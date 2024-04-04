Ünlü çift gizlice evlenmişti… Sokaklarda sarmaş dolaş: Cicim ayları bitmek bilmiyor!

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Geçen yıl evlenen çift, Kaia Gerber, Jake Gyllenhaal ve Miley Cyrus gibi yıldızların uğrak yeri olan Los Angeles’taki bir market zincirinden smoothie aldıktan sonra köpeklerini gezdirirken kaldırımda tutkuyla öpüşürken görüldü.
HER AN EL ELE KOL KOLA
Beyaz bir tişört üzerine kot ceket ve siyah ipli eşofman altı giyen 41 yaşındaki Kate Bosworth kollarını kocası Justin Long’un boynuna dolamış mutlulukla gülümsüyordu.
Güzel yıldız yönetmen eşi Michael Polish’ten 8 yıllık evliliğin ardından 2021’de ayrılmıştı. Çiftin boşanması ise 2023’te resmiyete kavuştu.
Drew Barrymore ve Amanda Seyfried gibi ünlü oyuncularla uzun süreli aşklar yaşayan komedi filmlerinin aranan yüzü Justin Long ise Kate Bosworth’la ilk evliliğini yapmış oldu.
BİTMEYEN BALAYI... "MUHABBET KUŞU GİBİLER"
Yaklaşık üç yıldır birlikte olmalarına rağmen “muhabbet kuşları gibi” diyerek anlatılan çift sanki hiç bitmeyen bir balayı yaşıyormuşçasına mutluluk pozları vermeye devam ediyor.
Bosworth ve Long arasındaki aşkın ilk kıvılcımları 2021’de birlikte kamera karşısına geçtikleri filmle başlamıştı. Ünlü çift 2022’nin başına kadar ilişkilerini herkesten saklayarak yaşadılar.
"AŞKIMI HAYKIRMAK İSTİYORUM AMA KORKUYORUM" DEMİŞTİ
Justin Long o günlerde “Aşkımı çatılardan haykırmak istiyorum ama aynı zamanda korkuyorum da. Bu ilişki benim için çok kutsal” açıklamasını yapmıştı.
Ünlü çift 2023’ün nisan ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra ise Justin Long Kate Bosworth’ten bahsederken “karım” lafını ağzından kaçırdı ve tutkulu aşıkların gizlice evlendiği böylelikle ortaya çıkmış oldu.
"BURASI ÇOK GÜZEL HEMEN EVLENELİM!"
İlerleyen aylarda çiftin New York’ta bir otelde gizlice nikah masasına oturduğu anlaşıldı. Gizli nikahta bulunan Long ve Bosworth’ün yakın çevresi “Çok gösterişsiz bir tören oldu. İzleyenler bunun gerçek bir düğün değil, bir tür nişan fotoğrafı çekimi olduğunu düşündüler” demişti.
Bu gizli nikahın gerçekleştiği otelin Kate Bosworth’ün bir reklam çekimi için gidip kaldığı bir yer olduğu anlaşıldı. Çift bu gösterişsiz yeri çok sevmiş, ertesi gün orada evlenmeye karar vermişti.