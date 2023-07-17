Ünlü çift 35 yıldır el ele göz gözeler: Hiç bitmeyen aşkın sırrını böyle verdiler

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ÖMRÜNÜN EN GÜZEL DÖNEMİNDE AMANSIZ HASTALIĞA YAKALANDI

Serinin üçüncü ve son filmi 1990’da vizyona girmiş, Michael J. Fox ün ve servet sahibi büyük bir Hollywood yıldızı olmuştu. 20 yaşındayken böylesine büyük bir başarıya imza atan Fox, 30 yaşına geldiğindeyse amansız bir hastalığın pençesine düşecek ve bu yüzden bütün hayatı etkilenecekti.

Michael J. Fox ve Tracy Pollan, aşklarının başladığı filmin setinde böyle poz vermişler

Michael J. Fox’a Parkinson hastalığı teşhisi 1991’de konuldu. O günlerde sadece omzunda geçmeyen bir ağrı ve küçük parmağının sürekli titremesiyle ortaya çıkan semptomlar onu ileriki yıllarda çalışamayacak hale getirdi. Kalıtımsal olduğu kadar çevresel faktörlere bağlı olarak da gelişen Parkinson hastalığı genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıksa da ünlü oyuncu bu amansız derde 30 yaşında tutuldu. Çiftin 35 yıllık mutlu evlilikleri tam 4 çocukla taçlandı

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MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ, ÇARE BULABİLMEK İÇİN VAKIF KURDU

Kesin bir tedavisi olmayan ve ilaçlarla belli bir noktaya kadar kontrol altında tutulabilen Parkinson, Michael J. Fox’un hayatını her geçen yıl biraz daha zorlaştırdı. Hastalıkla mücadelesinden vazgeçmeyen hatta oyunculuktan kazandığı parayı da Pakinson tedavisi için bilimsel araştırmalar yapan bir vakıf kurmaya harcadı. Hastalığı ilerledikçe zaman zaman oyunculuğa ara veren ancak yine de birçok film ve dizide rol almaya devam eden Michael J. Fox, 2020’de hayranlarını üzen kararı verdi ve hastalığının artık çok ilerlediğini açıklayarak emekli oldu ve oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Fox ve Pollan, 35. evlilik yıldönümleri için Instagram'dan birçok fotoğraf paylaştılar ve hayranlarını geçmişte bir yolculuğa çıkardılar

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MUTLULUĞU ROL ARKADAŞINDA BULDU AMA ÖNCE BEKAR KALMAYI BEKLEDİLER...

62 yaşındaki yıldız oyuncunun ömrünün yarısından fazlasını kaplayan bu zorlu süreçte her zaman en büyük desteği 63 yaşındaki eşi Tracy Pollan oldu. Tracy Pollan ve Michael J. Fox 1985’te Family Ties adındaki sitcom’da birlikte rol alırken tanıştılar. Tracy Pollan, dizide Michael J. Fox’un kız arkadaşını canlandırıyordu. Ancak o dönem Fox, bir başka aktrisle, Nancy McKeon’la aşk yaşıyordu. Pollan’ın hayatındaysa yıldız oyuncu Kevin Bacon vardı. İkili, bir süre arkadaş kaldılar. Yıldız oyuncunun hastalığı evlendikten 3 yıl sonra ortaya çıktı... O dönemde ağır bir depresyon geçiren ve neredeyse alkolik olmak üzereyken kendini toparlayan Michael J. Fox, Parkinson olduğunu dünyaya 1998'e kadar duyurmadı

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Michael J. Fox ve Tracy Polla’ın yolları 1988’de Bright Lights, Big City filminin setinde bir kez daha kesişti. Bu kez ikisi de bekardı ve aşkları tekrar karşılaşır karşılaşmaz başladı. Fox ve Pollan’ın bu kez ayrılmaya niyeti yoktu. Sadece 7 ay gibi kısa bir süre sevgili kaldıktan sonra aynı yılın 16 Temmuz’unda evlendiler. Ve bu evlilik yaşanan tüm dertlere ve zorlu yıllara dayanmayı başardı. Çift dün evliliklerinin 35. yılını kutladı. Hastalığı nedeniyle ara ara oyunculuğa ara veren ve geri dönen Fox, 2020'de emekli olduğunu açıkladı

ZOR YILLARI DÖRT ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ATLATTILAR

Hollywood’un ekseriyetle kısa süren ve büyük kavgalarla dolu ayrılıklara sahne olan birlikteliklerine inat Michael J. Fox ve Tracy Pollan parmakla gösterilen bir aşka ve evliliğe sahipler. Çiftin bu evlilikten dört çocuğu oldu. Çiftin en büyük çocuğu Sam, anne ve babası evlendikten bir yıl sonra dünyaya geldi. Fox ve Pollan, bir oğuldan sonra üç de kız çocuk sahibi oldular: İkizleri Aquinnah ve Schuyler 28, en küçük kızları Esme ise artık 21 yaşında.

Michael J. Fox Parkinson yüzünden zor yıllar geçirse de mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı: En büyük destekçisi de her zaman eşi Tracy Pollan oldu

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Evlilik yıldönümleri için ikisi de Instagram hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşan Fox ve Pollan adeta hayranlarını geçmişe ışınladı. 35 yılı deviren eşler paylaşım yaparlarken birbirlerine sevgi sözleri yazmayı da ihmal etmedi. Michael J. Fox, sevgili eşine “Seni dinlediğim, seninle kahkaha attığım, seninle yaşadığım ve seni sevdiğim 35 yıl… Hepsi için müteşekkirim. Sonsuza kadar senin olan Mike…” sözleriyle seslendi. Çift dün 35. evlilik yıldönümlerini kutladılar ve birbirleri için sevgi dolu paylaşımlar yaptılar... Fox ve Pollan yıllardır sarsılmayan evliliklerinin sırrını da verdi

PEKİ 35 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI NE?

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Tracy Pollan da Fox’a hitaben “35 yıl!!! Yıldönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni şimdikinden daha fazla sevemezdim!” sözlerini yazdı. Çifte yıllardır, neredeyse her röportajda bu uzun ve mutlu evliliğin ve hiç bitmeyen aşklarının sırrı soruluyor. Tracy Pollan 2015’te verdiği röportajda ilişkilerinin sırrının kavga bile etseler her zaman birbirleri hakkında olumlu düşünmek ve kötü söz söylememek olduğunu açıklamıştı.

Fox'un Parkinson'a çare bulmak için kurduğu vakıf son birkaç yılda özellikle gen terapisi konusunda olumlu sonuçlar almaya başladı

Pollan’a göre bir ilişkinin ne yaşanırsa yaşansın yıllara dayanmasının en büyük sırlarından birinin de çiftlerin birbirlerini güldürmesi. Michael J. Fox da karısının bu açıklamasını desteklemiş ve onu güldürebilen bir eş olduğu için ne kadar şanslı olduğunun altını çizmiş ve “Yatak odanız ne kadar dağınık ve kirli olursa olsun kavgalarınız her zaman muntazam ve temiz kalsın” diyerek kendi ilişki anlayışını anlatmıştı.