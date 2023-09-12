Hastalığı yüzünden mesleğine ara vermişti… Cesur pozlarıyla geri dönüşü olay yarattı!

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PODYUMLARDA FIRTINA GİBİ ESİYORDU

26 yaşındaki süper model Bella Hadid “15 yıldır her gün acı çekiyorum” diyerek yakalandığı tedavisi olmayan hastalığı anlatmıştı bundan kısa bir süre önce. Hadid, uzun yıllar önce oldukça tehlikeli bakteriler taşıyan kene ısırması sonucu Lyme hastalığına yakalanmıştı.

26 yaşındaki başarılı model Bella Hadid kariyerinin zirvesindeyken yıllardır mücadele ettiği çaresiz hastalığı yüzünden birden ortadan kaybolmuştu

Yıllarca kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıkla boğuşan güzel model yine de mesleğinden vazgeçmemiş ve sık sık ağır ilcalar kullanmak ve semptomları hafifletecek terapiler görmek zorunda olmasına rağmen en çok çalışan isimlerden biri olmuştu.

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"15 YILDIR HER GÜN ACI ÇEKİYORUM" DEDİ, MESLEĞİNE ARA VERDİ

Bella Hadid temmuz ayında sağlığıyla ilgili son durumunu anlatan uzun bir yazı kaleme aldı ve hastalığının ilerlediğini anlatarak çok sevdiği mesleğine istemese de ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Çaresi olmayan hastalığının ilerlediğini paylaşan yıldız isim artık alması gereken tedavilerin de günlük hale geldiğini söyledi.

Bella Hadid Lyme hastalığının iyice ilerlediğini, aldığı tedavilerin artık günlük hale geldiğini ve çok acı çekmeye başladığını söyleyerek mesleğine istemese de ara vermek zorunda kalmıştı

Evinde her gün doktorlar ve hemşireler eşliğinde yaşadığı zorlu sürecin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşan Hadid, yıllardır çektiği acının artık dayanılmaz hale geldiğini ve hiç istemese de mesleğine ara vermek zorunda kaldığını itiraf etmişti.

AŞKI BİTTİ, EVİ REVİRE DÖNDÜ

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Hatta aynı dönemde başarılı modelin 3 yıldır mutlu mesut bir ilişki sürdürdüğü ünlü sanat yönetmeni Marc Kalman'la da bu zorlu hastalık mücadelesi yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı. bu kâbus dolu yıllar boyunca ona hep destek olan ailesine ve hayranlarına teşekkür eden Bella Hadid kendini iyi hissettiğinde geri döneceğini söylemişti.

Gözden Kaçmasın Ünlü model hastalığı yüzünden mesleğine ara vermişti: 15 yıldır her gün acı çekiyorum Haberi görüntüle

Bella Hadid ara verdiği modelliğe geri dönüd ve Marc Jacobs'un 2023 sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti: Ünlü modelin saçsız ve çıplak haldeki pozları büyük ses getirdi

GERİ DÖNÜŞÜ DE GİDİŞİ KADAR SES GETİRDİ

Bella Hadid’in mesleğe geri dönüşü de en az ara verişi kadar ses getirdi. Ünlü modacı Marc Jacobs’un 2023 sonbahar kampanyasında görev alan Bella Hadid’in çarpıcı fotoğrafları uzun süre konuşulacağa benziyor! Genç yaşında adını podyumun en başarılı isimleri arasına yazdıran Bella Hadid kampanya için kel bir yapay zeka robotuna dönüştü…

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BİLİM KURGU FİLMİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ! GÖREN TANIMAKTA ZORLANDI

Zırha benzeyen metalik iç çamaşırları ve onlarla uyumlu gümüş başlığıyla tanınmayacak hale gelen Hadid bir bilim kurgu filminin başrol oyuncusu gibi görünüyordu. Yıldız isimin tamamen çıplak şekilde ve sadece omurgasından çıkan metal uzaylı dokunaçlarıyla yerde oturup kameraya bakış atarken verdiği pozlar çok çarpıcı bulundu.

Bella Hadid'in tanınmaz hale geldiği kampanya fotoğrafları bir bilim kurgu filminin setinden fırlamış gibi görünüyor

Aylardır uzak kaldığı mesleğine geri dönüşü hayranları tarafından da sevinçle karşılanan Bella Hadid’in zorlu hastalık ve tedavi süreciyle birlikte aşırı şekilde zayıflamış olduğu da gözden kaçmadı. Ünlü model kendisi gibi Lyme hastalığına yakalanan ve bununla ilgili bir de kitap yazan annesi Yolanda Hadid’e minnettar olduğunu söylemişti.

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"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

“Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, beni koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inanmaktan hiç vazgeçmediği için anneme minnettarım” diyen ünlü model tüm bu yıllar boyunca acı çekerken kendinden ve mesleğinden vazgeçmediği için de kendisiyle guru duyduğunu söylemişti.