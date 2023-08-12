Ünlü çift korkunç bir aile trajedisi yaşadıklarını söylemişti: Gerçek sonunda ortaya çıktı

Haberin Devamı

Ve elbette bu tür evliliklerde her zaman olduğu gibi ünlü çiftin arasındaki büyük yaş farkı daha sevgili oldukları günlerden beri çok konuşuldu. Daha önce 4 kez evlenen ünlü besteci ve yapımcı David Foster’ın tam 5 tane yetişkin kızı ve onlardan doğan 7 de torunu var. Ünlü ismin kızlarından bazıları şimdiki eşi Katharine McPhee’den yaşça büyük.

David Foster ve Katharine McPhee, evlenmeden önce Mikonos'ta tatile gitmiş, verdikleri bu pozlarla uzun süre gündemde kalmışlardı

5 ÇOCUĞU YEDİ TORUNU VARKEN YENİDEN BABA OLMUŞTU

39 yaşındaki Katharine McPhee ve 73 yaşındaki David Foster ise bu duruma aldırış etmiyor ve 2019’dan beri mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Çiftin oğlu Rennie Şubat 2021’de doğmuştu. Bugüne kadar 5 kız çocuk babası olan David Foster da “Kızlarımı çok seviyorum ama erkek çocuk sahibi olmak başkaymış” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Haberin Devamı

2006’da katılıp ikinci sırada bitirdiği yetenek yarışması American Idol’ın ardından birçok albüm çıkaran ve ünlü bir şarkıcı olan Katharine McPhee, Hollywood’da birkaç filmde de başrol oynadı. Daha sonra tiyatro sahnesinde ve müzikallerde de şansını deneyen Katharine McPhee, Broadway’de sahnelenen büyük prodüksiyonlarda da yer aldı.

5 kızı ve 7 torunu olan David Foster, Katharine McPhee'den önce Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'le evliydi... Foster'ın dördüncü eşi Katharine McPhee, kızlarının biri hariç hepsinden yaşça küçük

"BÜYÜK BİR AİLE TRAJEDİSİ YAŞADIK"

Aslında yolları David Foster daha önceleri American Idol yarışması için jürilik yaparken kesişse de çift 2018’de nişanlandı ve bir yıl sonra da evlendi. Birliktelikleri başladığından beri birlikte sahne alan çift dünyayı gezip konserler vermeye devam ediyor. Bir süredir dünya turnesinde olan David Foster ve Katharine McPhee, dün, "David Foster and Friends" adlı turnenin Asya ayağındayken birdenbire Instagram’dan açıklama yaparak takipçilerini endişelendirdi.

Haberin Devamı

39 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada "Jakarta’daki sevgili hayranlarımız, Asya turnemizin son iki gösterisini kaçırmak zorunda olduğumuzu büyük bir üzüntüyle duyuruyorum" dedi. Açıklamasına "David ve ben ailemizde korkunç bir trajedi yaşadık ve en azından birimizin evimize, ailemizin yanına dönmesi gerekiyor" diye devam eden McPhee, konsere bilet alıp hayal kırıklığına uğrayan hayranlarından da özür diledi.

Ünlü çift "büyük bir aile trajedisi yaşadık" diyerek turlarını yarıda bırakıp ABD'ye döndü... Yaşanan trajedinin ise 2 yaşındaki oğullarının dadısının ölümü olduğu ortaya çıktı

DADILARI ÖLDÜ ANCAK ÖLÜM NEREDE VE NASIL GERÇEKLEŞTİ KİMSE HENÜZ BİLMİYOR

Haberin Devamı

Herkesi endişelendiren bu açıklamanın ardından sessizliğe bürünen karı kocanın yaşadığı bu büyük trajedi ise kısa sürede ortaya çıktı. Çiftin 2 yaşındaki oğulları Rennie’nin dadısının ani bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Dadının ölüm sebebi belirtilmezken çift acilen ABD’ye dönmek üzere yola çıktı. Dadının Foster ve McPhee ile birlikte turnede miydi yoksa çiftin oğluna ABD’deki evlerinde mi bakıyordu henüz bilinmiyor.

Dadının ölüm nedeni nedir, ortada bir kaza ya da şüpheli durum mu var ve her şeyden öte çiftin iki yaşındaki oğullarının durumu gibi hiçbir açıklama yapmadan bir anda “büyük aile trajedisi” diyerek sessizliğe gömülen McPhee ve Foster çiftinin basın temsilcileri de henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil.

Ünlü çift evlenirken David Foster'ın 5 kızıyla böyle poz vermişlerdi... Çiftin bir bebek daha istediği ve ailelerinin büyümesini arzu ettikleri biliniyor

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü müzisyen 72 yaşında baba olmuştu: Kızlarımı da çok seviyorum ama erkek çocuk başkaymış Haberi görüntüle

BİR BEBEK DAHA İSTİYORLAR

Katharine McPhee, yakın zaman önce eşi David Foster ile bir çocuk daha yapmayı istediklerini söylemişti. Hamile kalmak için çok acele etmediğini ve bunu zamana bıraktığını söyleyen ünlü şarkıcı "Umarım yeniden bir bebeğimiz olur. Çünkü anne olmayı çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum” açıklamasını yapmıştı.

Oğlunu 71 yaşında kucağına alan David Foster ise “Rennie 50, 40, hatta belki 30 yaşındayken yanında olmayacak olsam da ona tek bir şey teklif edebilirim. Sanırım ona gezegendeki 73 yıllık bilgeliğimi sunabilirim. Belki de bu onun için kötü bir değiş tokuş değildir. Umarım oğlum da büyüyünce böyle düşünür.” açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı