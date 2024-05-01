Ünlü model aşkı bulunca modelliği bırakmaya karar verdi… Sakin bir yaşam için şehirden kaçıp sevgilisinin yanına taşındı

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Bu kervana katılan son yıldızlardan birinin de ünlü süper model Bella Hadid olduğu ortaya çıktı.

ŞEHİRDEN KAÇANLAR KERVANINA O DA KATILDI

Son zamanlarda podyumlardaki varlığı giderek azalan Bella Hadid’in bir süredir Los Angeles ya da New York gibi gösteri dünyasının kalbinin attığı merkezlerde değil Teksas’ta yaşadığı anlaşıldı.

Birçok meslektaşı gibi ticarete atılan ve Orebella adını verdiği yeni bir koku koleksiyonunu piyasaya süren Bella Hadid bir süredir ABD’nin en ünlü kovboyu olarak adlandırılan at yetiştiricisi ve jokey Adan Banuelos’la büyük bir aşk yaşıyordu.

YENİ AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ: ONUN YANINA TAŞINMIŞ

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Bella Hadid şu anda hayatının geldiği noktadan oldukça memnun… Ünlü model Allure dergisine verdiği röportajda 35 yaşındaki sevgilisi Adan Banuelos ile Teksas'ta yeni bir başlangıç yapmak ve kendisine neşe veren şeylere odaklanıp vermeyenleri geride bırakmak kararını açıkladı.

Bella Hadid ABD'nin en tanınmış at yetiştiricisi, binicisi ve kovboyu olarak tanınan Adan Banuelos’la büyük bir aşk yaşıyor

MODELLİK KARİYERİNİ BİLE ELİNİN TERSİYLE BİR KENARA İTTİ

Ve buna modellikten bir adım geri çekilmenin de dahil olduğu ekledi. Yani ünlü süper model mankenliği bırakmasa da artık işinin ve kariyerinin hayatının merkezinde yer almadığının altını çizdi Bella Hadid bu kararını açıklarken “10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim” gibi çarpıcı bir ifade kullandı.

Aşk pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşan Bella Hadid'in modelliği geri plana ittiği ve sevgilislinin yanına, Teksas'a yerleştiği ortaya çıktı

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Hadid, Teksas'taki hayatının eskisinden farklı olduğunu söylüyor. Birlikte takıldığı çekirdek bir arkadaş grubu bulduğunu ve hayatının en iyi zamanlarını geçirdiğini ve onlarla bir gece dışarı çıkmak için hazırlanmak söz konusu olduğunda asla “çok fazla” şey yapması gerektiğini hissetmediğini de sözlerine ekliyor.

"ARTIK SAHTE MUTLULUK POZLARI YOK"

Ünlü model “İlk defa sahte bir yüz ifadesi takınmıyorum. Eğer kendimi iyi hissetmezsem, gitmem. İyi hissetmezsem kendime zaman ayırırım” diyor ve yıllarca spot ışıklarının altında geçirdiği benzer geceler için “Ve bunu daha önce hiç yapma ya da söyleme fırsatım olmamıştı. Şimdi biri beni fotoğraflarda gördüğünde mutlu göründüğümü söylüyorsa, gerçekten öyleyim. Kendimi daha iyi hissediyorum; şu anki kötü günlerim eski iyi günlerimdi” sözleriyle yakaladığı huzuru tarif ediyor.

Bella Hadid büyük şehirden ayrılıp Teksas'a yerleştiğinden beri çok daha mutlu ve huzurlu olduğunu söylüyor

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27 yaşındaki Hadid, Chanel, Marc Jacobs, Givenchy ve daha pek çok ünlü tasarımcı için modellik yaptı. Yıldız isim ayrıca 2022 yılında Paris Moda Haftası'nda, podyumda canlı olarak vücuduna spreyle boyanan Coperni elbisesinin modelliğini yapmıştı. Bu, dünyanın dört bir yanından izlenen viral bir ana dönüşmüştü.

Zaten zamanının büyük bir kısmını annesinin çiftliğinde geçiren Bella Hadid'i artık podyumlarda değil de at sırtında görmek mümkün

HASTALIĞI YÜZÜNDEN YILLARDIR ACI ÇEKİYORDU

Ancak son zamanlarda (ve özellikle geçtiğimiz yıl) Hadid sessizce zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde çalışıyor. Geçen ağustos ayında Instagram'da Lyme hastalığıyla mücadelesini açık yüreklilikle anlatan Bella Hadid bu hastalık yüzünden 15 yıldır büyük acılar çektiğini söylemişti.

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Hastalığının giderek kötüleşmesi ve tedavi sürecinin gündelik olarak uygulanmak zorunda kaldığını söyleyen ünlü model mesleğine de ara vermek zorunda kaldığını söylemişti. Sık sık kız kardeşi Gigi’yle birlikte anneleri yolanda Hadid’in Philadelphia yakınlarındaki çiftliğine giden Bella artık hep bir çiftlik hayatı yaşamaya başladı.

Bella Hadid son 15 yıldır Lyme hastalığının pençesinde... Sürekli tedavi gören ve kontrol altında tutulan ünlü model hastalığı yüzünden mesleğini yapma konusunda çok zorlanıyordu

Adan Banuelos ile yeni bir ilişkiye yelken açan ve aşkını da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilan eden Bella Hadid artık sürekli at bindiği, binicilik yarışlarına katıldığı ve kovboy sevgilisiyle sakin günler yaşadığı yeni bir hayata başladı…