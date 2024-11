Ünlü çiftin kızı annesinin yolunda yıldızlığa ilerliyor… Milyonluk şirketi bile hazır… Ama eleştiren de çok: Tüm bunlar için biraz erken değil mi!

Haberin Devamı

David ve Victoria Beckham çiftinin en küçük çocukları olan tek kızları Harper Beckham onların izinden emin adımlarla yürürken dünyanın adından en çok söz ettiren ünlü çocuklarından biri haline geldi.

Geçtiğimiz akşam annesi Victoria’yla birlikte Harper's Bazaar Ödülleri törenine katılan Harper Beckham, modacı annesinin kreasyonundan özel olarak seçtiği elbisesiyle büyük ilgi çekmişti.





GİYİNİP KUŞANIP ANNESİYLE ÖDÜL TÖRENİNE GİTMİŞTİ

Annesi için güzel de bir konuşma yapan Harper “Çok gerginim. Yarın okul var, umarım burada olmam başıma bela olmaz” diye itiraf ettikten sonra Victoria Beckham’ı her zaman örnek aldığını söyleyerek “Sıfırdan inanılmaz bir iş kurdu ve bana çok çalışmanın değerini gösterdi. Ama her şeyden önce bana her zaman nazik olmayı öğretti ve yapacak milyonlarca işi olmasına rağmen okulumla ilgili hiçbir şeyi kaçırmaz” dedi.

Harper Beckham paylaştığı makyaj videosunda onun ürünlerini kullandı yani aslında bir nevi reklam yaptı

Haberin Devamı

Daha 13 yaşında olduğu için henüz sosyal medya hesabı olmayan Harper Beckham anne ve babasının Instagram ve TikTok videolarında sık sık artık sayısı iyice artan hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

ANNESİ MAKYAJ YAPTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Victoria Beckham dün akşamki törene hazırlanan kızının makyaj yaptığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin evden makyajlı çıkmasını yasaklamasına rağmen 13 yaşındaki Harper, Victoria Beckham marka 30 sterlinlik şeffaf dudak parlatıcısını sürmeden önce doğal renkte, yine annesinin piyasaya sürdüğü 26 sterlinlik dudak kalemini de ustaca kullandı. Victoria Beckham da sık sık makyaj sırlarını verdiği videolar paylaşıyor... Hatta estetik iddialarını bu şekilde yalanlayıp görüntüsünü sadece iyi makyaja bağlıyor

Haberin Devamı

NORMALDE MAKYAJ YAPMASI YASAK

50 yaşındaki ünlü tasarımcı daha önce Harper'ın makyaj konusunda çok yetenekli olmasına rağmen makyaj yaparak evden çıkmasının yasaklandığını açıklamıştı. Kızının uzunca bir süredir kontür yapabildiğini itiraf eden Victoria Beckham Harper’ın da kendisi gibi makyaj tutkusu olduğunu itiraf etti.

Victoria, kendi adını taşıyan kadın giyim markasının başarısının ardından, 2019 yılında kendi güzellik serisi Victoria Beckham Beauty'yi piyasaya sürdü. Annesinin ürünlerinden bazılarını deneyen Harper, şirket için araştırma ve iş gezilerinde annesine bile katıldı.

Beckham çifti kızları için şimdiden bir şirket kurmuşlar ve onun geleceği için yatırım yapıyorlar

Haberin Devamı

Anne kız ikisi de kozmetiğe çok düşkün oldukları için alışverişe de birlikte çıkmayı çok seviyorlar.

ŞİMDİDEN ÜNÜ ANNE BABASINI AŞIYOR

Gösteri dünyasının ünlü yüzlerinin çocuklarının sahip oldukları güçlü soyadlarıyla kariyer basamaklarını tırmanmaları epeydir büyük eleştirilerin hedefinde. Bu çocuklara “nepo bebek” deniyor. Nepo kısaltması da nepotizm yani “kayırmacılık” kelimesinden geliyor.

Küçük Harper anne ve babası sayesinde şimdiden gösteri dünyasının en güçlü isimleriyle bir araya geliyor

Harper Beckham da daha yaşı küçük olsa da bu nepo bebeklerden biri. Elde ettiği ün bir yana David ve Victoria Beckham’ın kızlarına şimdiden bir şirket kurduğu, Harper’ın bu şirket sayesinde büyüdüğünde hiç çaba harcamadan kariyerine adım atacağı geçenlerde ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

MİLYONLUK ŞİRKETİ ÇOKTAN HAZIRMIŞ

Şirket şimdilik kağıt üzerinde görünse de Harper Beckham’ın şimdiden elde ettiği üne bakarak ileride bunu kat kat artıracağını adı gibi bilen büyük şirketler şimdiden yatırım yapmaya başladı. Şimdi kurulan bu şirketin değeri daha faaliyete geçmeden milyonlarla anılmaya başladı.

Söylentilere göre David Beckham da üzerine titrediği tek kızının şimdiden bu noktaya gelmesinden biraz rahatsızlık duyuyormuş

Anne babasıyla sürekli davetlere katılan, buralarda yaşına uygun olsa da gece elbiseleri giyen ve en sonunda makyaj videoları da paylaşılmaya başlayan Harper Beckham eleştirilerin de odağında.

Haberin Devamı

ELEŞTİRİLER DURMUYOR: BU ÇOCUK DAHA 13 YAŞINDA!

13 yaşındaki genç kızın yaşına uygun olmayan şekilde giyinip süslendiğini, binlerce sterlinlik çantalarla dolaştığını ve bunların ona ileride zarar vereceğini söyleyen çok. Bu yüzden de anne Victoria Beckham kızını spot ışıklarından ve sosyal medyadan uzak tutması konusunda hayranlarından sürekli uyarılar alıyor.

Victoria Beckham kızının giyim kuşamı, yayınlanan makyaj videosu ve adının küçük yaşta bu kadar öne çıkarılması konusunda eleştirilerin odağında

Görünen o ki bu makyaj videoları da aynı şekilde ünlü yıldızın başını epey ağrıtacağa benziyor…