamamen karısına ait olduğu söylemişti

Haberin Devamı

“ÇOCUK KARARI KARIMA AİTTİR”

Karısına olan aşkını dilinden hiç düşürmeyen Justin Bieber da baba olmak istediği konusunda açık sözlüydü. Ünlü şarkıcı karısının öncelikle başarmak istediği hedefleri olduğunu, annelik kararının tamamen ona ait olduğunu ve kendisinin de bunu sabırla bekleyeceğini söylemişti.

Gözden Kaçmasın Ünlü çiftten boşanma söylentilerine fotoğraflı yanıt: Biz çok mutluyuz bakın Haberi görüntüle

Jusitn Bieber ve Hailey Baldwin ilk olarak 2016’da bir araya gelmiş, bir dargın bir barışık aşklarını sürpriz bir şekilde 2018’de nikah masasına taşımışlardı. 2018’de belediye binasında evlenen çift ertesi yıl da düğün yapmıştı.