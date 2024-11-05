Hem işte hem aşkta kazandılar… 25 yılda adeta bir imparatorluk kurdular… Sıra küçük kızlarına geldi: Milyonluk şirketi şimdiden hazır!

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Hatta uzun yıllara dayanan kariyerleri ve bu büyük aşklar birlikte elde ettikleri tüm birlikteliği ve güveni de sürekli akıllı yatırımlarla değerlendirip servetlerine her geçen gün servet katıyorlar.

KARI KOCA İKİ KİŞİLİK DEV BİR İMPARATORLUK KURDULAR

David Beckham futbolculuk kariyerinden kazandığı servetle artık futbol takımı sahibi bir patron olmuş durumda. Hatta satın aldığı Inter Miami takımına Messi’yi transfer ederek hem gücünü ve şöhretini hem de servetini perçinledi.

Victoria Beckham ise zaten David Beckham’la evlenmeden önce çoktan bir müzik yıldızı olmuş, Spice Girls grubuyla büyük bir şöhret ve servet elde etmeyi başarmıştı.

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Çocukları doğduktan sonra müzik sahnelerine eda eden Victoria Beckham modacılığa el attı. Yıllar içinde bir stil ikonuna dönüşen yıldız isim artık moda dünyasına kendi markasıyla damgasını vurmuş başarılı ve elbette çok da zengin bir iş kadını.





KENDİLERİ GİBİ TEK KIZLARINI DA YILDIZ YAPACAKLAR

Ünlü çiftin cephesinden gelen haberlere göre kendilerini akıllı yatırımlarla kalkındıran Beckham’lar şimdi de en küçük çocukları, kızları Harper için harekete geçtiler.

Victoria ve David Beckham 'ın, kızları Harper'ı spot ışıklarının altına çıkarmak için milyonlarca sterlinlik gizli bir kariyer hamlesi planladıkları ortaya çıktı.

Harper Beckham zaten bir süre önce moda tasarımcısı annesinin izinden gitmek istediğini ve büyüdüğünde “harika bir marka” yaratmayı umduğunu söylemişti.

KIZLARINA MİLYONLUK ŞİRKET KURMUŞLAR

Görünüşe göre ünlü anne ve babası, yükselen yıldızın gelecekteki kazançlarını yönlendirmek için bir iş kurarak onu parlak kariyerine bir adım daha yaklaştırıyor.

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The Sun gazetesinin haberine göre Victoria, genç kızın tam adı olan Harper Seven Beckham ile eşleşen H7B Limited adlı bir şirket kurdu. Şirkette de şimdilik kendisi ve bir de avukat yönetici olarak görev almaya başladı.

ÜNLÜ MARKALAR ŞİMDİDEN ŞİRKETİN KAPISINI ÇALMAYA BAŞLADI

Bu akıllıca hamle Harper'ı ilerideki başarılı kariyerine hazırlıyor olabilir, zira bir dizi marka şimdiden iş birliği yapmak için şirketin kapısını aşındırmaya başlamış bile.

Çiftin yakın çevresinden kaynaklara göre bu proje şimdiye kadar gizli tutuldu ancak iş dünyası çiftin kızı Harper’ın “pek çok gencin örnek alacağı biri” olarak görüyor ve markalardan da şirkete büyük bir talep var.

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David ve Victoria çiftinin şimdilik ticari konuda acele etmediğini ancak kızlarının potansiyelini gördüklerini ve çarkları yavaş yavaş döndürecekleri söyleniyor.





13 YAŞINDA AMA ŞİMDİDEN ÇOK ÜNLÜ

13 Harper Beckham’ın fotoğrafları ünlü ailesinin sosyal medyasında yoğun bir şekilde yer alsa da, genç kızın şimdilik kendi hesabı yok. Ancak Victoria onu sektöre alıştırmak için daha önce Harper'ın annesinin markasıyla makyaj dersleri çektiği videolar yayınlamıştı.

Tek kızı Harper'ın kendi markasını yaratma hayallerinden memnuniyet duyan Victoria Beckham “Harper Seven annesinin izinden gidiyor ve umutlarını ve hayallerini ortaya koyuyor “demişti.

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EN ÜNLÜLERİ İLK ÇOCUKLARI OLDU

Ünlü çiftin ilk göz ağrıları Brooklyn Beckham, dört çocukları arasında da en çok ünlenen oldu. Zaman zaman modellik de yapan Brooklyn bir yandan güzel yıldız Nicola Peltz’le olan evliliğiyle bir yandan da kendi adını taşıyan yemek programları ve piyasaya sürdüğü soslarla adından söz ettiriyor.

ROMEO DA ŞÖHRET BASAMAKLARINI TIRMANIYOR

Gençliğinde gelecek vaat eden bir futbolcu olan Romeo, 2015 yılında Arsenal tarafından serbest bırakıldıktan sonra futboldan uzaklaştı ve tenis kariyerine yöneldi.

Romeo, ertesi yıl babası David'in takımı Inter Miami'ye katılmadan önce 2020'de futbola geri dönmeyi planladığını açıklamıştı.

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Futbol kariyeri pek parlak olmayan Romeo da moda dünyasına yöneldi. İlk büyük çıkışını henüz 10 yaşındayken Burberry için ilk modellik görevini üstlenmesiyle gerçekleştiren Rome Beckham modellik yapmaya devam ediyor.