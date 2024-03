Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı... 'Bu ilişki biraz fazla hızlı ilerliyor' dedi, evlilik teklifini alınca korkup kaçtı!

Haberin Devamı

Bu merakın ardında ise oyunculuk kariyeri hakkında açık olmasına rağmen özel hayatını hep kalınca bir sis bulutunun kaplaması var.

YILLARDIR AŞK HAYATI HAKKINDA SER VERİP SIR VERMEDİ

Üçüncü ve şimdilik son eşi olan Katie Holmes’dan ayrıldığından beri, Tom Cruise aşk hayatı konusunda ser verip sır vermeyen ünlülerden oldu.

Tom Cruise ilk evliliğini kariyerinin hemen başında ünlü aktris Mimi Rogers ile yapmış, sonra da Nicole Kidman ve Katie Holmes ile evlenip boşanmıştı

O bu konuda bu kadar ketum davranınca da hem dünya çapındaki milyonlarca hayranı hem de magazin basını sürekli olarak 61 yaşındaki usta aktörün hayatında birinin olup olmadığını merak etti, peşine düştü.

Haberin Devamı

2023’ün son ayında ise bu merak nihayet sona erdi ve Tom Cruise’un Londra’da yaşayan sosyetik Rus güzeli Elsina Khayrova'yla bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Usta aktörün adı geçen yıl da Görevimiz Tehlike filmindeki rol arkadaşı Hayley Atwell ve Shakira ile anılmıştı

ARADIĞI AŞKI LONDRA'DA BULDU

Hollywood’da artık kendini rahat hissetmediği ve gözünü Londra’ya dikerek buradan mülk almaya başladığı söylenen Tom Crusie ve Rus güzelin Londra’da verilen bir partide tanıştığı söyleniyordu.

Görevimiz Tehlike'nin yıldızı usta oyuncunun, aralık ayı başında Londra'nın Grosvenor Meydanı'ndaki bir partide Khayrova ile olan ilişkisi açığa çıktı.

İkilinin basının içeri alınmadığı bu özel partide sabaha kadar dans ettikten sonra bir ilişkiye yelken açtığı son aylarda manşetlerden inmedi. Tom Cruise geçen aralık ayından beri Londra sosyetesinden, Elsina Khayrova adında Rus bir güzelle aşk yaşıyordu

Haberin Devamı

GÖNLÜNÜ SOSYETİK RUS GÜZELE KAPTIRMIŞTI

Cruise’un gönlünü kaptırdığı kişi babası eskiden Rusya’nın önde gelen politikacılarından olan, bir dönem modellik yapan ve elmas ticareti yaparak ülkenin en zengin insanlarından biri olan iş adamı Dimitry Tsvetkov’un eski eşi olan 36 yaşındaki Elsina Khayrova'ydı.

Londra’da sürekli gizlice buluşulan, yemek yiyecekleri zaman bulundukları lokanta Cruise tarafından kimseler görmesin diye kapatılan hatta iddialara göre usta aktörün Khayrova’nın iki çocuğuyla birle tanıştığı bu ilişki başladığı hızla aniden bitiverdi. 36 yaşındaki Elsina Khayrova, güçlü bir politikacının kızı ve Rusya'nın en zengin iş adamlarından birinin de eski karısı... Eski bir model olan sosyetik güzelin iki de çocuğu var

Haberin Devamı

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARIYLA BİLE TANIŞTI AMA...

Şubat ayı sonunda ayrılan çiftin sürekli gizli gizli buluşup aşklarını ilerletirken hem de Tom Cruise herkese sevgilim diye tanıştırmaya başladığı Elsina Khayrova'nın iki çocuğuyla da tanışmışken neden bittiği büyük merak konusu olmuştu.

Tom Cruise’un çok etkilendiği ve büyük bir aşka düştüğü Elsina Khayrova'ya ilişkileri daha birkaç ay önce başlamasına rağmen evlenme teklif ettiği ve bu ani tekliften tedirgin olan Rus güzelin çekinip usta aktörden ayrıldığı iddia edildi.

Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes’la üç evlilik yapan Tom Cruise’un Khayrova'da aradığını bulduğunu düşündüğü söylendi. Bu çarpıcı iddiayı dile getiren kaynaklar Cruise'un sosyetik güzele fena halde aşık olduğunu ve aralarındaki ilişkinin sorunsuz ilerlediğini söylüyordu. Tom Cruise'un bu aşka kapılınca biraz fazla acele ettiği ve her şeyi çok ciddileştirdiği iddia edildi... Ancak bu heyecan usta aktöre mutluluk değil ayrılık getirdi

Haberin Devamı

BİRKAÇ AY İÇİNDE GELEN EVLİLİK TEKLİFİ HER ŞEYİN SONU OLMUŞ

Ta ki Cruise aşk ateşine kendini kaptırıp sevgilisine hemen evlenme teklif edene kadar…

"Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlardı. Khayrova adamın geçmişiyle ilgili her şeyi biliyordu ve Cruise da onun hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenmeye bayılıyordu." diyen bu kaynaklara göre Tom Elsina'ya aşıktı ve yıldız oyuncu aşık olduğunda epey hızlı harekete geçen bir erkek…

Cruise’un sevdiği bir kadın bulunca her zaman yaptığı gibi Elsina Khayrova'ya da evlenme teklif ettiği ancak duygularının bu kadar yoğun olmasının ve bu beklenmedik teklifin Rus güzeli korkuttuğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

KENDİ KENDİNE DÜĞÜN PLANLAMAYA BAŞLADI

Tom Cruise’un evlenmek için bu kadar acele etmesini sorgulamaya başlayan ve her şeyin hızlı ilerlemesinden çekinen Elsina Khayrova'nın korktuğu, başta teklife olumlu yaklaşsa da sonradan ilişkiyi sonlandırdığı söylendi.

"Elsina'nın en sevdiği çiçekler ve renkler, en sevdiği yiyecekler hatta gelinliği ve balayı gibi tüm ayrıntıları öğrenip hemen uygulamaya geçmek isteyen ve daha ortada hiçbir şey yokken düğünü planlamaya başlayan Cruise genç sevgilisinin korkusunu iyice arttırdı. Tom Cruise'un hemen evlenmek istemesi hatta bu düğün için planlar yapmaya başlaması anlaşılan daha birkaç yıl önce boşanan Rus güzeli korkutmuş

ŞİMDİ GERİ DÖNSÜN DİYE UĞRAŞIYOR AMA ARTIK ÇOK GEÇ

Bunun üzerine Elsina nişanı atmaya ve ilişkiyi bitirmeye karar vermiş, yıldız oyuncuyu karşısına alıp bunu yapamayacağını anlatmıştı. Rus güzel de gönlünü Cruise’a kaptırmıştı ama bir molaya ihtiyacı olduğunu söylüyordu.

Tom Cruise’un yıllar sonra ilk kez böyle ciddi hislere kapıldıktan sonra Elsina Khayrova'nın fikrini değiştirmesi yüzünden şoke olduğu ve kalbinin çok kırıldığı da gelen iddialar arasında.

Usta aktörün sevgilisinin gönlünü yeniden kazanmaya kararlı olduğu ve ona sürekli çiçekler ve mücevherler gönderdiği ancak Elsina Khayrova'nın sürekli zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek onu geri çevirdiği söyleniyor…

Yakın çevresi sosyetik güzelin fikrini değiştirmesinin çok olası gözükmediğini ve onun için her şeyin bittiğini de ekliyor.