Ünlü çift gizlice evlenmişti… Sokaklarda sarmaş dolaş: Cicim ayları bitmek bilmiyor!

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Geçen yıl evlenen çift, Kaia Gerber, Jake Gyllenhaal ve Miley Cyrus gibi yıldızların uğrak yeri olan Los Angeles’taki bir market zincirinden smoothie aldıktan sonra köpeklerini gezdirirken kaldırımda tutkuyla öpüşürken görüldü.

HER AN EL ELE KOL KOLA

Beyaz bir tişört üzerine kot ceket ve siyah ipli eşofman altı giyen 41 yaşındaki Kate Bosworth kollarını kocası Justin Long’un boynuna dolamış mutlulukla gülümsüyordu.

Geçen yıl gizlice evlenen Kate Bosworth ve Justin Long çifti köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıktı... Paparazziler de peşini bırakmadıkları çiftin mutlu anlarını böyle görüntüledi

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Güzel yıldız yönetmen eşi Michael Polish’ten 8 yıllık evliliğin ardından 2021’de ayrılmıştı. Çiftin boşanması ise 2023’te resmiyete kavuştu.

Drew Barrymore ve Amanda Seyfried gibi ünlü oyuncularla uzun süreli aşklar yaşayan komedi filmlerinin aranan yüzü Justin Long ise Kate Bosworth’la ilk evliliğini yapmış oldu.

Kate Bosworth kocası Michael Polish'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Justin Long'a kaptırmıştı... Long da geçmişte Drew Barrymore ve Amanda Seyfried gibi yıldız isimlerle uzun süreli ilişkiler yaşadı

BİTMEYEN BALAYI... "MUHABBET KUŞU GİBİLER"

Yaklaşık üç yıldır birlikte olmalarına rağmen “muhabbet kuşları gibi” diyerek anlatılan çift sanki hiç bitmeyen bir balayı yaşıyormuşçasına mutluluk pozları vermeye devam ediyor.

Bosworth ve Long arasındaki aşkın ilk kıvılcımları 2021’de birlikte kamera karşısına geçtikleri filmle başlamıştı. Ünlü çift 2022’nin başına kadar ilişkilerini herkesten saklayarak yaşadılar.

"AŞKIMI HAYKIRMAK İSTİYORUM AMA KORKUYORUM" DEMİŞTİ

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Justin Long o günlerde “Aşkımı çatılardan haykırmak istiyorum ama aynı zamanda korkuyorum da. Bu ilişki benim için çok kutsal” açıklamasını yapmıştı.

Ünlü çift 2023’ün nisan ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra ise Justin Long Kate Bosworth’ten bahsederken “karım” lafını ağzından kaçırdı ve tutkulu aşıkların gizlice evlendiği böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Ünlü çift ilişkilerini ilan ettikten sonra kırmızı halılarda da birlikte mutluluk pozları vermeye başladı

"BURASI ÇOK GÜZEL HEMEN EVLENELİM!"

İlerleyen aylarda çiftin New York’ta bir otelde gizlice nikah masasına oturduğu anlaşıldı. Gizli nikahta bulunan Long ve Bosworth’ün yakın çevresi “Çok gösterişsiz bir tören oldu. İzleyenler bunun gerçek bir düğün değil, bir tür nişan fotoğrafı çekimi olduğunu düşündüler” demişti.

Arkadaşları Kate Bosworth’ün Justin Long'la nişanlandığı günden beri evlilik hayali kurduğunu ancak gösterişli bir düğün istemediğini hatta çiftin bir ara kaçarak evlenmeyi düşündüğünü söylüyor

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Bu gizli nikahın gerçekleştiği otelin Kate Bosworth’ün bir reklam çekimi için gidip kaldığı bir yer olduğu anlaşıldı. Çift bu gösterişsiz yeri çok sevmiş, ertesi gün orada evlenmeye karar vermişti.