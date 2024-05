Ünlü çift 28 yıldır aynı yastığa baş koyuyor… ‘Ne iyi ettim de o gün kaçıp seninle evlendim!’

Haberin Devamı

Ekranların en çok izlenen pembe dizilerinden olan All My Children dizisinin setinde neredeyse 30 yıl önce tanışan Kelly Ripa ve Mark Consuelos, rol icabı evli bir çifti canlandırırken birbirine gönül vermişti.

ROL İCABI AŞK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ...

İşte o sette tanışan ve aşık olan bu ünlü çift dün, evliliklerinin 28. yılını kutladı. Bunu yaparken de sosyal medya hesaplarından yıllar boyunca çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını paylaşarak birbirlerine seslendi.

Kelly Ripa ve Mark Consuelos gösteri dünyasındaki kısa ömürlü aşkların aksine mutlu evliliklerini çeyrek asırdan fazladır sürdürüyor

Her ikisi de 53 yaşında olan ve ünlü konuklarını ağırladıkları “Live with Kelly and Mark” adlı talk şovu birlikte sunan iki ünlü sunucu çeyrek asrı aşan bir süredir hem iş hem de aşkı paylaşıp, üç çocuklarını mutlu yuvalarında büyütürken görenlere parmak ısırtan bir evlilik yaşıyorlar.

"28 YIL FOTOĞRAFLARA SIĞMAZ"

Kelly Ripa, yıllar önce kaçarak evlendikleri günden başlayarak aşklarını sergiledikleri bir dizi fotoğraf paylaşırken eşi Mark Consuelos’a “28 yılı 10 resme sığdırmak mümkün değil ama siz anladınız. Hayatımın aşkı Mark’a mutlu yıldönümleri. Gerçekleşen tüm hayaller için sana minnettarım” diye seslendi.

Kariyerlerinin başında, oldukça genç bir yaşta birbirlerine aşık olan Kelly Ripa ve Mark Consuelos, oynadıkları diziye zarar gelmesin diye Las Vegas'a kaçarak evlenmiş ve herkesten saklamıştı... Çift 28 yıl sonra evlendikleri yere gidip düğün pozlarını yeniden verdiler

Mark Consuelos da eşi gibi birçok fotoğraf paylaşıp Kelly Ripa’ya “Benimle bu çılgın, güzel yolculuğa çıkmaya karar verdiğin için sonsuza dek minnettarım. Mutlu 28. yıldönümleri. Seni seviyorum Kelly” diye seslendi.

Çiftin 22 yaşındaki kızı Lola Consuelos da eğlenceye katılarak anne ve babasının yıllar boyunca çekilmiş üç fotoğrafını Instagram Hikayesi'nde paylaştı.

KIZLARI TEŞEKKÜR ETTİ: BANA VE KARDEŞLERİME SEVGİYİ ÖĞRETTİNİZ

Lola Consuelos, anne ve babasının birbirlerine sevgiyle baktıkları bir fotoğraf paylaşıp “Gerçek aşkın en büyük temsilcisine 28. yıldönümümüz kutlu olsun. Bana ve kardeşlerime eşinizi nasıl seveceğinizi, saygı duyacağınızı ve onunla nasıl ilgileneceğinizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim” diye yazdı.

Çiftin 22 yaşındaki kızları Lola’dan hariç 26 yaşında Michael ve 21 yaşında Joaquin adında iki de oğlu var. Ripa ve Consuelos 1995 yılında All My Children dizisinde bir karı kocayı oynarken tanışmıştı.

Ünlü çift yer aldıkları dizide bir karı kocayı canlandırırken gerçek hayatta da evlendiler ve artık hepsi yetişkin olan üç de çocukları oldu

Ünlü çift sadece bir yıl sonra Vegas'taki Chapel of the Bells'de kaçarak evlendiler. Kelly Ripa ve Mark Consuelos bir süre önce talk şov programları için aynı kiliseye yeniden gidip 28 yıl önceki düğün günlerini yeniden canlandırmışlardı.

KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ... DÜĞÜN POZUNU 28 YIL SONRA YENİDEN VERDİLER

Programlarının çekimleri için Las Vegas’a giden çift 28 yıl önceki gizli düğünlerinde verdikleri evlilik pozunu yeniden veren Kelly Ripa ve Mark Consuelos, o dönemde aşklarının ortaya çıkmasından korkmuşlar ve kaçarak evlenmişlerdi.

Kelly Ripa, Mark Consuelos'u gördüğünde bir gün onunla evleneceğini hissettiğini söylüyor

Kelly Ripa o günleri “Üç aydır evliydik, All My Children'daki hiç kimse bırakın birbirimizle evli olduğumuzu, çıktığımızı bile bilmiyordu” diyerek anlatıyor. Oysa ünlü yıldız Mark Consuelos’la karşılaştığı anda çoktan olacakları gördüğünü “Onu gördüğümde, fotoğrafını gördüğümde, onunla olan tüm geleceğim gözlerimin önünden geçti. Hepsini gördüm” diyerek yıllar sonra itiraf etmişti.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Evliliklerinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçtikten sonra bile Kelly Ripa ve Mark Consuelos çiftinin hâlâ parmakla gösterilmesinin sebebi birbirlerine olan aşklarının tazeliğini ilk günkü gibi koruması. İlişkileri hakkında her zaman açık sözlü davranan çift mutluluk sırlarını biraz da kendilerini tiye alabilmeleriyle ve böylece zamana meydan okumalarıyla açıklıyor…